Muere Baron Wolman, el primer fotógrafo de la revista 'Rolling Stone'

Baron Wolman fue el primer fotógrafo de plantilla de la revista estadounidense 'Rolling Stone' y definió cómo sería la imagen del rock desde los años 60. A sus 83 años, Wolman ha muerto tras una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha informado 'NPR'.

Wolman empezó a trabajar como fotoperiodista en San Francisco (California) en la década de los 60, cuando aún no había cumplido los 30 años. Llegó a la institución norteamericana después de ser uno de los encargados de cubrir un hecho histórico, el levantamiento del Muro de Berlín.

Antes de convertirse en el creador, prácticamente, de todas las imágenes icónicas de la publicación, Wolman trabajó de manera gratuita a cambio de conservar los derechos de autor de sus imágenes.

Este periódico tuvo el privilegio de hablar con quien protagonizó la década de los 60 de la revista, uno de los fotógrafos más importantes de su historia, que cumplía entonces 80 años. Baron Wolman habló desde Estados Unidos de lo que significó la publicación para la industria y de cómo fue conocer a Janis Joplin cuando aún no había tocado el cielo.

"¡Los fotógrafos del rock n’ roll de los 60 estamos envejeciendo!", decía hace cuatro años una de las personas que más cerca estuvo y logró captar imágenes para la memoria.

La gente me pregunta si me acosté con Janis, como si fuera asunto suyo (...) Simplemente dejo que su imaginación se vuelva loca, sin decir nada definitivo", decía

Baron Wolman (junio, 1937) paró en el tiempo escenas de la música y artistas cuyas voces remueven. Y no quiso guardarse las historias que guardan esas instantáneas para él. Wolman contó qué había detrás del rostro del guitarrista del diablo Jimi Hendrix o de los miembros de Creedence Clearwater Revival justo antes de salir al escenario, nerviosos.

Wolman fue el primer fotógrafo de la 'Rolling Stone', lo fue porque le preguntaron "¿Quieres ser nuestro fotógrafo?" y, como aseguró a 'Vozpópuli', "lo demás fue historia…".

"La gente me pregunta si me acosté con Janis Joplin"

Captó a Steve Miller tocando una guitarra que Hendrix no fue a recoger y, por lo tanto, cayó en manos del de Milwaukee. También paró uno de los eléctricos movimientos del australiano nacido en Escocia Angus Young (AC/DC) o de las más especiales, las instantáneas de Janis Joplin. "Es un poco extraño cómo la gente me pregunta si me acosté con Janis, como si fuera asunto suyo", narraba Wolman.

"Simplemente dejo que su imaginación se vuelva loca, sin decir nada definitivo, ni siquiera sugiriendo una respuesta", añadía.

Tuvo la suerte, según reconoció, de conocer a músicos que aún no eran "super estrellas" como Janis Joplin. "Ella vivía cerca de mí, coincidía con ella en las tiendas de la zona", comentó. Además, quiso recordar a la gran Steve Miller Band, Grateful Dead o la Jefferson Airplane: "Todos vivían en mi barrio".

"Ser el primer fotógrafo de la 'Rolling Stone' me daba mucha credibilidad. Los músicos eran felices cuando yo iba a hacerles fotos porque habían visto mis trabajos en la revista", afirmó.

Además, Wolman retrató en 1969 a las groupies originales, un movimiento que adquiría fuerza en esa década y en la revista aportó una perspectiva más cercana al respeto que a la provocación de este fenómeno de fans.