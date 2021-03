El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' ('OT'), ha muerto este martes 2 de febrero a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de moto en la localidad barcelonesa de Mataró (Barcelona), según ha confirmado su agencia de representación, Telegenia.

La noticia se filtró en Internet nada más producirse el accidente de tráfico por una persona de la patrulla vecina de Mataró y se viralizó en las redes sociales rápidamente.

Álex saltó a la fama tras ser uno de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', emitido entre 2001 y 2002, donde participó con otros grandes artistas que se dieron a conocer también allí como Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Manu Tenorio.

Casademunt, que antes trabajaba como técnico de electrodomésticos, logró quedar finalmente en décimo lugar.

Tras su paso por el programa, fue miembro del grupo 'Fórmula Abierta', formado por los extriunfitos Geno, Mireia y Javián, en dos etapas diferentes. El primer single del grupo 'Te quiero más' se convirtió en todo un éxito una de las canciones del verano del año 2002.

Álex Casademunt con el resto de concursantes de 'Operación triunfo'. (Gtres).

Televisión y teatro

El cantante sacó un disco en solitario, 'Inquietudes', con 14 temas, entre ellos 'Jugándome la vida entera', que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas, y otro álbum con 'Fórmula abierta'.

Además también era presentador y actor. Participó en series de televisión como 'La sopa boba' (Antena 3), -junto a Lolita Flores o María Barranco-, 'Mar de fons' (TV3), 'Ponme una nube, Rocío' y 'Arrayán' (Canal Sur), entre otras.

También interpretó la obra de teatro 'Cosas de líos' junto a la actriz Calara Climent, Víctor Elías y Luisber Santiago.

Además fue presentador de televisión y colaborador de programas como 'Los Lunnis', 'Crónicas marcianas', 'OT 2006: el chat', 'El programa de Ana Rosa' y 'Hora Punta' (La 1). También participó en otros como 'Mira quién baila' (TVE) y 'Expedición imposible' (Cuatro). Fue presentador del concurso 'Cantamania' en TV3 junto a la cantante Roser.

En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical 'Mamma Mía', en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid.

Álex deja huérfana a su hija Bruna

Àlex Casademunt fue padre de su primera y única hija Bruna hace tres años, fruto de su relación con su expareja Laia. La pareja se separó a los pocos meses de confirmar el embarazo.

El cantante definió a sus hija días después de su nacimiento como "la cosa más hermosa que jamás pude tener" y desde entonces no paró de compartir fotos con su pequeña, con la que guardaba un gran parecido físico, y a la que le dedicaba emotivos y cariñosos mensajes como este: "Cuanta falta me hacías vida mía y cuánto amor se puede llegar a sentir en tan solo un año de vida .. hoy es tu cumple y me siento muy feliz !! Felicidades mi BRUNA !".

Entre sus parejas está Merche (OT)

Álex siempre fue un conquistador y seductor. Durante la grabación del programa de 'OT' tuvo una relación con Verónica Romero, algo que no confirmaron hasta años después en 'El Reencuentro de OT'.

Después el cantante comenzó una relación con Merche, siete años mayor que él. La pareja estuvo cuatro años y no acabaron bien. Aunque nunca trascendieron los motivos de la ruptura, los rumores apuntaron a supuestas infidelidades de Casademunt. La fama de mujeriego siempre le persiguió.

Años después, en el 2013, salió con la modelo Noelia López tras conocerse concursando en el programa 'Expedición Imposible'.

En 2018, se enamoró de Laia, una mujer anónima alejada de los medios, que se convertiría en la madre de su hija Bruna. La pareja se separó cuando ella estaba embarazada de cuatro meses. Se dieron otra oportunidad al nacer la niña pero solo duraron unos meses.

Álex Casademunt y Merche tuvieron una relación de cuatro años. (Gtres).

Envuelto en varias polémicas

Álex protagonizó varias polémicas en los últimos años. Un vídeo sexual de él circuló por los programas de televisión, con el que trataron de extorsionarle. En esta época el cantante trabajaba con Javier Cárdenas en 'Hora punta' de TVE.

Uno de nuestros colaboradores ha sufrido una extorsión. #HoraPuntaTVE pic.twitter.com/SM4u2C0Sp1 — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) January 31, 2017

También se vio envuelto en una pelea que se produjo en una discoteca de Vigo con la que acabó en comisaría. La pelea se inició cuando Álex se dirigió a dos chicas, amigas del agresor, y éste intervino supuestamente para defenderlas golpeando al cantante, según fuentes policiales.

El presunto agresor fue detenido después de agredir al cantante y romperle un vaso en la cara, provocándole lesiones y por las que tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde le dieron 20 puntos de sutura en el rostro.

Álex Casademunt, herido tras una pelea. (Gtres).

Acusado por una expareja de maltratador

También se vio envuelto en un caso de supuestos malos tratos a su entonces pareja, la exconcursante de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', Lucía Sánchez, le denunció en el año 2014 por presuntos malos tratos, coacciones y amenazas. En un principio, reculó y retiró la denuncia pero después siguió adelante con ella.

"Es durísimo que te traten de maltratador"

Álex pidió entonces para ella cuatro años de cárcel por un total de seis delitos que incluían lesiones, amenazas e injurias. “Yo estaba en casa con una amiga, y Lucía, con la que solo me veía en plan rollete se presentó en casa y se lió una muy gorda. Ella me dijo: 'Mi padre tiene los mejores abogados y hoy duermes en el calabozo'. Y así fue", contó en una revista.

"Es durísimo que te traten de maltratador. Yo siempre he respetado mucho a las mujeres. Han sido muy importantes en mi vida. Además, me he sentido juzgado. Se me han cerrado muchas puertas por esto", explicó.