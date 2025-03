El Monasterio de Sijena reabre sus puertas para exponer sus tesoros recuperados

El Monasterio de Sijena ha reabierto este miércoles sus puertas, tras un cierre de tres años, para mostrar una parte de los tesoros de su patrimonio histórico artístico expoliado y recuperado para el cenobio tras un largo pleito con Cataluña por su propiedad.

Así lo ha constatado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, después de ver las distintas estancias del cenobio rehabilitadas, entre ellas los antiguos dormitorios de la orden de religiosas que lo habitaban, ahora habilitada expresamente para exponer al público 33 de las piezas recuperadas.

Azcón ha explicado que las obras acometidas -en las que se han invertido a lo largo de las últimas dos décadas 6 millones de euros, dos en la actual legislatura- y la reapertura del cenobio permitirán recuperar su esplendor pasado y su significado histórico y artístico para la comunidad aragonesa. Un esplendor que "no será completo" hasta que las valiosas pinturas románicas de la Sala Capitular del monasterio vuelvan al lugar, ha subrayado, "del que fueron expoliadas y arrancadas".

Fundado en 1188 por la reina Sancha de Castilla, esposa del monarca aragonés Alfonso II 'el Casto', el Monasterio de Sijena fue panteón real, sirvió de depósito real y de sede del archivo del reino y constituyó un centro de gran poder político durante el medievo, su etapa más gloriosa.

Azcón ha señalado que la recuperación de los más de 90 bienes muebles del Monasterio de Sijena que se encontraban depositados en el Museo de Lleida o en los almacenes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) es fruto de la "tenacidad y empeño" de los aragoneses en la defensa de su patrimonio histórico.

Faltan por regresar las pinturas murales de la Sala Capitular, "la conocida como Capilla Sixtina del Románico y uno de los legados más importantes de la historia del arte europeo", que, ha añadido, fueron arrancadas y llevadas al Museo de Arte de Cataluña.

Ha destacado que las pinturas que sobrevivieron a ese primer expolio fueron arrancadas en 1960 y trasladadas al mismo centro museístico catalán, aunque se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo confirmará en un breve espacio de tiempo las dos sentencias que condenaron a Cataluña a devolver las pinturas a su espacio original en Sijena.

"Vemos egoísmo, nacionalismo y mirada corta"

Este espacio museístico, ha agregado, se enmarcará en el programa 'Aragón, Reino de la Luz', una iniciativa dirigida a reivindicar la historia y patrimonio cultural de Aragón y su papel "central y decisivo" en la fundación de España.

"Reivindicar esto en un tiempo en el que vemos egoísmo, nacionalismo y mirada corta es necesario", ha resaltado el presidente aragonés, que ha hecho en su discurso una mirada retrospectiva al incendio que sufrió el monasterio en 1936 a manos de fuerzas anarquistas procedentes de Barcelona, y al posterior arrancado de sus frescos.

En este sentido, ha explicado que para los aragoneses, la recuperación de las pinturas murales "es una cuestión de justicia y no de política, aunque haya ministros (en alusión al actual titular de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun) que no entiendan que no se trata de posiciones políticas, sino de cumplimiento de la legalidad".

La muestra reúne 33 obras originales, seis facsímiles de documentos sobre la vida y cómo se regía el monasterio, y tres vídeos.

Desde este sábado, los visitantes podrán conocer el Monasterio de Sijena en un recorrido único y guiado que les llevará desde la entrada al cenobio, por la Sala de San Juan Bautista, al característico pórtico de la iglesia, a su interior, a la capilla de San Pedro que albergaba el famoso panteón real, al claustro, a la Sala Capitular y a la nave de los antiguos dormitorios, donde se exhibe la exposición.

21 obras restauradas

La muestra reúne 33 obras originales, seis facsímiles de documentos sobre la vida y cómo se regía el monasterio, y tres vídeos: uno inicial sobre el proceso de restauración de las obras, otro sobre la vida de las monjas de Sijena; y un tercero sobre las pinturas murales de la Sala Capitular.

De las 33 que se exhiben, 21 han sido restauradas. Entre las obras destacadas, el grupo escultórico del Santo Entierro de Gabriel Joly, que no se exhibe desde 1936; la puerta prioral de estilo mudéjar o la tabla de la presentación de Jesús en el Templo, perteneciente al retablo mayor renacentista del siglo XVI que ornaba el altar mayor, obra de Rodrigo de Sajonia, el Maestro de Sijena.