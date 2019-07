El misterioso mundo de 'Stranger Things' llega a Madrid

Alguna vez has soñado con la oportunidad de vivir en la excéntrica y misteriosa ciudad de 'Hawkins', el pueblo ficticio de 'Stranger Things'. Quieres aprovechar la ocasión de experimentar los fabulosos años 80. Tienes ganas de investigar como lo hacen Dustin, Mike, Lucas o Will o prefieres fantasear con los superpoderes de 'Once' para vencer a los monstruosos 'Demogorgon'.

Para deleite de los admiradores de la serie de Netflix, todo esto y más lo tienes disponible en la capital de España hasta el 11 de Agosto. El centro comercial 'Starcourt Mall', abre sus puertas en la Gran Vía de Madrid.

Sin destapar 'spoilers', este escenario fue cuna de batallas épicas, una intriga apasionante y momentos supergraciosos que dejaron a los fans perplejos en la pantalla del televisor.

Durante tu visita en el centro comercial podrás recrearte con los míticos juegos de Arcade como 'Space Invaders' y 'Metal Slug' o visitar la feria de Hawkins. Un buen helado en verano, siempre sienta bien, la famosa heladería, 'Scoops Ahoy', donde Steve y Robin decodificaron los mensajes rusos con Dustin, también estará al alcance de tu mano.

La recreación de este centro comercial de 'Stranger Things' se encuentra en el número 28 de la Gran Vía de Madrid (Telefónica Flagship Store). De lunes a sábado, de 10h a 21h y los domingos de 12h a 20h, podrás disfrutar de este gran evento.

Gwinnett Place

El escenario, donde se ha desarrollado parte de la tercera temporada, es una copia de un 'Starcourt Mall' existente en el Estado de Georgia. Conocido como 'Gwinnett Place' fue durante 16 años el centro comercial más asombroso de la región. Este lugar fue utilizado por los productores para grabar la serie. Su aspecto tétrico y su ambiente ochentero eran ideales para la extraña trama.

Y tú querido lector, ¿te adentrarás en el nuevo universo de 'Stranger Things' en Madrid?