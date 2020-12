Miranda July te cuenta por qué no puedes huir ni de la pobreza ni de tus padres

Miranda July es una de las artistas multidisciplinares más extrañas, exquisitas y volubles del panorama contemporáneo. Es difícil encasillarla en estilos o en formatos, se escapa a cualquier definición, aunque consigue defender un estilo inconfundible. Sin embargo, cuando recurre al lenguaje cinematográfico se adapta a las normas y a una industria que le vuelve a abrir las puertas en esta ocasión con la película 'Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)', una especie de fábula tierna acerca del peso de la herencia paterna, de la necesidad del amor sobre todas las cosas y de la maldición de la pobreza.

La creadora, nacida en Vermont (Estados Unidos), en 1974, ya encandiló al panorama cinematográfico con 'Me, you, and everyone we know' (2005), una comedia que ella misma escribió, dirigió y protagonizó y con la que logró el Premio Especial del Jurado de Sundance y la Cámara de Oro en Cannes. Su propuesta entonces fue una original historia de amor y ahora, con otra perspectiva, vuelve a apuntar hacia el mismo tema. Sin embargo, durante estos tres lustros ha enriquecido su mirada de crítica y reflexión, aunque sin perder la cordura.

El territorio en el que está ambientada esta historia es fácil de reconocer: algún lugar del vasto territorio estadounidense, una ciudad cualquiera, con sus hamburgueserías, sus urbanizaciones clonadas, sus autobuses escolares y sus bares con neones. Allí sobrevive como puede el matrimonio formado por Theresa (Debra Winger) y Robert (Richard Jenkins) junto a su hija Old Dolio (Evan Rachel Wood), a quien han instruido desde pequeña en las artes de la estafa. Estos tres ladrones recurren a la picaresca para sobrevivir a costa de pequeños hurtos con los que no tentar a la ley, pero poder comer e intentar pagar el alquiler del cuchitril en el que duermen. De pronto, en uno de sus golpes, se topan con una desconocida que se suma a su siguiente fraude y que pondrá en duda la estabilidad de esta familia de granujas.