Mika celebrará un concierto benéfico para ayudar a Beirut tras las explosiones

Mika ha anunciado el concierto benéfico 'I love Beirut', que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre en Italia y se transmitirá en vivo en cuatro zonas horarias a través de YouTube. El 100% de todo lo recaudado se destinará a partes iguales entre la Cruz Roja del Líbano y Save the Children Líbano.

Las entradas, disponibles a partir del lunes 24 de agosto, cuestan diez euros y estarán disponibles en TicketMaster junto con la campaña de GoFundMe, donde las personas pueden hacer donaciones adicionales para ayudar a las víctimas de la explosión.

El concierto benéfico ha sido impulsado por el cantante de origen libanés Mika, "profundamente afectado por la magnitud de la devastación" provocada por la explosión en el puerto de Beirut y su impacto en la ciudad.

Tras su 'Carta de amor a Beirut', que escribió directamente después de la explosión, Mika ha creado 'I Love Beirut', un evento que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a aquellos que se han visto afectados por la devastadora explosión.

Tickets for my very special 'I ❤️ Beirut' show are on sale now! The show will stream across 4 time zones on 19th September via @youtube to raise money for the people of Beirut. Donations will be allocated to @redcrosslebanon and @SaveChildrenLEB. Link for tickets in bio! pic.twitter.com/taqO96m7Dh