Las mejores series que uno no se puede perder este verano

Llega la época estival, una de las más inusuales de las últimas décadas debido a la crisis del coronavirus, que aún obliga a ser más precavido que otros años. Sin embargo, como cualquier otra época, este verano vuelve a ser un buen momento para pegarse un maratón de las mejores series.

Todos los festivales de música y los certámenes de cine se han cancelado, ya que las aglomeraciones no ayudan a parar la propagación del virus, y muchos rodajes se han paralizado. No obstante, 'Vozpópuli' ha hecho una selección de las mejores ficciones para ver estos meses.

Este año 2020 se han lanzado muchas producciones que se han situado en lo alto del olimpo de las series y muchas de ellas son muy apropiadas para los tiempos que corren.

Hay ficciones para los amantes de la política, que tanto protagonismo ha tenido este periodo; para los seguidores del terror y lo escalofriante; para quienes han tenido que vivir la pandemia junto a sus hijos; o para los que prefieren refugiarse en la comedia.

Mejores series para ver este verano

Acción, suspense, misterio, humor... todos los géneros están incluidos en esta lista de series recientes para ver este verano.

'El colapso'

Más que apropiada para los tiempos que corren, 'El colapso', que se puede ver en Filmin desde el 14 de julio, se pregunta ¿qué ocurriría con el planeta y con la sociedad si el sistema colapsara mañana mismo? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad: la solidaridad, la igualdad o la supervivencia?

Son ocho episodios de unos 20 minutos filmados en plano secuencia que ofrece una experiencia audiovisual angustiosa y clarividente solo para aquellos que se atrevan con este contenido cuando la sociedad trata de recuperar la normalidad tras la pandemia.

Dónde ver 'El colapso': Filmin, 2019.

'Talking Heads'

Que 2020 es un año inusual es más que evidente y algunos de los mejores actores británicos de la actualidad han querido formar parte de este dramático periodo. Martin Freeman, Kristin Scott Thomas, Imelda Staunton, Jodie Comer o Harriet Walter, entre tantos, grabaron una serie de 12 monólogos durante el confinamiento.

Se trata de textos que escribió el dramaturgo Alan Bennet (86 años) para la BBC entre los años 1988 y 1998. Ahora, él mismo los ha adaptado para esta nueva versión.

Dónde ver 'Talking Heads': BBC, 2020.

'Normal People'

El amor es uno de los temas más recurrentes en verano y ahora todo el mundo habla de este drama romántico irlandés. 'Normal People' cuenta la historia de amor moderno entre una joven pareja que explora lo complicada que puede ser la intimidad y el amor de juventud.

Daisy Edgar-Jones ('La Guerra de los Mundos', 'Cold Feet') y Paul Mescal (primer papel en televisión) protagonizan esta ficción que cuenta con una temporada de 12 episodios que se puede ver en la plataforma Starzplay (Hulu) desde el pasado 16 de julio.

Dónde ver 'Normal People': Starzplay, 2020.

'Hollywood'

¿Quién no ha soñado con un verano de ensueño en Hollywood? David Corenswet, Darren Criss y Patti LuPone protagonizan esta serie de Netflix. Uno de sus puntos fuertes son sus creadores: Ryan Murphy e Ian Brennan. A ambos se les conoce por otras series como 'Glee', 'Pose', 'The Politician' y 'Scream Queens'.

Cuenta una historia ambientada en una recién acabada la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, un grupo de ambiciosos actores y cineastas intenta triunfar en Hollywood a cualquier precio.

Dónde ver 'Hollywood': Netflix, 2020.

'White Lines'

Las fiestas, Ibiza y... la aparición del cuerpo de un DJ británico en Almería veinte años después de su desaparición. Laura Haddock, Juan Diego Botto, Marta Milans, Daniel Mays, Nuno Lopes, Pedro Casablanc y Angela Griffin protagonizan esta serie española de Netflix.

'White Lines' cuenta cómo la hermana del fallecido viaja hasta la isla de Ibiza para formar parte de una investigación que tendrá como objetivo saber qué es lo que pasó realmente con el chico y reconstruir sus últimas horas de vida.

Dónde ver 'White Lines': Netflix, 2020.

'Por H o por B'

Esta ficción es una de las opciones de comedia para este verano. Se estrena el 22 de julio y está creada, escrita y dirigida por Manuela Burló Moreno para HBO, basada en su cortometraje de 2013 'Pipas'.

Marta Martín y Saida Benzal son dos amigas de Parla (Madrid) que se reencuentran después de años en el barrio de Malasaña, Madrid. En ella aparecen otros como Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo y Fernando Albizu.

Dónde ver 'Por H o por B': HBO, 2020 (estreno el 22 de julio).

'Mira lo que has hecho'

En los tiempos que corren, tratar de compaginar la vida laboral con la rutina en una casa con niños se ha convertido en uno de los mayores retos y hay una serie que plasma a la perfección esta realista situación. 'Mira lo que has hecho' estrena su tercera y última temporada este jueves en Movistar+.

La cinta, crítica, satírica, gamberra, divertida y realista a la vez, está basada en experiencias propias y ajenas sobre cómo una pareja (Berto Romero y Eva Ugarte) ve que toda su vida da un vuelco de 180 grados cuando se entera de que va a tener un hijo.

Dónde ver 'Mira lo que has hecho': Movistar+, 2020.

'La unidad'

La unidad es una serie de televisión policíaca de Dani de la Torre y Alberto Marini ('El desconocido') y coguionizada por Amelia Mora, creado por Sebastián Ortega y producida por Movistar+ en colaboración con Vaca Films ('100 años de perdón', 'Celda 211', 'El niño').

Protagonizada por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández y Fele Martinez, cuenta los esfuerzos y el trabajo diario de la Unidad de la Investigación Policial, que tras detener a Salah Al Garheeb, el terrorista más buscado, debe hacer frente a la oleada de atentados terroristas que ha generado tal detención.

Dónde ver 'La Unidad': Movistar+, 2020.

'Mythic Quest'

La serie de comedia estadounidense, de Apple TV+, se desarrolla en un estudio de desarrollo de videojuegos y explora las complejidades de la condición humana a través de formas divertidas e innovadoras. 'Mythic Quest: Raven's Banquet' está protagonizada por Rob McElhenney.

Un episodio especial, titulado 'Mythic Quest: Quarantine', fue producido y emitido el 22 de mayo de 2020.

Dónde ver 'Mythic Quest': Apple TV+, 2020.

'Territorio Lovecraft'

Para los amantes del drama y el terror, 'Lovecraft Country' es una de las próximas series que dará de que hablar. Está basada en la novela del mismo nombre de Matt Ruff y se estrenará el 16 de agosto en HBO.

La ficción narra cómo Atticus Black se une a su amiga Letitia y su tío George para embarcarse en un viaje por carretera a través de EEUU en los años 1950 durante las leyes Jim Crow en busca de su padre desaparecido. Una lucha por sobrevivir, superar los terrores racistas, monstruos terroríficos...

Dónde ver 'Territorio Lovecraft': HBO (estreno el próximo 16 de agosto).

'Dark'

'Dark' es uno de los fenómenos de Netflix y estrena su tercera temporada. Esta serie cuenta la historia tras la desaparición de un niño. Cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas. ¿Algún plan mejor para verano que descubrir un inquietante misterio y un apocalipsis?

Es una ficción policíaca alemana de drama fue creada en 2017 por Baran bo Odar y Jantje Friese y está protagonizada por Louis Hofmann, Oliver Masucci y Jördis Triebel.

Dónde ver 'Dark': Netflix, 2020.

'The Politician'

La política, otro de los grandes protagonistas de esta crisis. Para los amantes de los entresijos políticos y la carrera política vista desde un prisma juvenil, Ben Platt (acompañado de Gwyneth Paltrow y Jessica Lange) da vida a Payton Hobart, que desde pequeño ha tenido claro que va a ser presidente. Sin embargo, hay algo que está antes de su carrera presidencial, el instituto.

Esta irreverente y excéntrica ficción estrenó su primera temporada en 2019 y ese años ha llegado la segunda entrega.

Dónde ver 'The Politician': Netflix, 2020.

'La conjura contra América'

La política y la historia se entremezclan en esta miniserie de drama creada por David Simon y Ed Burns y basada en la novela homónima de Philip Roth. Se estrenó en HBO el 16 de marzo de 2020.

'The Plot Against America' (en inglés) es una historia alternativa donde se relata a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora de New Jersey, el ascenso político del aviador Charles Lindbergh, tras ganar las elecciones presidenciales de 1940 con la promesa de mantener la neutralidad estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo cambia.

Dónde ver 'La conjuta contra América': HBO, 2020.

'Desplazados'

Cate Blanchett, Elise McCredie y Tony Ayres son los creadores de esta ficción social, política y de drama cuenta con un reparto de lujo: Yvonne Strahovski ('El cuento de la criada'), Jai Courtney ('Un buen día para morir') y Cate Blanchett ('El curioso caso de Benjamin Button').

La serie narra las vidas de una mujer atormentada, un refugiado angustiado, una funcionaria y un padre con problemas que se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en Australia.

Dónde ver 'Desplazados': Netflix, 2020.

'I Know This Much is True'

'I Know This Much is True' es una miniserie estadounidense de drama basada en la novela homónima de Wally Lamb que se estrenó el 10 de mayo de 2020 en HBO.

Se trata de una saga familiar épica que explora la identidad estadounidense siguiendo las vidas paralelas de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey (Mark Ruffalo) a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Dónde ver 'I Know This Much is True': HBO, 2020.

