Las mejores series para pegarse un maratón y no salir de casa

Los expertos, sanitarios y cada vez más personas están pidiendo a gritos que la gente se quede en casa por la crisis del coronavirus. A las medidas de cierre de centros educativos y restaurantes, bares y tiendas en algunas comunidades, se suma el estado de alarma, la emergencia sanitaria y los confinamientos.

En esta situación, el entretenimiento es un aliado y una de las opciones es pegarse un maratón de las mejores series.

Mejores series para pegarse un maratón

Desde 'Vozpópuli' se ha hecho una selección con las mejores ficciones de Netflix y HBO de la pequeña pantalla para poder pasar el tiempo que se deberá permanecer en casa para evitar que se propague el virus.

Pueden ser series recientes, series míticas, series españolas o series cortas, para los que no aguantan demasiado delante de la pantalla. Además, hay que hacer tiempo hasta que el próximo día 24 de marzo se lance en España Disney+.

'Stranger Things'

La serie del grupo de niños del pueblo inventado de Hawkins que viven envueltos en sucesos paranormales y fantásticos estrenó en 2019 su tercera temporada. Es una de las ficciones estrella de Netflix y recientemente se ha estrenado el sorprendente tráiler de su cuarta temporada. ¿Qué mejor que ponerse al día antes de que se estrene la nueva?

'Así nos ven'

Cuatro capítulos de entre 70 y 80 minutos han bastado a 'Así nos ven' ('When they see us', en inglés) para convertirse en una serie esencial de 2019. Es una crítica a las conductas racistas en la que cinco jóvenes de raza negra son condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por una brutal violación en Central Park. Perfecta para estos días de estar en casa.

'Sex Education'

El humor también es un buen aliado y el 17 de enero se estrenó la segunda temporada de 'Sex Education', que plasma el despertar sexual de un adolescente de la Escuela Secundaria Moordale de Reino Unido. Otis Milburn está traumatizado porque a esa edad "todo el mundo pide sexo" y él "no se come una rosca".

'Peaky Blinders'

La exitosa ficción creada por Steven Knigh y protagonizada por Cillian Murphy estrenó en octubre quinta temporada. Es una de las series más aclamadas, que trata sobre una familia de gánsters, los Peaky Blinders, asentada en Birmingham y con Thomas Shelby como líder, justo después de la Primera Guerra Mundial.

'The Witcher'

Geralt de Rivia (Henry Cavill) es un brujo, un mutante con poderes especiales que mata monstruos por monedas. La tierra está en un estado de caos debido a que el imperio de Nilfgaard busca ampliar su territorio. Así es una de las ficciones más esperadas que lanzó a finales de diciembre pasado.

'House of Cards'

Hablar de 'House of Cards' es sinónimo de política, ambición, venganza, codicia y desgracia. Y hablar de política es sinónimo de hacerlo de Frank y Claire Underwood, al menos en términos seriéfilos. 'House of Cards' es una de las mejores series políticas que existe y ahora puede ser momento para poder verla.

'The Crown'

Esta serie cuenta la historia de los interiores de dos de las residencias más célebres del mundo: el palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. A sus 90 años y con más de 64 en el cargo, Isabel II lleva a sus espaldas el reinado más largo del mundo, por lo que exponer sus intrigas personales y las rivalidades políticas.

'Paquita Salas'

Paquita Salas es una representante y 'caza talentos'. Cuando Macarena García, su actriz más conocida, la abandona inesperadamente, el mundo de Paquita se tambalea. Junto a Magüi, su inseparable asistente, Paquita se lanza desesperada al descubrimiento de un nuevo talento. Humor perfecto para pasar días entre cuatro paredes.

'La casa de papel'

Ya que el próximo 3 de abril llega la nueva temporada de esta ficción de Álex Pina, qué mejor oportunidad que ahora para ver el resto de entregas. La serie gira en torno a un asalto preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Un hombre misterioso, conocido como 'El Profesor', está planeando el mayor atraco de la historia.

'Élite'

'Élite', la segunda serie española original de Netflix, vuelve a la plataforma de 'streaming' con su tercera temporada este mismo viernes 13 de marzo. Los alumnos del prestigioso colegio Las Encinas vuelven a ponerse el uniforme para afrontar sus últimos meses en el instituto. Aún puedes ver toda esta historia de amor, sexo, misterio y amistad antes de comenzar la nueva entrega.

'Hierro'

Esta es una de esas producciones que siguen la estela de lo que tanto gusta a la series españolas: el misterios, los asesinatos y lo policíaco. Así, aunque parece un poco de lo mismo, lo cierto es que el ambiente, el marco y las interpretaciones (en especial de candela Peña) han hecho que sea una de las mejores series de este 2019.

