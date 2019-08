Netflix gana la partida: ficha a los creadores de 'Juego de tronos' para su plataforma

Adiós oficialmente a HBO. Los creadores de la serie más relevante de la última década, Juego de tronos, se pasan a Netflix. El gigante audiovisual ha fichado a David Benioff y a D.B. Weiss, también máximos responsables del éxito basado en las novelas de George R. R. Martin.

Benioff y Weiss han firmado un acuerdo global con Netflix que les permitirá desarrollar producciones audiovisuales para esta plataforma, un nuevo golpe del que hasta ahora se ha posicionado como el rey del streaming a la que va ganando popularidad en los últimos tiempos, HBO -Chernóbyl, Years and Years, Euphoria-, donde se ha emitido durante una década Game of Thrones.

Así lo ha comunicado en primicia el medio especializado Deadline, en el que recoge declaraciones de entusiasmo del jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos. Los llama "magistrales narradores".

Sin embargo, Netflix no era la única compañía que quería contar con los trabajos de Benioff y Weiss, esta se impuso a otros gigantes del entretenimiento como Disney y Amazon, que también apostaron por fichar a ambos creadores.

David Benioff y D.B. Weiss tienen nueva casa. Bienvenidos a Netflix. pic.twitter.com/S2mnFEO24N — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 7, 2019

Netflix se impone en el mercado audiovisual

De esta manera, la plataforma estadounidense se impone de nuevo en el mercado audiovisual. Netflix se encuentra en horas bajas por resultados en el parqué neoyorkino que no gustaron a los accionistas y que provocaron una demanda colectiva por sentirse "engañados" con las previsiones, que no se cumplieron. No obstante, esta es sin duda una buena noticia para atraer de nuevo la confianza de inversores y seguidores.

Además, vuelve a marcar territorio entre otras plataformas, que, como pasó en la década de los 90 con la creación de nuevos canales en EEUU, se multiplican y ya son pocas las empresas del sector que no cuentan o contarán con contenidos en streaming (Disney +, Amazon Primer, HBO Max...).

Por su parte, Benioff y Weiss han señalado al medio que han disfrutado de más de una década de "hermoso" viaje en HBO y han mostraron su ilusión por incorporarse ahora a Netflix. "Ha construido algo asombroso y sin precedentes y nos sentimos honrados de que nos inviten a unirnos", añaden.

Contratos millonarios

Deadline habla de un fichaje multimillonario de "nueve cifras" con el que la compañía también ha contratado a otros líderes creativos del panorama de la ficción actual como son Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Scandal o Cómo defender a un asesino, entre tantas) o Ryan Murphy (American Crime Story, American Horror Story, Scream Queens o Glee, entre otras).

Otro medio especializado, Variety, asegura que la de Scandal cobrará la ingente cifra de 150 millones de dólares (casi 134 millones de euros) durante cinco años. Murphy, por su parte, se hará con la descomunal cantidad de 300 millones de dólares (casi 268 millones de euros) por el mismo tiempo, justo el doble que Rimes.

En la guerra de cifras, Hollywood Reporter sitúa el contrato de los creadores de GOT en 200 millones de dólares (más de 178 millones de euros), pero no especifica el tiempo.

Después de haber logrado récords -tanto de audiencia como de nominaciones y premios- con la ficción más relevante de su carrera y que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial, Benioff y Weiss también tienen otros planes. Ambos escribirán varias películas de la saga Star Wars.