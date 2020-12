Las mejores series que ha dejado 2020

La crisis de la covid ha provocado la debacle económica de muchos sectores, entre ellos, el audiovisual. Una lista ingente de películas han tenido que aplazar sus estrenos por el cierre de las salas de cine y muchos rodajes han sido interrumpidos. Sin embargo, hay algo que ha salido beneficiado gracias a las medidas de confinamiento: el 'streaming'. Y, con él, las series.

El año 2020 se despide como uno de los peores recordados de los últimos años. No obstante, también este año, la creatividad, la originalidad y la calidad han sido características destacables en numerosas ficciones que han sorprendido con sus estrenos.

De hecho, muchas han sido, de manera inesperada, los grandes fenómenos de esta temporada, ficciones de intriga, de política, de religión e, incluso, que han homenajeado, a su manera, juegos como el ajedrez. Además, ha sido un gran año para la ficción española gracias a títulos como 'Antidisturbios', 'Patria' y 'Veneno', entre tantas.

Hay muchos criterios para destacar las mejores series del año: la crítica especializada, la opinión de los seriéfilos y usuarios o lo que opinan los portales y medios especializados, como IMDb o Rotten Tomatoes. Pero, ¿cuáles han sido las mejores series de 2020?

Las mejores series de 2020

Una decena de series de HBO, Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video y Filmin se cuelan en un ranking de ficciones que son perfectas para pegarse un maratón antes de que acabe el año.

'La conjura contra América' (HBO)

La política y la historia se entremezclan en esta miniserie de drama creada por David Simon y Ed Burns y basada en la novela homónima de Philip Roth. Se estrenó en HBO el 16 de marzo de 2020 y el portal Rotten Tomatoes le da una valoración de 86% sobre 100, nada, nada mal.

'The Plot Against America' (en inglés) es una historia alternativa donde se relata a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora de New Jersey el ascenso político del aviador Charles Lindbergh, tras ganar las elecciones presidenciales de 1940 con la promesa de mantener la neutralidad estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo cambia.

Número de capítulos : 6.

: 6. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: HBO.

'Normal People' (Rakuten)

El amor es uno de los temas más recurrentes en verano y en el pasado periodo estival todo el mundo hablaba de este drama romántico irlandés. 'Normal People' se convirtió en un auténtico fenómeno que cuenta la historia de amor moderno entre una joven pareja que explora lo complicada que puede ser la intimidad y el amor de juventud.

Daisy Edgar-Jones ('La Guerra de los Mundos', 'Cold Feet') y Paul Mescal (primer papel en televisión) protagonizan esta ficción que cuenta con una temporada de 12 episodios que se puede ver en la plataforma Starzplay (Hulu) desde el pasado 16 de julio. Rotten Tomatoes la califica con un 90% sobre 100.

Número de capítulos : 12.

: 12. Duración de los episodios: 23–34 minutos.

de los episodios: 23–34 minutos. Plataforma: Hulu (Rakuten TV).

'Unorthodox' (Netflix)

"Estoy embarazada, no tengo dinero ni educación, no tengo nada que darle a este bebé". Quizá esta sea una de las líneas que mejor describa el fenómeno de Netflix 'Unorthodox'. Cuando los productores de Netflix decidieron emitirla, seguro que no se esperaban la repercusión que finalmente ha tenido esta miniserie que se estrenó el pasado 26 de marzo.

La serie 'Poco ortodoxa' narra la vida de Esther Shapiro, 'Esty', alter ego de Deborah Feldman, en cuyas memorias, 'Unorthodox: The Scandalous Reflection of My Hadisic Roots' (2012) se basa la serie.

Esty es una joven que nace en una comunidad judía jasídica de Brooklyn ultraortodoxa. Se trata de Satmar, una 'sociedad' que tiene origen en Hungría pero gran parte se encuentra en el distrito neoyorkino, el barrio es Williamsburg. Rotten Tomatoes da a esta ficción un 95% sobre 100.

Número de capítulos : 4.

: 4. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: Netflix.

'Veneno' (Atresplayer Premium)

'Veneno' ha sido una de las series españolas por excelencia de este año. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, narra la vida de Cristina Ortiz, conocida como 'La Veneno', un biopic basado en la obra '¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de La Veneno' (2016) escrita por Valeria Vegas.

La ficción muestra una dura historia desde la infancia hasta la muerte de 'La Veneno', interpretada por tres actrices: Jedet Sánchez, Daniela Santiago e Isabel Torres. Una historia que ha sido aplaudida y ha mostrado la realidad de las personas trans. De hecho, ha conseguido el reconocimiento de medios internacionales, como 'The New Yorker', que la ha incluso en su lista de mejores series de 2020.

Número de capítulos : 8.

: 8. Duración de los episodios: 55 minutos apróx.

de los episodios: 55 minutos apróx. Plataforma: Atresplayer Premium.

'Mrs. America' (HBO)

Protagonizada por la oscarizada Cate Blanchett (mejor actriz gracias a 'Blue Jasmine' y 'El Aviador'), 'Mrs. America' cuenta la historia del movimiento para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos, y la reacción inesperada al movimiento dirigida por una mujer conservadora llamada Phyllis Schlafly, también conocida como "la novia de la mayoría silenciosa".

A través de los ojos de las mujeres de la época, tanto Schlafly como las feministas de la segunda ola Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus, la serie explora cómo uno de los campos de batalla más difíciles en las guerras culturales de la década de 1970 ayudó a dar lugar a la mayoría moral y cambió para siempre el panorama político. Rotten Tomatoes le da un notable 96% sobre 100.

Número de capítulos : 9.

: 9. Duración de los episodios: 43–54 minutos.

de los episodios: 43–54 minutos. Plataforma: HBO.

'I May Destroy You' (HBO)

'I May Destroy You' es una comedia dramática británica, creada, escrita, co-dirigida y producida por Michaela Coel y ha sido gratamente acogida entre la crítica y el espectador.

La serie está ambientada en Londres y narra la historia de Arabella, una joven que debe reconstruir su vida después de que pusieran droga en su bebida y ser agredida sexualmente en una fiesta. El portal Rotten Tomatoes le da un 97% sobre 100.

Número de capítulos : 12.

: 12. Duración de los episodios: 28–35 minutos.

de los episodios: 28–35 minutos. Plataforma: HBO.

'The Flight Attendant' (HBO)

La actriz Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') regresó a la pequeña pantalla con la serie 'The Flight Attendant', en la que muestra cómo una vida entera puede cambiar en una noche.

A través de ocho capítulos, se cuenta la historia de una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió. Rotten Tomatoes le da una valoración de 98% sobre 100.

Número de capítulos : 8.

: 8. Duración de los episodios: 45–48 minutos.

de los episodios: 45–48 minutos. Plataforma: HBO.

'Gambito de dama' (Netflix)

Sin duda el último fenómeno televisivo. 'Gambito de dama' ('The Queen's Gambit', en inglés) es una miniserie dramática estadounidense basada en la novela del mismo nombre de 1983 de Walter Tevis, protagonizada por Anya Taylor-Joy.

Creada por Scott Frank y Allan Scott y lanzada en Netflix el 23 de octubre, cuenta a través de la ficción, la historia de una huérfana prodigio del ajedrez que, al tratar de convertirse en la mejor jugadora del mundo, lucha contra sus problemas emocionales y la dependencia al alcohol y las drogas.

Es una de las ficciones más aplaudidas y que más ha calado en la audiencia. Rotten Tomatoes le da casi la excelencia a esta serie de la que se seguirá hablando durante mucho tiempo, un 99% sobre 100.

Número de capítulos : 7.

: 7. Duración de los episodios: 60 minutos apróx.

de los episodios: 60 minutos apróx. Plataforma: Netflix.

'Antidisturbios' (Movistar+)

El día 16 de octubre se estrenó la serie 'Antidisturbios' en Movistar+, la serie española de Rodrigo Sorogoyen -se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián- sobre un grupo de policías antidisturbios que es acusado de un homicidio al producirse un desahucio en un barrio madrileño.

La serie fue polémica por la visión que ofrecía, según las críticas, del cuerpo de Policía. Sin embargo, las interpretaciones, los planos y la historia son de diez. El reparto lo forman, además, nombres consagrados como son Raúl Arévalo, Álex García, Patrick Criado, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto, Vicky Luengo, Tomás del Estal y David Lorente. Esencial de este 2020.

Número de capítulos : 6.

: 6. Duración de los episodios: 50 minutos.

de los episodios: 50 minutos. Plataforma: Movistar+.

'Patria' (HBO)

Gran año para la ficción española. En este caso, esta miniserie está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre el conflicto vasco. Dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza, el reparto lo encabezan las actrices vascas Elena Irureta y Ana Gabarain que serán, respectivamente, Bittori y Miren, las dos amigas protagonistas, que viven durante los años más dramáticos del terrorismo de ETA.

En concreto, la trama recorre los últimos 30 años de sangrienta historia del País Vasco a través de dos amigas y sus familias, separadas a raíz del asesinato del marido de una de ellas a manos de la banda terrorista. Así, 'Patria' cuenta en la pequeña pantalla la dura historia a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

Número de capítulos : 8.

: 8. Duración de los episodios: 60 minutos apróx.

de los episodios: 60 minutos apróx. Plataforma: HBO.

'El colapso' (Filmin)

Más que apropiada para los tiempos que corren, 'El colapso', que se puede ver en Filmin desde el 14 de julio, se pregunta ¿qué ocurriría con el planeta y con la sociedad si el sistema colapsara mañana mismo? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad: la solidaridad, la igualdad o la supervivencia?

Son ocho episodios de unos 20 minutos filmados en plano secuencia que ofrece una experiencia audiovisual angustiosa y clarividente solo para aquellos que se atrevan con este contenido cuando la sociedad trata de recuperar la normalidad tras la pandemia.

Número de capítulos : 8.

: 8. Duración de los episodios: 20 minutos.

de los episodios: 20 minutos. Plataforma: Filmin.

Otras series imprescindibles de 2020

La lista de estrenos de este 2020 ha sido inmensa y destacar poco más de una decena sería improcedente. Por ello, además de las mencionadas, hay otras ficciones que han marcado este año y han demostrado que el sector audiovisual, a través del 'streaming', tiene apuestas realmente buenas.

Así, si uno tiene oportunidad, no debería perderse tampoco las series 'La línea invisible' (Movistar+), 'El desorden que dejas' (Netflix), 'Devs' (HBO), 'The Last Dance' (Netflix), 'Vamos Juan' (Movistar+ y Amazon Prime Video), 'Little Fires Everywhere' (Amazon Prime Video), 'The Outsider' (HBO), 'The Comey Rule' (Showtime/Movistar+) y la docuserie 'Inmigration Nation' (Netflix).

