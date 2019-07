Los mejores estrenos que llegan a Netflix en agosto

Desde la cuarta temporada de Las chicas del cable, hasta el estreno de Cristal oscuro: la era de la resistencia, pasando por la ya mítica Pulp Fiction. Netflix ya tiene preparado el catálogo de novedades que llegan a la plataforma de streaming este mes de agosto y entre ellas hay series y películas que desembarcan en el gigante audiovisual por primera vez o que ya cumplen varias entregas en el mismo.

Después de un mes de julio con el estreno mundial de dos de las apuestas ganadoras de Netflix, Stranger Things y La casa de papel, agosto llega con algo menos de empuje en cuanto a éxitos mundiales, sin embargo, no se quedan atrás las ganas de conocer nuevas producciones o seguir historias como la de Queridas blancos.

Estas son los mejores estrenos de agosto en Netflix:

'Glow': temporada 3

La serie de comedia dramática de Liz Flahive y Carly Mensch, y con los creadores de la serie Orange Is the New Black como productora, narra la historia sobre una actriz que vive en Los Ángeles en la década de los 80 que se topa con una oportunidad inesperada.

En su tercera temporada, esta ficción continúa con la historia de Ruth (Alison Brie) y su llegada a un grupo de inadaptadas que se convierten en populares luchadoras gracias al programa Glow, deberán continuar superando obstáculos ahora desde el Fan-Fan Casino.

Estreno de la tercera temporada de Glow: 9 de agosto.

'Las chicas del cable': temporada 4

Una nueva entrega de Las chicas del cable llega a la par que Glow. El próximo 9 de agosto, continúa la historia de un grupo de mujeres en la década de los 30 (1931 en esta ocasión), que comenzó su andadura en los años 20.

Tras los romances, amistades y cambios sociales de la época en la que viven, la ficción continúa con la llegada de la República y con ella el fin de la Monarquía. Los derechos de las mujeres comienzan a ser defendidos en las calles y eso supondrá un giro en las vidas de las protagonistas: Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Ana Polvorosa, entre tantos.

Estreno de la cuarta temporada de Las chicas del cable: 9 de agosto.

'Mindhunter': temporada 2

La serie ambientada a finales de los años 70 en la que dos agentes del FBI estudian la psicología del asesinato y se acercan a monstruos peligrosos y reales para atraparlos.

Ahora vuelve con una segunda entrega, dirigida por David Fincher, Asif Kapadia, Tobias Lindholm y Andrew Douglas e interpretada por actores como Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross y Anna Torv, entre otros.

Estreno de la segunda temporada de Mindhunter: 16 de agosto.

'Queridos blancos': temporada 3

Queridos blancos (Dear White People, en inglés) es una serie de comedia satírica y dramática que se basa en la película homónima de 2014. Cuenta la vida de un grupo de estudiantes afroamericanos en una universidad de élite en la que aún quedan prejuicios raciales.

La serie estuvo envuelta en la polémica por el tráiler de su estreno. Usuarios aseguraron que se trataba de una ficción racista con los blancos. Así, aunque trataron de boicotearla, para el creador, Justin Simien, esto no fue más que una oportunidad para que se hablase más de la serie.

Estreno de la tercera temporada de Queridos blancos: 2 de agosto.

'Cristal oscuro: la era de la resistencia': estreno

Esta ficción en animación se trata de una precuela del clásico de Jim Henson estrenado en 1982 y protagonizado por marionetas, en el que los místicos y los skekses viven en un mundo de fantasía a punto de extinguirse.

Esta cinta estará ambientada años antes a la película original y en ella tres jóvenes miembros de la tribu Gelfling descubrirán un terrible secreto que los llevará a incitar una rebelión contra el cruel Emperador.

Estreno de Cristal oscuro: la era de la resistencia: 29 de agosto.

Películas que se podrán ver en Netflix desde agosto

En cuanto a las películas, Netflix incluirá en su catálogo películas de la talla de Capitán América: civil war, Fast & Furious 7 o la extraordinaria Pulp Fiction.

'Capitán América: Civil War': 1 de agosto

Se trata de una de las cintas más relevantes de Marvel, en ella se ve una de las batallas de Los Vengadores más épicas de la saga. La cinta, estrenada en la gran pantalla en 2016, muestra la rivalidad entre los dos líderes del grupo de superhéroes.

En ella aparece por primera vez el nuevo intérprete de Spiderman, Tom Holland, o Antman, a quien da vida Paul Rudd, además de los habituales Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y antes de la aparición de Capitana Mavel, Brie Larson.

Estreno de Capitán América: civil war en Netflix: 1 de agosto.

Fast & Furious 7: 1 de agosto

La saga de carreras ilegales más popular de la historia del cine ya cuenta con nueve entregas y está pendiente de estrenar otras dos nuevas películas (en 2021 y 2023).

Sin embargo, la séptima marcó un antes y un después en la historia de estos filmes. Es la última en la que aparece el protagonista, Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, debido a que falleció en la vida real a causa de un accidente de coche.

Así, esta se convierte en la entrega más emotiva de la saga, que ni siquiera pudo terminar de grabar el actor estadounidense, al que los creadores quisieron hacerle un homenaje.

Estreno de Fast & Furious 7 en Netflix: 1 de agosto.

Pulp Fiction: 1 de agosto

El mítico y poco convencional filme de Quentin Tarantino estrenado en 1994 que cuenta la vida de miembros del crimen organizado en Los Ángeles, estará disponible en la plataforma desde agosto.

La película fue nominada a siete Premios Oscar y a seis Globos de oro, aunque finalmente se hizo con uno de cada, gracias al guion de Tarantino. En ella se cuentan varias historias entrelazadas, la del asesino a sueldo Vincent Vega (John Travolta), que cuida de la peculiar Mia Wallace (Uma thurman), la de su compañero Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) y la del boxeador Butch Coolidge (Bruce Willis).