¿Sin planes para el fin de semana? Los Carnavales o los Premios Oscar, entre las mejores opciones

Fin de semana marcado por los Carnavales en toda España. Además, varias exposiciones y la ceremonia de los Premios Oscar, entre las diez propuestas de ocio que recomendamos en Vozpópuli para los próximos días.

Carnavales

Solo seis carnavales en España han sido distinguidos con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional a lo largo de la historia, sin embargo, esta tradición se celebra en la gran mayoría de los municipios del país a lo largo de este fin de semana. De Cádiz, pasando por Santa Cruz de Tenerife hasta Badajoz, el humor, los disfraces y las parodias llenan las calles de muchas localidades, cada una de ellas, con sus propias tradiciones.



El Carnaval de Cádiz, uno de los más famosos, se celebra de forma oficial del 27 de febrero al 9 de marzo y es conocido por su ingenio, humor y crítica social. Será el 28 de febrero, jornada festiva por el Día de Andalucía, cuando la fiesta salga por las puertas del Gran Teatro Falla, después de más de un mes de concurso, para llevar la alegría a todos los rincones de la capital.





Gran Teatro Falla, en Cádiz

Tras la celebración de la Gran Final en el Gran Teatro Falla el 28 de febrero, arranca la fiesta en las calles. Diez días que comenzarán el sábado 1 de marzo con el pregón en la Plaza de San Antonio a cargo del artista gaditano Antoñito Molina, para dar paso a una agenda de actividades en las calles y plazas de la ciudad. Los carruseles de coros, las actuaciones de las agrupaciones oficiales en los tablaos instalados por toda la capital y las genuinas ‘callejeras’ centrarán el protagonismo ante las miles de personas que cada año visitan la ciudad en estas fechas.



En los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife, la candidata Elizabeth Ledesma Laker con la fantasía "Conexión", diseñada por Alexis Santana, se ha proclamado Reina del Carnaval durante gala la celebrada este miércoles en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. El resto de la corte de honor la componen Laura Fernández como primera dama de honor, con 'Gotas de cielo'; Marta Pérez y 'El cielo y tú' (segunda dama de honor); Ainhoa Díaz, con la fantasía 'La Fontaine' (tercera dama de honor); y Michelle Castro, con su 'Origen'.





Elizabeth Ledesma FOTO: EFE/Ramón de la Rocha

Además, si tienes la oportunidad no te pierdas otros Carnavales famosos como el de Águilas (Murcia); el Entroido de Xinzo de Lima (el Carnaval más largo de España); el de Badajoz y el de Las Palmas de Gran Canaria.





La Reina del Carnaval, Katia Gutiérrez Thime, celebra haber ganado en la gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 FOTO: Europa Press Canarias

Visitas gratis a museos

Precisamente, con motivo del Día de Andalucía, que se celebra el viernes 28 de febrero, muchos museos de Málaga abrirán sus puertas al público de manera gratuita. En el Museo Casa Natal Picasso tendrá lugar una visita guiada para conocer en profundidad la colección y la exposición temporal. El museo propone un recorrido temático que resalta la conexión entre Málaga y la obra de Pablo Picasso.



En la Colección del Museo Ruso, los visitantes podrán contemplar 'Utopía y Vanguardia. Arte Ruso en la Colección Costakis', una exposición que reúne 470 obras de arte y un centenar de documentos originales pertenecientes al coleccionista greco-ruso. Por su parte, el Centre Pompidou Málaga exhibe hasta junio la colección semipermanente 'Place-ness. Habitar un lugar', que explora la relación del ser humano con el espacio y su entorno a través de diversas disciplinas artísticas.





Jornada de puertas abiertas por el Día de Andalucía en varios museos de Málaga

Premios Oscar

Llegó el día más esperado del año para la industria del cine. Este domingo, 2 de marzo, tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles la edición número 97 de los premios Oscar. La ceremonia, en la que Penélope Cruz entregará alguna de sus estatuillas, comienza a la 1.00 horas de la madrugada en España y se espera que acabe rondando las 5.00 a.m. Se podrá ver en directo en Movistar+, también la alfombra roja, desde las 23.30 horas.



Este año parten con ventaja las películas 'Emilia Pérez', con 13 nominaciones, a la que siguen 'The Brutalist' y 'Wicked', ambas con 10. Con 8 candidaturas parten 'Un completo desconocido' y 'Cónclave'.

Estatuilla de los Premios Oscar.

En los cines

Precisamente en la víspera de la entrega de los Oscar, se estrena en los cines el biopic sobre Bob Dylan 'Un completo desconocido' con ocho nominaciones a la estatuilla de Hollywood. La cartelera de estrenos que despedirá febrero incluye además 'Mi única familia', dos cintas españolas 'Nosotros' y 'El secreto del orfebre', protagonizada por Mario Casas, además del thriller de acción dirigido por Mel Gibson 'Amenaza en el aire'.



Timothée Chalamet, electrizante en el tráiler de A Complete Unknown el biopic de Bob Dylan

Una exposición

La carga psicológica y emotiva que Tintoretto y El Greco daban a sus retratos, especialmente a la mirada de los personajes, es uno de los rasgos de sus producciones pero también forma parte del vínculo que une las obras de estos dos grandes maestros de la pintura. Hasta el 8 de junio el Museo del Greco, en Toledo, expone una pequeña muestra formada por un Tintoretto, procedente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y dos Grecos de los fondos del propio Museo del Greco.



Museo del Greco, en Toledo

Una muestra sobre el modernismo brasileño

De Toledo viajamos hasta Bilbao ya que el Museo Guggenheim acoge hasta el 1 de junio la muestra 'Tarsila do Amaral. Pintando el brasil moderno', una ambiciosa exposición dedicada a una artista considerada figura central del modernismo brasileño. La muestra permite descubrir al público a Tarsila do Amaral (o Tarsila, su nombre artístico) como la creadora de una obra original y evocadora, basada tanto en el imaginario indígena y popular como en las dinámicas modernizadoras de un país en plena transformación.





Tarsila do Amaral. Pequeña caipira (Caipirinha), 1923. FOTO: Museo Guggenheim

Mascletás en Valencia

Todo preparado en Valencia para que comiencen Las Fallas, una de las fiestas más famosas de España, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016. La semana grande tendrá lugar del 15 al 19 de marzo pero los actos festivos ya han comenzado. A partir del 1 de marzo, la actividad fallera se intensificará con las mascletás diarias que llenarán de estruendo y pólvora la Plaza del Ayuntamiento hasta el final de las fiestas.





Mascletà por la Crida 2025, en la Plaza del Ayuntamiento FOTO: Rober Solsona / Europa Press

Una ruta gastronómica

Para los amantes de la cocina, este viernes comienza una nueva edición de ‘La Ruta de la Fabada y Las Verdinas’, una iniciativa que celebra su undécima edición del 28 de febrero al 23 de marzo de 2025 coincidiendo con Día Mundial de la Fabada, que se conmemora cada 15 de marzo. Se trata de un evento culinario a nivel mundial que rinde homenaje a Asturias y a su cocina. En esta edición participan 75 restaurantes de Asturias, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. A nivel internacional participan establecimientos de Europa, América, Asía y Oceanía.

Un libro

Vuelve a las librerías el maestro del misterio. En 1990, Javier Sierra fue abordado por un sujeto singular en el Museo del Prado. Este le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos. Aquel tropiezo dio lugar a ‘El maestro del Prado’ (Planeta, 2013). Desde entonces, el autor se ha obsesionado con encontrar de nuevo a ese personaje y, en su camino, ha descubierto que existe un ‘plan maestro’ que otorga al arte un sentido esencial. Este lleva siglos siendo urdido por unos misteriosos maestros que han transformado a nuestra especie hasta límites insospechados. Pero ¿quiénes son ellos?





Un estreno

SkyShowtime estrena 'Lockerbie', con Colin Firth liderando el reparto. La serie narra el atentado terrorista del 21 de diciembre de 1988, en el que 259 pasajeros y miembros de la tripulación murieron en un vuelo entre Londres y Nueva York. Otros 11 residentes de la localidad escocesa de Lockerbie también perdieron la vida al caer allí el avión. Tras el suceso, el Dr. Jim Swire (al que da vida Firth) ejerció de portavoz de las víctimas. El médico había perdido a su hija. La historia recoge la búsqueda inquebrantable de la verdad y la justicia.