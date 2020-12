'Tenet', 'Mank' o '1917': las diez películas más importantes de 2020

Este 2020 ha sido un año extraño en todos los ámbitos de la vida y el cine no ha sido una excepción. Si bien la industria del cine juega con sus propias reglas y tiene sus tiempos, este año ha experimentado una aceleración en los cambios que se estaban produciendo y que ha llevado a un nuevo paradigma: ante la falta de cines abiertos o ante las nuevas fórmulas de consumo doméstico, algunas de las grandes películas han ido directamente a las plataformas o bien han pospuesto su estreno a los próximos años. Sin embargo, a pesar de todo, 2020 ha dejado un puñado de películas interesantes o importantes para la industria y merece la pena hacer un repaso por algunas de las más destacadas.

'Tenet'

Contar con una nueva película de Christopher Nolan ('Memento', Interstellar' o 'Dunkerque') en los cines es en sí mismo un acontecimiento. Esta película de espionaje con constantes viajes en el tiempo -para algunos retorcidos y para otros brillantes- fue uno de los grandes estrenos que resistió en taquilla y su llegada en pleno mes de agosto supuso un balón de oxígeno para las salas de cine que no defraudó, pues se mantuvo durante varias semanas en taquilla. En este punto, merece la pena mencionar también a la española 'Padre no hay más que uno 2', dirigida por Santiago Segura, quien convenció a la distribuidora para adelantar el estreno y aportar su grano de arena a las salas de cine.

En el caso de 'Tenet', tanto si uno encuentra más o menos acertada esta película, lo cierto es que los 150 minutos de metraje se pasan volando y, tanto si uno entra de lleno en la trama como si se pierde con los cálculos matemáticos y las realidades asimétricas, la diversión está asegurada.

'Mank'

Este año, en el que las plataformas y los grandes estudios parecen hacer peligrar los cines, el estreno de 'Mank' ha sido muy significativo. La película, una producción de Netflix que pudo verse en cines seleccionados en noviembre y que está disponible en streaming, supone un viaje al corazón de la que está considerada la mejor película de todos los tiempos: 'Ciudadano Kane' (1941), de Orson Welles. El cineasta David Fincher ('Seven', 'El club de la lucha, 'La red social') dirige una película con la que se mete en las tripas del proceso creativo de la obra maestra del cine y para ello muestra la faceta más desconocida de Herman J. Mankiewicz, coguionista junto a Welles de la película, que recibió el Oscar al mejor guion original. El resultado es un delicioso viaje a la edad de oro de Hollywood y un repaso a sus luces y sus sombras, con varios guiños a la actualidad. Además, destaca el papel de Gary Oldman, que da vida a un genio con muchas debilidades, aunque auténtico y honesto, así como el de Amanda Seyfried.

'Under the skin'

Técnicamente, 'Under the skin', de Jonathan Glazer, tuvo su estreno internacional en 2013, pero a España ha llegado este año y se ha visto directamente en la plataforma Filmin. Sin embargo, a pesar de llegar con siete años de diferencia, merece la pena hacer mención a esta cinta por su trascendencia y por la importancia que han tenido este año los estrenos online. Esta película, un thriller de ciencia ficción rodado en Escocia, está protagonizada por Scarlett Johansson, quien interpreta a una extraterrestre que tiene la misión de conducir a los hombres a los que seduce a un destino oscuro y sin salida. 'Under the skin', adaptación de la novela homónima de Michel Faber que tuvo su puesta de largo en la Mostra de Venecia en 2013, está considerada una de las películas de culto de las últimas dos décadas. Su carácter experimental y su ritmo desasosegante prometen una experiencia sensorial capaz de despertar las reacciones más primarias de angustia y desconcierto.

'Beggining'

No es ninguna exageración afirmar que las películas más interesantes y arriesgadas de este 2020 están dirigidas por mujeres. Uno de los ejemplos es el de la cineasta Dea Kulumbegashvili y su cinta 'Beginning', Concha de Oro en la pasada edición del Festival de San Sebastián, donde aglutinó el mayor número de galardones que una película ha conseguido en el certamen donostiarra: ganó también los galardones a mejor dirección, mejor guion y mejor actriz. Este filme, que fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes, que finalmente canceló su edición de este año, es una de las películas que más controversias ha despertado entre la crítica, dividida ante la propuesta desgarradora, preciosista y apabullante de la directora georgiana. Este drama arranca con el ataque al templo de una comunidad de Testigos de Jehová de un pueblo de provincias. Las llamas devoran el edificio, que se desmorona, como también se derrumba por dentro la esposa del líder de esta comunidad, sumergida en una crisis sobre el deseo, la culpa y el destino. Las ganas de provocar y de huir de la indiferencia se muestran en el propio tráiler, toda una declaración de intenciones que, no obstante, no debe hacer dudar al espectador de que esta es una de las mejores películas que ha dado 2020.

'Ema'

La película 'Ema', del director chileno Pablo Larraín ('El club', 'Neruda', 'Jackie'), se estrenó en España a principios de 2020 y, a falta del estreno en España de la esperada 'El agente topo', podría decirse que se trata de la mejor cinta latinoamericana que se ha visto en España y sin duda también una de las mejores del panorama internacional. La actriz Mariana Di Girolamo está soberbia en este drama, que busca aplacar la culpa eterna de la madre incapaz de dar el amor que un hijo necesita. Junto a Gael García Bernal, la actriz encarna la búsqueda del amor y la familia por encima de convencionalismos y, como paralelismo de la ruptura con las estructuras sociales, 'Ema' es un canto a la vida que encuentra más libertad en el reguetón que en la danza contemporánea más elitista. Larraín arroja aquí gasolina sobre algunos de los debates vigentes sobre lo nuevo y lo viejo para llegar en definitiva al corazón del amor y de la familia.

'Las niñas'

'Las niñas', la ópera prima de Pilar Palomero, que presentó en la pasada edición de la Berlinale -celebrada con toda normalidad antes del cierre por la pandemia- y galardonada con la Biznaga de Oro en la pasada edición del Festival de Málaga, es probablemente la ficción más importante realizada en España durante este 2020. La cinta es un retrato de los años 90 en España y la influencia que tuvo en las niñas adolescentes de la época. Sin embargo, más allá de una mirada nostálgica al pasado de los treintañeros, esta película muestra las contradicciones que experimentaron quienes vestían uniforme de falda de tablas y zapatos azul marino, en una España que peleaba por alcanzar la modernidad europea con el lastre de una educación religiosa aún demasiado hermética.

'El año del descubrimiento'

Otra de las cintas imprescindibles de este 2020 versa también sobre la misma época, aunque desde el terreno documental, y se desarrolla en 1992, año en el que la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Expo de Sevilla, la inauguración de la primera línea de alta velocidad de España, el AVE entre Madrid y Sevilla, y el V centenario del descubrimiento de América contrastaban con un país lleno de ilusiones rotas por el paro y la mala gestión de la reconversión industrial. Los 200 minutos de duración de 'El año del descubrimiento', dirigida por Luis López Carrasco, no deben asustar, pues este es el mejor ejercicio de memoria y reflexión sobre unas políticas desafortunadas que aún resuenan en el presente. Con esta película, el director trata de "enriquecer unos relatos monolíticos" sobre el año 1992, un periodo de "orgullo colectivo" y un "éxito propagandístico que luego ha sido replicado", en palabras de López Carrasco.

'Borat'

Sin duda, y al margen del coronavirus, una de las noticias del año ha sido la derrota de Trump en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Pocos días antes de estos comicios, la plataforma Amazon Prime Video estrenó la segunda parte de 'Borat' ('Borat Subsequent Moviefilm'), una sátira ácida y canalla que calentó el ambiente electoral con grandes dosis de humor e irreverencia. Uno de sus cometidos es viajar hasta las tripas de los votantes de Trump y sacar a relucir los aspectos más ridículos o extravagantes. De nuevo, Sacha Baron Cohen se mete en la piel del reportero que viaja desde Kazajistán a Estados Unidos con una loca misión. Sin duda, una de las películas más entretenidas e irreverentes del año.

'1917'

En la pasada edición de los Oscar, todas las películas a competición perdieron brillo al lado de la coreana 'Parásitos', la vendedora de la noche. Ni siquiera la gran '1917' consiguió eclipsar el éxito de la cinta, pero a pesar de todo merece la pena recordar una de las mejores películas que se pudieron ver en los cines españoles en los meses previos a la pandemia. Sam Mendes, director de 'American beauty' (1999) o 'Spectre' (2015) -una de las entregas de James Bond-, dirige en plano secuencia una historia memorable que ahonda en el horror de la guerra. La acción se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, cuando dos jóvenes soldados, interpretados por George MacKay y Dean-Charles Chapman, tienen que cumplir la misión de cruzar el territorio enemigo para evitar una tragedia. El cineasta saca su artillería pesada para atrapar al espectador y mostrar lo más feo, doloroso y emotivo de la guerra.

'Nunca, casi nunca, a veces, siempre'

En el terreno más independiente, es justo reconocer la importancia de 'Nunca, casi nunca, a veces siempre', el drama con el que Eliza Hittman fue galardonada con sendos premios del jurado en los festivales de Sundance y la Berlinale, con el que se embarca en una road movie valiente y directa sobre el aborto. La trama está protagonizada por una joven habitante de una zona rural que se queda embarazada y que, con la ayuda de su prima, viaja a Nueva York para poner fin a una situación no deseada y que, según intuye el espectador, se ha producido contra su voluntad. La mirada íntima al viaje interior de la protagonista y a su particular odisea merecen todos los elogios, porque pocas veces una película ha mostrado con tanta sencillez, austeridad y claridad el lado más humano del dolor. En el silencio de la protagonista, cualquiera puede oír los ecos del sufrimiento.