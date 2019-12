'Dolor y Gloria', mejor película de 2019 según 'The New York Times'

Dolor y Gloria podría estar a un paso de acudir a los premios Oscar. El próximo día 16 de diciembre se producirá el primer corte en el que se sabrá si la última película del manchego Pedro Almodóvar podrá optar a las estatuillas de Hollywood pero hay quien ya se ha adelantado asegurando que este es el mejor filme de 2019.

El rotativo de cabecera estadounidense The New York Times ha calificado a Dolor y gloria como el mejor trabajo cinematográfico de este año. La crítica del diario la sitúa en el primer puesto de una de las dos listas que ha publicado este miércoles. Además, ha ilustrado la publicación con Antonio Banderas (protagonista) en una de las secuencias de la cinta.

El medio comparte que se habrán estrenado en Nueva York cerca de 800 nuevas películas antes de final de 2019, lo que supone un 11% menos de las cintas que se estrenaron hace un par de años. De estas, el New York Times destaca, por encima de otros títulos imprescindibles y aclamados como Érase una vez... en hollywood (One upon a time... in Hollywood, en inglés), El irlandés (The Irishman) o Parásito (Parasite).

Ha sido a reputada crítica del séptimo arte Manohla Dargis quien ha destacado la última creación de Amodóvar sobre otras de oscarizados cineastas como Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Para Dargis, este filme es una "obra maestra melancólica y profundamente sentida". "El director de cine se enfrenta a su propia mortalidad, despierta el deseo y transforma la rabia en arte", reza el artículo.

Las mejores películas de 2019

En la lista, siguen a Antonio Banderas, Penélope Cruz y Asier Etxeandía -entre tantos- la película El irlandés. Dargis la considera como "una de las mejores películas de la carrera de Scorsese". Tras esta, el bronce es para Parásito, una obra del coreano Bong Joon Ho que está considerada como una de las favoritas para hacerse con el Oscar a la mejor película extranjera.

'Dolor y gloria' cuenta con 16 nominaciones a los premios Goya 2020

Las siguientes en el ranking son Little Women de Greta Gerwig (cuarta), Synonyms (sexta) del israelí Nadav Lapid, Transit, dirigida por el alemán Christian Petzold, American Factory, de Julia Reichert y Steven Bognar, y One Child Nation de Nanfu Wang y Jialing Zhang, además de The Last Black Man in San Francisco, de Joe Talbot.

Tarantino, el quinto en el ranking

En el caso de Érase una vez... en Hollywood, la cinta de Tarantino que narra la vida de la industria cinematográfica y el western de la mano de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, queda relegada al quinto lugar.

Aunque Dargis destaca: "Podría pasar horas viendo al personaje de Margot Robbie verse en una película y el viaje de Brad Pitt por la ciudad mágicamente libre de smog en un Cadillac amarillo de 1966".

Sin embargo, no es el primer reconocimiento de Dolor y Gloria al otro lado del Atlántico. Hace poco más de una semana, el pasado 25 de noviembre, la revista estadounidenseTime también colocó la película liderando la lista de mejores trabajos de este años.

La publicación tildó al filme como la obra más "resplandeciente y conmovedora" de Pedro Almodóvar.

Además, asegura que el trabajo de Banderas es "la interpretación de su vida", y afirma que Penélope Cruz (pone rostro a la madre del personaje central), está "radiante".