El escándalo sexual de Bill Clinton y Monica Lewinsky tendrá su propia serie

El escándalo sexual Lewinsky será contado a través de una ficción. Fox ha logrado que la propia Monica Lewinsky, exbecaria de la Casa Blanca con el expresidente norteamericano Bill Clinton, acceda a contar su historia en televisión. Lo hará como productora de la serie y será interpretada por la actriz californiana Beanie Feldstein.

No será una serie individual, sino que formará parte de la aclamada American Crime Story, en una nueva entrega monotemática, mediante el título Impeachment. Así, la tercera temporada de la ficción, que ya ha contado con The People v. O. J. Simpson (sobre el caso de asesinato de Simpson) y The Assassination of Gianni Versace (que narra el asesinato en julio de 1997 del legendario diseñador).

Lewinsky será la productora de esta tercera entrega y se estrenará en el canal de Fox FX a mediados de septiembre de 2020.

Fecha clave: días antes de las elecciones presidenciales

La fecha es clave, puesto que la cadena de claro perfil conservador ha decidido que la cinta salga a la luz un mes y medio antes de la celebración de las elecciones presidenciales de EEUU, lo que podría suponer un golpe al Partido Demócrata días antes de los comicios.

Impeachment contará la historia de Lewinsky desde su propia perspectiva y la supuesta relación que mantuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, acusado de mantener relaciones sexuales con la entonces becaria de la Casa Blanca por lo que fue sometido a un juicio político.

El propio Clinton realizó unas contradictorias y controvertidas declaraciones en el juicio. Negó que él hubiese tenido contacto con los "genitales, ano, ingles, pechos, parte interna del muslo o nalgas de Lewinsky", pero no negó que recibiera alguna de estas opciones.

El reparto para narrar el 'escándalo Lewinsky'

La actriz Beanie Feldstein será Lewinsky , que ya se la ha visto este año en otros papeles en ficciones como Booksmart (2019) de Olivia Wilde,muy bien acogida por la crítica.

Asimismo, la actriz estadounidense Sarah Paulson será Linda Tripp, la amiga íntima de Lewinsky que finalmente la traicionó para revelar la relación de la joven con Clinton.

Ryan Murphy, el gran cerebro de American Crime Story y que está detrás de otras series como American Horror Story o Glee, se hizo con los derechos para adaptar a la televisión el libro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, escrito por Jeffrey Toobin acerca del caso Lewinsky para llevarlo a la pequeña pantalla. La adaptación del guion irá de la mano de Sarah Burgess.

Lewinsky ha hablado con el medio especializado Vanity Fair, asegurando que tuvo muchas dudas sobre si debía incorporarse al nuevo proyecto de Fox. Ha dicho que se sintió "indecisa y asustada".

Sin embargo, ha admitido a la revista que, tras "cenar con Ryan", entendió que quería dar voz "a los marginados".