Los mejores estrenos de series en enero en Netflix, HBO, Movistar+ y Amazon Prime

Nuevo año y nueva temporada de estrenos de series. El sector audiovisual empieza este 2021 con la esperanza de que sea mejor de lo que ha sido 2020 debido a la crisis de la covid. En el caso del 'streaming', ha sido uno de los pocos que han salido beneficiados, y ya tiene listos sus estrenos para este mes de enero.

Ahora, aunque algunos de los principales gigantes audiovisuales han logrado cifras récord de suscriptores y han estrenado grandes apuestas los pasados meses, ahora tratarán de ganar adeptos y nuevos usuarios para esta temporada.

Para ello, llega enero y, con él, nuevos estrenos y nuevas y esperadas temporadas de series en Movistar+, Netflix, HBO y Amazon Prime Videotras algunas de las mejores series que ha dejado el ya pasado 2020, como 'Normal people' (Rakuten), 'Unorthodox' (Netflix), 'Veneno' (Atresplayer Premium) y 'Antidisturbios' (Movistar+).

Mejores estrenos de series en enero de 2021

Entre la ficción más esperada para este mes de enero se esperan nuevas y, en algunos casos, últimas temporadas de series como 'Vikingos' ('Vikings'), 'La extraordinaria playlist de Zoey', 'Cobra Kai' y 'All American', además de estrenos como el de la docuserie 'Surviving Death', 'Lupin' y las españolas '3 caminos' y 'Los espabilados'.

'Vikingos' (temporada 6 - final): 2 de enero

Punto y final para una de las mejores series de los últimos años. 'Vikingos' ('Vikings', en inglés) llegaba en pleno auge de la superproducción 'Juego de tronos', por lo que pudo pasar algo inadvertida. Sin embargo, tanto la trama como los personajes la han convertido en una de las esenciales desde 2013.

Ahora, se estrenará la segunda parte de su sexta y última temporada, en la que se prevé que se resuelvan todos los caminos abiertos de este drama histórico inspirado en los cuentos de los nórdicos de la alta edad media escandinava. En ella, a través de 10 capítulos, se terminará la historia que sigue las hazañas del legendario jefe vikingo Ragnar Lodbrok.

Pero tranquilos, Netflix ya está desarrollando una secuela de la serie, que tendrá como título 'Vikings: Valhalla'.

Dónde ver 'Vikingos' : Amazon Prime Video, Netflix, HBO.

: Amazon Prime Video, Netflix, HBO. Capítulos última temporada : 10.

: 10. Duración de los capítulos: 45 minutos.

'La extraordinaria playlist de Zoey' (temporada 2): 6 de enero

Esta comedia dramático-musical de la NBC creada por Austin Winsberg y protagonizada por Jane Levy cuenta la historia de Zoey Clarke, una programadora informática que descubre que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos más íntimos de la gente en forma de canciones.

Ahora, HBO estrena la segunda temporada de esta historia sobre una mujer con un extraño superpoder que también protagonizan Skylar Astin ('Dando la nota', 'Glee'), Alex Newell ('Glee'), Peter Gallagher ('The O.C.'), Mary Steenburgen ('Melvin y Howard', 'Regreso al futuro 3'), y Lauren Graham ('Las chicas Gilmore').

Dónde ver 'La extraordinaria playlist de Zoey' : HBO.

: HBO. Capítulos segunda temporada : 12.

: 12. Duración de los capítulos: 43–44 minutos.

'Small Axe': 7 de enero

La aclamada antología de cinco entregas inspirada en hechos reales sufridos por la comunidad negra de Londres entre 1962 y 1989 y dirigida por Steve McQueen ('12 años de esclavitud') se estrena el 7 de enero en Movistar+ (aunque desde noviembre se encuentra en Amazon Prime Video).

La serie de la BBC la componen cinco títulos: 'El Mangrove', 'Lovers Rock', 'Rojo, blanco y azul', 'Alex Wheatle' y 'Educación' y las dos primeras se presentaron en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Además, entre los protagonistas se encuentran John Boyega (saga 'Star Wars') y Letitia Wright ('Black Panther').

Dónde ver 'Small Axe' : Amazon Prime Video, Movistar+.

: Amazon Prime Video, Movistar+. Capítulos : 5.

: 5. Duración de los capítulos: 55 minutos.

'Cobra Kai' (temporada 3) (Netflix): 8 de enero

Ralph Macchio, William Zabka y Xolo Maridueña protagonizan esta historia creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg que ahora estrena su tercera temporada en Netflix.

'Cobra Kai', que estrenó su primera temporada en 2018, cuenta cómo décadas después del torneo que les cambió la vida, la rivalidad entre Johnny y Daniel resurge en esta secuela de las películas de 'Karate Kid'.

Dónde ver 'Cobra Kai' : Netflix.

: Netflix. Capítulos temporada 3 : 10.

: 10. Duración de los capítulos: 22-36 minutos.

'Lupin' (estreno): 8 de enero

Esta serie de comedia y drama policíaco de origen francés llega a Netflix este 8 de enero con su primera parte.

La ficción, que narra la historia del ladrón de guante blanco Assane Diop, que se inspira en las aventuras de Arsène Lupin. Se propone vengar la injusticia sufrida por su padre a manos de una familia rica. Está dirigida por el ganador de un Emmy Louis Leterrier y protagonizada por Omar Sy ('Intocable') y Ludivine Sagnier ('The Young Pope').

Dónde ver 'Lupin' : Netflix.

: Netflix. Capítulos : 10.

: 10. Duración de los capítulos: ??.

'All American' (temporada 3): 19 enero

Creada por April Blair, la serie 'All American' está inspirada en la vida del jugador de fútbol profesional Spencer Paysinger. Cuando se recluta a un jugador de fútbol americano de una preparatoria del South L.A. para jugar para Beverly Hills High, las victorias, las pérdidas y las luchas de dos familias de mundos muy diferentes comienzan a colisionar.

La ficción, que ahora estrena su tercera temporada, se podrá ver en HBO y cuenta con Daniel Ezra como Spencer James así como Taye Diggs y Samantha Logan, entre otros.

Dónde ver 'All American' : HBO.

: HBO. Capítulos : 10.

: 10. Duración de los capítulos: 43 minutos.

'3 caminos': 22 de enero

Esta serie española llega a Amazon Prime Video el 22 de enero y, protagonizada por Álex González y Verónica Echegui, entre otros, enfoca la trama en la historia de cinco amigos que recorren el Camino de Santiago tres veces en tres años diferentes de su vida.

La ficción la han creado Alberto Macías, Juan Ramón Ruiz de Somavia y Carlos Molinero y contará con ocho episodios de unos 50 minutos.

Dónde ver '3 caminos' : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. Capítulos : 8.

: 8. Duración de los capítulos: 50 minutos aprox.

'Star Trek: Lower Decks': 22 de enero

También ese día Amazon será la encargada de traer a España 'Star Trek: Lower Decks', una serie animada para adultos creada para CBS All Access. Esta ficción forma parte de la expansión de la franquicia de 'Star Trek', siendo la primera serie animada de esta desde la serie de 1973.

Se centra en la tripulación de apoyo que presta servicio en una de las naves menos importantes de la Flota Estelar en el año 2380, que será sacudida por multitud de anomalías.

Dónde ver 'Star Trek: Lower Decks' : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. Capítulos : 10.

: 10. Duración de los capítulos: 25 minutos.

'Euphoria' (segundo capítulo especial): 25 de enero

En octubre, los seguidores de la serie protagonizada por Zendaya 'Euphoria' recibieron una grata sorpresa de HBO. Mientras se rueda la segunda temporada de esta serie convertida en fenómeno, se estrenarían dos episodios especiales entre diciembre y enero.

El primero se lanzó el pasado 7 de diciembre y, titulado 'Trouble Don’t Last Always' ('Los problemas no duran siempre') y el segundo se espera para el 25 de enero, titulado 'Los perfectos, a mamarla'. Esta nueva entrega se centra en Jules, durante las vacaciones de Navidad, mientras hace repaso de su año.

Dónde ver 'Euphoria' 'Los perfectos, a m*marla' : HBO.

: HBO. Duración del capítulo: 60 minutos aprox.

'50M2': 27 enero

Que las series turcas son un fenómeno televisivo es una evidencia y el día 27, Netflix sumará a su catálogo la ficción '50M2', que cuenta cómo tras traicionar a sus jefes, un sicario se esconde en una sastrería vacía, en un espacio de 50M2.

Enmarcada dentro del género del thriller, el protagonista es confundido con el hijo del difunto propietario, y decide adoptar esa identidad.

Dónde ver '50M2' : Netflix.

: Netflix. Capítulos última temporada : ??.

: ??. Duración de los capítulos: ?? minutos.

'Los espabilados': 29 enero

'Los espabilados' devuelve a Albert Espinosa ('Pulseras rojas') a la televisión. Sus tres primeros episodios llegarán el próximo 29 de enero y, cada viernes, estarán disponibles dos nuevos capítulos.

Inspirada en la novela escrita por el propio Espinosa, 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver' (Grijalbo), la ficción cuenta el viaje que emprenden cinco chicos extraordinarios por Europa cuando se escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados.

Dónde ver 'Los espabilados' : Movistar+.

: Movistar+. Capítulos : 7.

: 7. Duración de los capítulos: 50 minutos.