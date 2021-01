Los mejores estrenos de series de 2021 en Netflix, HBO, Amazon y Movistar+

2020 ha terminado. Esta quizá sea lo que muchos estaban deseando escuchar lo antes posible. El año se despide como uno de los peores recordados, también en el sector audiovisual. Muchos rodajes han tenido que ser parados y muchos estrenos aplazados.

Sin embargo, para los catálogos de series de las plataformas de 'streaming' no ha sido una mala temporada y con la entrada de este nuevo año el reto es inmenso.

Los servicios de vídeo han conseguido récords de suscriptores gracias a las medidas de confinamiento. Ahora, tienen como principal objetivo mantener esos datos y lograr que los inversores sigan confiando en este nuevo modelo de consumo de la cultura.

De momento, gigantes como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+ yDisney+ ya han avanzado lo que viene para este 2021, muchos y esperadísimos estrenos de series y de nuevas temporadas de las ficciones estrella.

Ya han adelantado nuevos títulos de series españolas para 2021 como 'Jaguar' y 'Sky rojo'

Así, hay algunos títulos que serán, sin duda, las grandes apuestas de los servicios de vídeo y series, como la nueva temporada de 'Stranger Things', de 'La casa de papel' y de 'Euphoria'. Además, ya han adelantado nuevos títulos como 'Jaguar' y 'Sky rojo', que forman parte de las grandes apuestas de la ficción española que llegarán en 2021.

Mejores estrenos de series en 2021

Entre los mejores estrenos de series que se esperan para este 2021 hay ficciones de toda índole, además de las tramas ya conocidas que presentan nuevos episodios, se podrán ver dramas policíacos, historias fantásticas, thriller...

'Stranger Things' (temporada 4): Netflix

Este es, quizá, uno de los estrenos más esperados. 'Stranger Things' llegó a la pequeña pantalla como uno de los grandes fenómenos del 'streaming' y como una de las grandes bazas que posicionó a Netflix como el gigante audiovisual que es hoy en día.

En concreto, esta serie de suspense y ciencia ficción escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, cuenta la historia de un grupo de adolescentes del pueblo de Hawkins que presencian sucesos terroríficamente misteriosos.

Es un claro homenaje al Hollywood de la década de los 80 y ahora, se espera su cuarta temporada, con un final completamente abierto en su anterior entrega.

'La casa de papel' (temporada 5): Netflix

Otra de las auténticas revoluciones del sector audiovisual. La ficción, creada por Álex Pina, se estrenaba en el año 2017 en Antena 3. Sin embargo, mientras que las dos primeras temporadas fueron producidas por Atresmedia, las dos siguientes las adquirió Netflix, que este 2020 estrenará su quinta y última entrega.

La serie está inspirada en cómo el atracador de bancos Willie Sutton desarrolló más de un centenar de golpes mediante disfraces y engaños, sin necesidad de disparar a nadie. La ficción ha presentado varios argumentos y tramas acompañados de interpretaciones que han logrado que destaquen todos y cada uno de los actores del reparto.

Entre los rostros, aparecen los de Úrsula Corberó, Alba Flores, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte, quien da vida al carismático 'profesor'.

Además, ya hay algún que otro adelanto de la nueva temporada, como que al reparto se suman dos nuevos rostros de sobra conocidos: los de los actores Miguel Ángel Silvestre ('Sin tetas no hay paraíso', 'Velvet') y Patrick Criado ('Mar de plástico', Antidisturbios').

'Élite' (temporada 4): Netflix

'Élite' llegó a Netflix para convertirse en un fenómeno juvenil sobre las historias que rodean a un grupo de estudiantes de un instituto exclusivo. Las drogas, el sexo, la depresión, la homosexualidad, el dinero, los delitos y el misterio protagonizan la ficción que ha conseguido millones de seguidores a nivel mundial.

La ficción, creada por Carlos Montero y Darío Madrona cuenta con María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Arón Piper, Mina El Hammani, Álvaro Rico, Ester Expósito, Omar Ayuso, Danna Paola, Jorge López, Claudia Salas y Georgina Amorós.

Este año se espera que estrene su cuarta temporada con un reparto renovado casi al completo y narra la confrontación entre ricos y pobres que desemboca en asesinatos y desapariciones. Todo ello sumado a los problemas habituales de la adolescencia.

'Lupin': Netflix

Esta serie de comedia y drama policíaco de origen francés llega a Netflix este 8 de enero con su primera parte.

La ficción, que narra la historia del ladrón de guante blanco Assane Diop, que se inspira en las aventuras de Arsène Lupin. Se propone vengar la injusticia sufrida por su padre a manos de una familia rica. Está dirigida por el ganador de un Emmy Louis Leterrier y protagonizada por Omar Sy ('Intocable') y Ludivine Sagnier ('The Young Pope').

'Sky rojo': Netflix

A finales de 2019 se conocía que el creador 'La casa de papel' o 'Vis a vis', Álex Pina, ya tenía nuevo proyecto. Se puso a los mandos de una nueva ficción, 'Sky rojo' y se supo quiénes formarían parte del reparto: nombres como los de Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer.

La cinta tratará la historia de tres prostitutas que huyen del club en el que vivían tras dejar a su proxeneta gravemente herido. "El año que viene pintamos el cielo de rojo", aseguró Netflix con el guion teñido de ese color. Se espera que este fenómeno que tendrá ocho de solo capítulos de 25 minutos llegue entre febrero y marzo de este 2021.

'Reyes de la noche' (Movistar+)

Movistar+ estrenará este 2021 una nueva comedia dramática creada por Cristóbal Garrido ('Fariña') y Adolfo Valor ('Lo dejo cuando quiera', 'Mira lo que has hecho') que cuenta con un destacado reparto en el que se verá al galardonado Javier Gutiérrez, Miki Esparbé, Itsaso Arana y Alberto San Juan, entre otros.

En esta serie de seis episodios de 30 minutos, Gutiérrez da vida al periodista Francisco Javier Maldonado ('Paco el Cóndor') y se cuenta la rivalidad entre dos periodistas deportivos en la radio de finales de los 80 y principios de los 90.

'Feria': Netflix

Otra de las apuestas españolas para esta temporada (el sector audiovisual español viene cargado este año) es 'Feria', una ficción creada por Carlos Montero y Agustín Martínez y dirigida por Jorge Dorado y Carles Torrens.

Se trata de un thriller de ocho episodios de 50 minutos que se presenta como "¿Y si dos hermanas adolescentes descubren que sus padres son unos monstruos?". Dos hermanas son conscientes de que sus padres han cometido un horrible crimen antes de desaparecer, un crimen que ha dejado 23 víctimas.

Ambientada a mediados de los 90, la serie contará con nombres como los de Ana Tomeno, Carla Campra, Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López, Isak Férriz y Ernest Villegas, entre otros.

'Jaguar': Netflix

Blanca Suárez encabeza el reparto de 'Jaguar', en el que se contará, además, con Iván Marcos, Francesc Garrido, Adrián Lastra y Óscar Casas para contar una historia ambientada en la España de la década de los 60.

Suárez da vida a Isabel Garrido, una superviviente del Holocausto del campo de concentración de Mauthausen, que anda a la caza de Bachmann, considerado el hombre más peligroso de Europa.

Para ello, Garrido se une a un grupo que busca llevar ante la justicia a los nazis que se ocultaron en este país tras la Segunda Guerra Mundial.

'El cuento de la criada' (temporada 4): HBO

Hulu apostó en 2017 por esta serie distópica basada en la novela de 1985 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood. 'The Handmaid's Tale' (título en inglés), que llegó a España gracias a HBO, cuenta hasta el momento, con tres temporadas, pero este 2021 se espera el estreno de la cuarta y, tal y como se conoció el pasado diciembre, ya ha firmado una quinta entrega.

La historia de 'El cuento de la criada' es dramática y severamente dura, en el que se plasma un futuro en el que la natalidad se desploma y un grupo de hombres construye una sociedad hermética y totalitaria, donde el fanatismo religioso reina para dar lugar a una nueva sociedad.

En ella, las mujeres son seres inferiores, no pueden leer, trabajar, escribir o controlar dinero ni bienes y, para tener descendencia, se recluta a mujeres fértiles, llamadas 'criadas', a las que se les fuerza a tener los hijos de los dirigentes del país.

'Euphoria' (segundo episodio especial): HBO

En octubre, los seguidores de la serie protagonizada por Zendaya 'Euphoria' recibieron una grata sorpresa de HBO. Mientras se rueda la segunda temporada de esta serie convertida en fenómeno, se estrenarían dos episodios especiales entre diciembre y enero.

El primero se lanzó el pasado 7 de diciembre y, titulado 'Trouble Don’t Last Always' ('Los problemas no duran siempre') y el segundo se espera para el 25 de enero, titulado 'Los perfectos, a m*marla'. Esta nueva entrega se centra en Jules, durante las vacaciones de Navidad, mientras hace repaso de su año.

'Los espabilados' (Movistar+)

'Los espabilados' devuelve a Albert Espinosa ('Pulseras rojas') a la televisión. Sus tres primeros episodios llegarán el próximo 29 de enero y, cada viernes, estarán disponibles dos nuevos capítulos.

Inspirada en la novela escrita por el propio Espinosa, 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver' (Grijalbo), la ficción cuenta el viaje que emprenden cinco chicos extraordinarios por Europa cuando se escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados.