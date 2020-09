Los mejores estrenos de series y películas de Netflix y HBO en septiembre

El verano se va acabando y las plataformas de 'streaming' sacan toda su artillería para el 'nuevo curso'. Para la nueva temporada de este año tan caprichoso, algunas como Netflix y HBO tienen previsto lanzar estrenos de series y películas muy esperados con rostros muy aclamados.

Tras los buenos resultados de estos servicios durante la pandemia debido a las medidas de confinamiento, llegan títulos como 'Elona Holmes', la cinta sobre la hermana de Sherlock Holmes protagonizada por Millie Bobby Brown; así como 'El practicante', un filme de Carles Torres con Mario Casas.

Además de estas películas, este mes de septiembre llegan estrenos de series como 'Away', con Hillary Swank; la adaptación de la saga literaria 'Memorias de Idhún'; la ficción protagonizada por Jude Law y Noami Harris, 'Third Day' ('El tercer día'); y 'Patria', la cinta sobre la novela de Fernando Aramburu.

Además, también se podrán ver las nuevas temporadas de 'Baby', 'Undercover' y 'Family Business'.

Mejores estrenos de Netflix en septiembre

Para este mes, la plataforma de Reed Hastings ha preparado ficciones de misterio, dramas policíacos y humor, entre otros géneros.

'Borgen' (todas las temporadas): 1 de septiembre

El mes de septiembre arranca con el estreno de lo que muchos consideran una de las mejores series de la historia. Este martes se podrán ver en Netflix todas las temporadas -tres en total- de 'Borgen' (2010), una ficción que detalla las interioridades de la política danesa y que previsiblemente tendrá una nueva temporada en 2022.

'Young Wallander': 3 de septiembre

Dos días después se estrena 'Young Wallander' ('El joven Wallander'), un drama policíaco sobre un crimen de odio que provoca disturbios y el rápido ascenso a inspector de un novato.

'Away': 4 de septiembre

La actriz estadounidense ganadora de dos premios Oscar y dos Globos de Oro Hillary Swank protagoniza la historia de Eva Green, una astronauta que encabeza una arriesgada misión a Marte. 'Away' se verá en Netflix el próximo viernes 4 de septiembre.

'Undercover' (temporada 2): 6 de septiembre

"Para infiltrarse en las operaciones de un narcotraficante, dos agentes encubiertos fingen ser una pareja donde el capo pasa los fines de semana. Inspirado en hechos reales", así describe Netflix 'Undercover'. La segunda temporada de esta serie de 2019 protagonizada por Tom Waes, Anna Drijver y Frank Lammers se podrá ver el día 6 de septiembre.

'Memorias de Idhún': 10 de septiembre

Una nueva apuesta por de la plataforma de 'streaming' por la ficción española llega con la adaptación de la saga literaria 'Memorias de Idhún' que, a través de una miniserie, contará con las voces de Michelle Jenner, Sergio Muy e Itzan Escamilla.

'Family Business' (temporada 2): 11 de septiembre

Un día después se podrá ver la segunda temporada de 'Family Business', una ficción irreverente sobre una familia que, al enterarse de que se va a legalizar la marihuana en Francia, transforman su carnicería familiar en un local de venta de esta droga.

'Baby' (temporada 3): 16 de septiembre

'Baby' estrenó su primera temporada en 2018, donde contaba cómo, hartas de sus familias y de sus compañeros de clase, dos chicas adolescentes de un barrio pijo de Roma (Italia) empiezan a vivir una doble vida en los bajos fondos de la ciudad. Hartas de sus familias y de sus compañeros de clase, dos chicas adolescentes del barrio pijo de Roma empiezan a vivir una doble vida en los bajos fondos de la ciudad. Ahora, estrena su tercera entrega.

'La última palabra': 17 de septiembre

Aron Lehmann y Carlos V. Irmscher han creado esta serie dramática y de comedia alemana en la que se cuenta la historia de cómo una mujer viuda recupera sus ganas de vivir y se enfrentará a su entorno navegando entre la muerte, el dolor y el amor.

'Ratched': 18 de septiembre

Otro de los estrenos más esperados se reserva para mediados de septiembre. El día 18 llega 'Ratched', una serie ambientada en el año 1947 en la que Sara Paulson da vida a una enfermera de un psiquiátrico que alberga secretos muy turbios.

Mejores estrenos de HBO en septiembre

HBO también jugará sus mejores cartas este mes, con series como 'Patria', la primera ficción del director de la aclamada 'Call me by your name', una ficción con Jude Law y Noami Harris o la antología ideada por las actrices Bárbara Lennie e Irene Escolar.

'Las élites de la costa': 13 de septiembre

Escrita por el dramaturgo y guionista Paul Rudnick y dirigida por Jay Roach, 'Las élites de la costa' es una comedia satírica que cuenta historias contemporáneas de personajes que se derrumban y se abren paso mientras se enfrentan a la política, la cultura y la pandemia. Pone el foco en cinco puntos de vista diferentes y muy marcados a lo largo de todo EEUU.

'Escenario 0':

También el día 13, desembarca en HBO una antología ideada por las actrices y productoras ejecutivas Bárbara Lennie e Irene Escolar que recoge seis de los textos más influyentes de la dramaturgia moderna para dar el salto a la pequeña pantalla y llegar a un público mucho más amplio que el del circuito de teatros.

'El tercer día': 14 de septiembre

El día 14 de septiembre HBO estrena 'Third Day' ('El tercer día'), con Jude Law y Naomi Harris. Esta miniserie está dividida en dos partes: 'Invierno' y 'Verano'. En la primera se siguen los pasos de Law, que interpreta a un hombre atraído por una isla misteriosa. La segunda parte se centra en Harris, que pone rostro a una mujer que aterriza en dicha isla.

'We Are Who We Are': 15 septiembre

El día 15 llega a HBO la primera serie del director de la aclamada película 'Call me by your name', Luca Guadagnino. 'We Are Who We Are' cuenta la historia de dos niños que crecen en una base militar estadounidense cerca de Venecia.

'Patria': 27 de septiembre

Habrá que esperar hasta finales de septiembre para ver la esperada adaptación de la novela de Fernando Aramburu 'Patria'. Se podrá ver el día 27 y cuenta los años más cruentos y dramáticos del terrorismo de ETA a través de los ojos de dos familias del País Vasco.

'Vamos Juan': 29 de septiembre

'Vamos Juan' arranca dos años después de que, al final de 'Vota Juan', Carrasco tocara las más altas cimas del poder. Alejado de la actividad política, lleva una vida sencilla trabajando como profesor de Biología en un instituto de Logroño. Sin embargo, decide dar un paso adelante. Reúne a su equipo de confianza y vuelve a Madrid para fundar un nuevo partido.

