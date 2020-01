Los mejores estrenos de series de Netflix en enero de 2020

Comienza un nuevo año y, como es habitual, para este mes de enero las plataformas de streaming renuevan sus catálogos de series para competir en un mercado audiovisual cada vez más saturado.

El inicio de 2020 viene cargado de nuevas ficciones o nuevas temporadas de otras ya existentes para combatir las horas muertas en vacaciones.

Ya se conocen los adelantos de series para 2020, y muchos de ellos ya se podrán ver este mes de enero. Netflix contará desde la historia de un mesías que aparece en la sociedad en pleno siglo XXI hasta la nueva entrega de cómo un chaval en plena adolescencia ve cómo entre sus conocidos despierta el deseo sexual y dan inicio las relaciones.

Vozpópuli ha hecho una selección con los mejores estrenos de series en enero que se podrán ver a partir de este miércoles.

Estrenos de series de Netflix

La plataforma estadounidense es actualmente uno de los gigantes del mercado audiovisual, aunque es cierto que cada vez más compañías lanzan sus plataformas. Por ello, tratará, de nuevo, posicionarse con el rey de la ficción en streaming desde el minuto uno.

'Mesías': 1 de enero

Netflix sacará su lado más provocador a través de Mesías. La propia plataforma preguntó a los seriéfilos: "¿Qué harías tú si el mesías apareciera en el mundo actual?". Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi y John Ortiz darán vida desde el próximo 1 de enero a unos personajes que durante seis capítulos se sumergirá en el mundo de la religión y la política por lo que, a priori, parece que no dejará indiferente a nadie.

Mesías cuenta la reacción del mundo actual a la aparición de un hombre que emerge en el Medio Oriente y a quien sigue una cantidad ingente de personas afirmando que él es el mesías. Fe y fraude se enfrentan en una cinta en la que aparecen el supuesto mesías, un agente de la CIA, un oficial israelí o un refugiado, con el importante papel que juegan, además, lo medios de comunicación.

'Spinning Out': 1 de enero

Una patinadora artística, Kat Baker (a la que da vida Kaya Scodelario), aspirante a medalla olímpica, lidia con problemas familiares y personales mientras ve cómo se le complican las cosas para alcanzar su sueño.

Se trata de una historia dramática en la que su creadora, Samantha Stratton, tratará de narrar durante 10 episodios cómo una caída y una lesión puede truncar la exitosa carrera de una deportista de alta competición.

'Anne with an E': 3 de enero

Anne with an E se podrá ver a partir del 3 de enero. Se trata de una serie de televisión canadiense basada en la serie de novelas de 1908 Anne of Green Gables, escrita por Lucy Maud Montgomery. La primera temporada cuenta con siete episodios para contar la vida de Anne Shirley, una niña huérfana que ha vivido entre hogares temporales y un orfanato durante sus 13 años.

La serie comienza cuando la mandan por error a la ciudad de Avonlea para vivir con dos hermanos. Estos sentían que se acercaban a la vejez y querían un niño para que les ayudase en su granja. Sin embargo, llega Anne, una pequeña flaca que desordenará los planes de ambos hermanos.

'Drácula': 4 de enero

La espeluznante novela de Bram Stoker vuelve a la televisión. Netflix se atreve con una nueva reinterpretación de uno de los malos malísimos de la ficción desde el 4 de enero y a través de tres únicos episodios de 90 minutos, titulados: The Rules of the Beast (Las reglas de la bestia), Blood Vessel (Vaso sanguíneo) y The Dark Compass (La brújula oscura).

De la mano de Mark Gatiss y Steven Moffatstas y con los rostros de Claes Bang, Dolly Wells y John Heffernan, entre otros, se podrán ver nuevas historias que aportan detalles suculentos a los crímenes sangrientos del legendario conde Drácula.

'Titanes' (temporada 2): 10 de enero

Netflix define esta serie como la historia del excompañero de Batman. Después de lanzarse a actuar por su cuenta, este se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor. Aquí aparecen Brenton Thwaites, Anna Diop y Teagan Croft.

Así, a partir del próximo 10 de enero y mediante 13 capítulos, se podrá ver la ficción en Netflix basada en el equipo de DC Comics Jóvenes Titanes, sobre este grupo de jóvenes héroes que unen fuerzas en su lucha contra el mal.

'Sex Education' (temporada 2): 17 de enero

El próximo día 17 de enero se estrena la segunda temporada de Sex Education, que plasma el despertar sexual de un adolescente de la Escuela Secundaria Moordale de Reino Unido. Otis Milburn está traumatizado porque a esa edad "todo el mundo pide sexo" y él "no se come una rosca".

Milburn es virgen, torpe e inseguro y trata de abrirse a una nueva realidad con "la ayuda" de la doctora Jean F. Milburn, su propia madre y excéntrica terapeuta sexual aficionada a las relaciones rápidas y sin compromiso.

'Ares': 17 de enero

El suspense, el miedo, el terror psicológico y lo siniestro se entremezclan en esta ficción holandesa. Con el objetivo de formar parte de la élite de Ámsterdam, una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva, sin saber que oculta secretos espantosos.

Jade Olieberg, Tobias Kersloot y Lisa Smit protagonizan esta ficción que se distancia de las tramas del resto de estrenos, aunque su tráiler prefiere dejar para la imaginación del espectador lo que podrá ocurrir.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (temporada 3): 24 de enero

Aunque en un principio se creía que se estrenaría durante el mes de octubre, finalmente se decidió que la tercera temporada de la serie fuese una de las apuestas de la plataforma de este 2020. Así, hasta el 24 de enero no se podrá ver la última entrega de esta ficción que trata sobre un argumento ya conocido, la vida de la mitad bruja Sabrina Spellman.

Además, los fans de esta serie pueden respirar tranquilos, a parte de esta tercera entrega, ya se confirmó que la historia de la mitad bruja mitad humana que tiene que solventar los misterios y problemas con los que se encuentra tendrá una cuarta temporada.

'BoJack Horseman' (temporada 6): 31 de enero

Cada vez más series de animación para adultos llegan a las plataformas de streaming. En este caso, BoJack Horseman ya estrena su sexta temporada el próximo día 31 de enero. Esta serie, que fue creada por Raphael Bob-Waksberg, cuenta entre sus productores y actores con nombres tan conocidos como Aaron Paul(Breaking Bad).

La ficción es, básicamente, la historia de un mundo el que humanos y animales conviven y el protagonista, el caballo BoJack Horseman trata de sobrellevar cómo es vivir en la decadencia tras un abrumador éxito gracias a la comedia Horsin' Around en la década de los 90.