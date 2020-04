Los mejores estrenos de Netflix de abril

El estado de alarma provocado por el coronavirusobliga a permanecer en casa y salir solo en situaciones excepcionales. Por ello, es buen momento para disfrutar de los estrenos de series del mes de abril en plataformas como Netflix y HBO.

Lo cierto es que ambos gigantes audiovisuales se han encontrado con una dura competencia tras el lanzamiento en España de Disney+, aunque, al menos la de Reed Hastings, se ha guardado un as bajo la manga para que los usuarios no abandonen Netflix.

Vozpópuli ha hecho una selección con los mejores estrenos de series en abril que se podrán ver a partir de esta semana.

Mejores estrenos en Netflix en abril

La plataforma estadounidense sigue siendo uno de los gigantes del mercado audiovisual. Aunque es cierto que cada vez más compañías lanzan sus plataformas de streaming. Recientemente ha llegado a España Disney Plus, el servicio de series y películas de la compañía de Mickey Mouse.

Pero dejando a un lado el boom de estos servicios, que han cambiado el modelo de consumo de la cultura, tras los exitosos estrenos de las nuevas temporadas de 'Élite' o los estrenos de 'Self-Made' y 'Feel Good', la compañía estadounidense Netflix ofrecerá en su catálogo a partir del 1 de abril:

'Community': 1 de abril

'Community' es una sitcom estadounidense creada por Dan Harmon y emitida por NBC y Yahoo! desde septiembre de 2009 hasta junio de 2015. Se trata de una comedia que narra la vida de un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad ficticia de Greendale, en Colorado (EEUU).

La ficción, que se podrá ver en Netflix desde este 1 de abril, hace alusiones continuas a la cultura popular y parodia clichés del cine y la televisión.

'La casa de papel' (temporada 4): 3 de abril

Que 'La casa de papel' es una de las series más exitosas y con más séquito de fans de la historia de la televisión es un hecho. Tras ganar el premio Emmy internacional a mejor serie de drama y tras pasar a la plataforma Netflix, ahora llega su cuarta temporada.

Al final de la tercera temporada la situación de la banda de atracadores era "bastante delicada" y todo lo que importaba era "sobrevivir" a la "guerra", según explicó el propio reparto que incluye rostros como los de Alba Flores, Úrsula Corberó, Álvaro Morte y Miguel Herrán, entre tantos. Sin embargo, al mismo tiempo que intentarán mantenerse vivos, en la cuarta entrega, los protagonistas se centrarán en sus conflictos personales.

'Brews Brothers': 10 de abril

El título de la serie explica a la perfección de qué trata esta sitcom estadounidense. 'Brews Brothers' puede traducirle como "los hermanos de la cerveza", y es que, esta ficción que llega a Netflix el día 10 de abril, cuenta la vida de dos hermanos que no se llevan nada bien, pero comparten la pasión por elaborar cerveza.

La ficción creada por Greg Schaffer está protagonizada por Alan Aisenberg, Mike Castle y Carmen Flood.

'The Midnight Gospel': 20 de abril

Esta es otra de esas series de animación para adultos. 'The Midnight Gospel' cuenta la historia de un "podcaster cósmico" que visita mundos alucinantes en su simulador de universos buscando respuestas a preguntas sobre la vida, la muerte y otras cuestiones existenciales.

La serie está creada por Pendleton Ward y Duncan Trussell, ambos ya conocidos por otra serie de animación para adultos, 'Hora de aventuras'.

'La casa de las flores' (temporada 3): 23 de abril

Esta serie de comedia y drama mexicana ha creado un importante número de fans en España. Está creada por Manolo Caro para Netflix y se estrenó mundialmente el 10 de agosto de 2018.

La ficción trata sobre una floristería familiar, en la que, si se mira más allá del próspero negocio, existen muchos secretos. Protagonizada por Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Dario Yazbek, trata temas como la bisexualidad, la transexualidad, la infidelidad y la adicción a las drogas.

'After Life' (temporada 2): 24 de abril

El reconocido humorista Ricky Gervais regresa junto a Tom Basden y Tony Way, entre otros, con la segunda temporada de 'After Life', una comedia sarcástica, cínica, irreverente y emotiva.

La ficción cuenta la vida de un redactor de un periódico que trata de asimilar la muerte de su esposa y adopta una nueva actitud en un intento por alejar a los que están tratando de ayudarlo.

'Yo nunca': 27 de abril

Mindy Kaling, conocida por sus papeles en 'Virgen a los 40' y en las series de 'The Office' y 'The Mindy Project', protagoniza esta comedia excéntrica y genuina cuyo título original es 'Never Have I Ever'.

La serie, que llega a Netflix el día 27 de este mes, es una comedia de paso a la madurez sobre la vida de una adolescente estadounidense de origen indio de primera generación, inspirada en la infancia de la propia Kaling.

'Summertime': 29 de abril

Serie perfecta para quienes disfruten con el amor romántico y las relaciones sociales y sentimentales de adolescentes. 'Summertime' es la serie basada en la historia 'A tres metros sobre el cielo', la novela de Federico Moccia.

Esta es una versión italiana para la pequeña pantalla en la que los protagonistas son Coco Rebecca Edogamhe, que interpreta a a Summer, y Ludovico Tersigni como protagonista, que es Ale. Una nueva versión de esa historia de Babi (María Valverde) y Hugo (Mario Casas) que enganchó y encandiló a tantos en España.