De Paul Walker a Apu o Charles Manson, siete documentales que ver en abril y mayo

La crueldad, la excentricidad, el coraje, la lucha, la ambición y la polémica. Estos son solo algunas de las palabras que describen los documentales que llegan en abril a la pequeña pantalla. Hay siete cintas que tocan toda temática e incluso ofrecen imágenes no mostradas hasta el momento.

Desde la prematura muerte del actor de la saga 'Fast & Furious' Paul Walker hasta la historia de uno de los hombres más poderosos de EEUU, Roger Ailes, pasando por una interesante visión sobre la repercusión del personaje de 'Los Simpson' Apu Nahasapeemapetilon y la controversia suscitada por su personaje.

Yo soy Paul Walker: 7 de abril

Ya han pasado seis años de la muerte de uno de los actores más queridos de Hollywood. El protagonista de la saga 'Fast & Furious' Paul Walker falleció en un accidente cuando tenía tan solo 40 años. De la forma que murió parecía parte de su personaje en las películas sobre carreras callejeras ilegales. Walker perdió la vida en un accidente con coche y cuando aún no se había terminado de rodar la séptima parte de la saga. Aún así, el filme dirigido por James Wan 'resucitó' a Walker para terminar la película, un homenaje que logró arrancar las lágrimas del público.

'Yo soy Paul Walker' (Adrian Buitenhuis, 2018), que se estrenó en Paramount el pasado agosto y ahora llega a Movistar +, es un documental que aborda la figura de este actor. El documental cuenta con el director de varias de las películas Rob Cohen y amigo de Walker. También estarán tanto su familia como sus amigos, que por primera vez hablarán de Walker.

El problema con Apu: 12 de abril

Que 'Los Simpson' es una de las series más críticas con la sociedad, satíricas y míticas es indudable. No obstante, este año la controversia ha envuelto a la serie por uno de sus personajes. Los rumores sobre si el dueño del Badulaque, Apu Nahasapeemapetilon, desaparecería de la serie por fomentar estereotipos y comportamientos racistas comenzaron el pasado octubre. Solo hace falta echar un vistazo a Google para comprobar que no se terminaba de aclarar si finalmente el personaje diría adiós a la serie.

Sin embargo, parece que finalmente Apu continuará con Homer y compañía y con motivo de esta polémica, la plataforma Movistar + estrena el documental 'El problema con Apu', que pudo verse en el Festival Internacional de series de Barcelona. Le acusan de transmitir, negativamente, los estereotipos raciales que marcan a la comunidad india y es el cómico Hari Kondabolu quien dirige la cinta que analiza la repercusión de la imagen de este emblemático personaje.

Contará con entrevistas a rostros de la pequeña pantalla como Aziz Anzari ('Master of None'), Kal Penn ('The Big Bang Theory'), Sakina Jaffrey ('House of Cards'), Whoopi Goldberg, Hank Azaria -actor de doblaje de Apu- o la guionista encargada de su personaje en 'Los Simpson'.

En medio de la nada: 26 de abril

El humor no es precisamente el que caracteriza a este documental dirigido por Mia P. Salazar, sino más bien la lucha continua. La cinta narra la vida del cantante de una de las bandas del rock-indie nacional más relevantes del momento musical actual. Es raro no ver a La casa azul de Jorge Martí, Pau Roca, Marc Greenwood y José Marco en algún festival en verano, sin embargo, la vida de Martí alejada del cuarto arte no tiene nada que ver con la vida del artista.

Cuando no hay proyectos musicales en marcha, Martí regresa a Noruega, país donde vive su mujer, que padece una enfermedad crónica, junto a sus dos hijos. El cantante trabaja de noche como enfermero en un centro con personas con alzhéimer. 'En medio de la nada' ('In the Middle of Norway') servirá para mostrar al público la desconocida y real vida de Jorge Martí.

La cinta se presentó en la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani el pasado octubre, se podrá ver en Movistar + el próximo día 26.

Divide y triunfarás. La historia de Roger Ailes: 28 de abril

Este documental cuenta cómo fue la vida de uno de los hombres más poderosos y un actor político esencial de Estados Unidos, Roger Ailes. El consultor de medios y ejecutivo se convirtió en el fundador de Fox News, que forma parte del canal ultraconservador que ha servido de soporte a Richard Nixon, Ronald Reagan y Donald Trump.

Ailes dio un giro de 180 grados a la forma de comunicar y con él comenzó a extenderse el sensacionalismo a la hora de dar las noticias. El miedo, la exageración, los bulos y la ira ganaron terreno en detrimento del análisis pausado.

No solo eso, el empresario fue acusado de abuso sexual y se vio obligado a dejar su puesto en Fox. La cinta dirigida por Alexis Bloom cuenta el auge y la caída de un hombre que logró tener el poder y se podrá ver en Movistar + el próximo 28 de abril.

Manson. Los archivos perdidos

La crueldad, el sexo, las drogas y los asesinatos son los que describen este documental sobre la vida de uno de los criminales más tristemente notorios de la historia. El 9 de agosto de 1969, Charles Manson asesinó a sangre fría a la actriz y esposa del director Roman Polanski, Sahron Tate, que estaba embarazada. Asimismo, acabó con la vida de los amigos que se encontraban en su casa.

El material ahora encontrado, unas 100 horas de contenidos, enseñan cómo Manson reunió a un grupo de jóvenes tras salir de prisión erigiéndose como una figura de Jesucristo para asesinar a la familia y provocar una guerra racial. Este grupo practicaba sexo, comían de basureros y consumían drogas.

Se estrena en mayo, fecha aún por confirmar.

Misión Mortal (Under the Wire)

La cinta de Paul Conroy narra al espectador la matanza producida en Homs, la tercera ciudad más importante de Siria, en la que murieron al menos un centenar de personas entre las que se encontraban los mejores reporteros de guerra de Estados Unidos. En aquella masacre, Conroy resultó gravemente herido.

El documental se presentó en el Sheffield Doc Fest del pasado verano, y Conroy cuenta, además, la historia de la icónica corresponsal de guerra Marie Colvin, catalogada como la mejor corresponsal de guerra de una generación y que fue asesinada por un artefacto explosivo. Colvin ya tiene su propia película, producida por Charlize Theron y dirigida por Matthew Heineman. Un filme que narra la vida de esta periodista y cómo se adentró en el infierno de la guerra civil en Siria que acabó con su vida.

Se estrena en mayo, fecha aún por confirmar.

Dr. Jack y Mr. Nicholson

"Ladies and gentleman, Jack Nicholson", así comienza el tráiler del documental sobre el actor que ha dado papeles para la historia como el de Jack Torrance de 'El resplandor' de Stanley Kubrick. El próximo XX de mayo se podrá ver 'Dr. Jack y Mr. Nicholson', una cinta que cuenta cómo un joven común se convirtió en el icono de la contracultura de la noche a la mañana.

El documental promete 'desnudar' a "un hombre que ha exorcizado a sus propios demonios". Nicholson ha formado parte de más de 60 filmes de cineastas como Roman Polanski hasta Elia Kazan, Michelangelo Antonioni y Martin Scorsese. Ahora, esta producción de Emmanuelle Nobecourt se podrá ver en la plataforma digital de Telefónica.

Se estrena en mayo, fecha aún por confirmar.