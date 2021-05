Ya es un hecho. El 27 de mayo se podrá ver en España la reunión de 'Friends' a través de la plataforma HBO. Pese a que en un principio parecía que el estreno del reencuentro no llegaría hasta finales de 2021, finalmente sí estará disponible.

Ese día llegará a la pequeña pantalla uno de los reencuentros más solicitados por los seriéfilos y fans de la ficción de la NBC. Durante décadas han pedido el regreso de la serie, y se barajó durante mucho tiempo si se haría una película sobre la misma. Sin embargo, los creadores rechazaron esta idea.

Eso sí, pronto se supo que habían aceptado reunirse, aunque no en formato serie ni a través de capítulos, sino a modo de entrevistas y encuentros que rememorarán lo que ocurrió entre 1994 y 2004 en 236 episodios y una decena de temporadas.

El pasado día 14 HBO Max anunciaba la fecha en la que se podría ver el programa que reunirá, de nuevo, a los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en un espacio retrospectivo con entrevistas con el reparto y multitud de invitados.

[Todas las claves de la reunión de 'Friends']

Sin embargo, hasta su esperado estreno, siempre es buen momento para recordar los momentos de los mejores episodios de esta serie que marcó un antes y un después en la industria televisiva.

Joey, Chandler, Rachel y Mónica, cuatro de los seis protagonistas de Friends

Los mejores capítulos de 'Friends'

Para ello, la plataformas especializadas como IMDb cuenta con un ranking de los mejores capítulos de 'Friends', y 'Vozpópuli' recoge los 10 mejores de los 236 que se emitieron hasta hace 17 años.

10. 'El de la boda de Chandler y Mónica' (7x24)

En varias ocasiones aparece en la lista un doble capítulo. La serie aprovechaba tramas un poco más enrevesadas o con más enjundia. Un claro ejemplo es 'El de la boda de Chandler y Mónica' ('The One With Chandler and Monica's Wedding', en versión original). Este episodio 24 de la temporada 7 se emitió en 2001 y fue el final de la entrega. En él, se tratan varias tramas, como el miedo repentino de Chandler al compromiso, un rodaje de Joey por el que tiene que oficiar la boda vestido de soldado y una noticia bomba… Rachel está embarazada.

Puntuación en IMDb: 9,2.

9. 'El de todos los Acción de Gracias' (5x08)

Con esta puntuación también se encuentra el episodio 8 de la temporada 5 de 'Friends' es el noveno en la lista de IMDb. En este capítulo, titulado 'El de todos los Acción de Gracias ('The One with All the Thanksgivings') se emitió en 1998 y con el Día de Acción de Gracias como contexto, comienzan a contar sus propias historias de esa fecha en años pasados. El divorcio de los padres de Chandler, las vidas pasadas de Phoebe y el accidente provocado por Mónica que arranca el primer "te quiero" de Chandler con uno de los bailes más característicos de la ficción.

Puntuación en IMDb: 9,2.

8. 'El de la boda de Ross' (4x24)

'El de la boda de Ross' ('The One with Ross's Wedding') es uno de los episodios más emblemáticos de la serie, en el que se consolida la historia de Rachel y Ross. El mayor de los Geller se traslada a Londres para casarse (por segunda vez) con Emily. Una boda a la que, a priori, no iba a acudir Rachel. Finalmente decide ir para decirle a Ross lo que realmente siente por él y Phoebe, embarazada, trata de avisar. Sin embargo, aunque Green aparece, no dice nada a Ross, pero este se equivoca y llama "Rachel" a Emily. Además, Chandler y Mónica se acuestan...

Puntuación en IMDb: 9,2.

7. 'El del rumor' (8x09)

El noveno episodio de la octava temporada, 'El del rumor' ('The One with the Rumor'), continúa con la tradición del episodio de Día de Acción de Gracias anual en el programa. En este caso, emitido en 2001, la estrella invitada en el episodio es el entonces marido de Aniston, Brad Pitt. El actor da vida a Will Colbert, amigo de Ross, quien revela que Geller y él difundieron el rumor en secundaria de que Rachel era hermafrodita por el odio que la tenían por su popularidad.

Puntuación en IMDb: 9,3.

6. 'El de la cinta de vídeo' (8x04)

La relación de Ross y Rachel copa varios de los mejores capítulos de la serie. En esta ocasión, el cuarto capítulo de la octava temporada, 'El de la cinta de vídeo' ('The One with the Videotape'), cuenta cómo ambos tratan de explicar a sus colegas cómo pasaron la noche juntos. No obstante, las versiones son distintas, y cada uno asegura que el otro se lanzó a por el otro. En ese momento, Ross admite que lo tiene grabado todo en una cinta de vídeo.

Puntuación en IMDb: 9,3.

5. 'El de la proposición' (6x24/25)

'El de la proposición' ('The One with the Proposal') es el capítulo final de la sexta temporada. Emitido en 2004, la historia se divide en dos capítulos y, en ellos, se narra el dilema de Mónica, enamorada de Chandler, cree que este no quiere casarse, algo que Geller desea con todas sus fuerzas. Al aparecer de nuevo Richard (Tom Selleck) y confesarle que nunca la ha olvidado, Mónica no sabe qué hacer.

Puntuación en IMDb: 9,3.

4. 'El del vídeo de la graduación' (2x14)

El episodio 14 de la segunda temporada, 'El del vídeo de la graduación' ('The One with the Prom Video'), emitido en 1996, se muestra a través de 'flash-back', la cinta de vídeo del baile de graduación de Rachel y Mónica. En él, las protagonistas adolescentes se muestran desesperadas por la cita de la primera no aparece y Ross planea invitarla al evento. Sin embargo, cuando Ross está a punto de hacerlo, aparece la pareja de Rachel y él queda filmado totalmente devastado…

Puntuación en IMDb: 9,4.

3. 'El de los embriones' (4x12)

En el episodio 12 de la cuarta temporada, 'El de los embriones' ('The One with the Embryos'), la protagonista es Phoebe y el famoso juego de preguntas y respuestas de 'Friends'. Phoebe logra, finalmente, quedarse embarazada -de su hermano mediante fecundación in vitro- y, mientras, se celebra el 'concurso' mediante el cual, debido al afán competitivo de Mónica, esta y Rachel pierden su piso para dárselo a Chandler y Joey.

Puntuación en IMDb: 9,5.

2. 'El último' (10x17 y 10x18)

En mayo de 2004, la serie que tantos éxitos había dado a la cadena y a los seis protagonistas, llegaba a su fin con, como no podía ser de otra manera, un doble episodio titulado: 'El último'. En estos dos capítulos, se cierran las historias pendientes como el amor entre Rachel y Ross; y la deseada adopción de gemelos de Mónica y Chandler, que se mudan a un lugar más tranquilo. El capítulo termina con abrazos y lágrimas y las llaves del piso que tantas tramas había dado encima de la mesa.

Puntuación en IMDb: 9,7.

1. 'El que todos se enteran' (5x14)

El mejor episodio se ve en la quinta temporada, 'El que todos se enteran' ('The One Where Everybody Finds Out') cuenta cómo Chandler y Mónica llevan su relación en secreto, pero Phoebe, accidentalmente y desde el apartamento de Ross, ve juntos a ambos, lo que provoca una de las reacciones más graciosas de la serie. Joey -que ya lo sabía, Phoebe y Rachel deciden guardar el secreto, pero lo utilizan y, finalmente, cuando Phoebe se declara falsamente a Chandler para que este confiese, este no aguanta más y lo dice. Pero… Ross -hermano de Mónica y reacción que más temen por ello- aún no lo sabe.