Lo que no mata, te resucita: la saga Millenium vuelve en la era del MeToo

Lo que no te mata, te resucita. Y esta película lo demuestra. Este viernes llega a las salas de cine de España Lo que no te mata te hace más fuerte, la adaptación cinematográfica de la cuarta entrega de la serie literaria Millennium, con la que David Lagercrantz continuó la obra original de Stieg Larsson. El filme está dirigido por Fede Álvarez y protagonizado por Claire Foy (The Crown). Diez años después de su explosión, elfenómeno Millenium amenaza con resucitar. Las cosas, eso sí, han cambiado desde entonces.

La primera novela se publicó cuatro años después de que su autor, el sueco Stieg Larsson, falleciera a causa de un inesperado ataque al corazón, en 2004. Su llegada a las librerías dio un vuelco al mercado editorial: se vendieron más de 80 millones de ejemplares de la trilogía conformada por Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. La editorial Destino publicó toda la saga en español. Fue una decisóin de su directora literaria, Silvia Sesé, hoy directora de Anagrama. La mujer que descubrió a Larsson en español.

Protagonizada por el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander, Millenium fue arropada con entusiasmo por una crítica literaria que se rindió sin demasiados reparos ante una obra aseada, en ocasiones excesiva en sus reveses, que se alzó como signo de un momento editorial a punto de estallar. Fue el germen del fenómeno literario del género thriller que ahora domina las estanterías. Su estilo directo y casi periodístico consiguió colocar en el tapete la violencia contra las mujeres. Salander se alzó como su personaje más vistoso. Entonces la visibilidad de movimientos como MeToo era impensable y la reivindicación contra el acoso estaba aún muy lejos de comenzar.

La película que llega esta semana a los cines adapta no la obra de Larsson, sino la que escribió en 2014 David Lagercrantz, el escritor sueco responsable de retomarla saga Millennium con Lo que no te mata te hace más fuerte, un encargo realizado por la familia, a la que los tribunales suecos otorgaron el cobro de los beneficios de la obra de Larsson tras una larga pelea en los tribunales con su viuda. La tarea de Lagercrantz era dar vida a los icónicos de Mikel Blomkvist y Lisbeth Salander ocho años después de la publicación de la última novela de la serie.

En este oportunidad, la díscola Lisbeth Salander tendrá la última palabra. La revista Millennium -para la que trabaja- ha cambiado de propietarios. A Mikael Blomkvist, reportero estrella de la cabecera y viejo conocido de Salander, le salen enemigos por todo lados. Ya es historia, dicen. Hasta que una noche Blomkvist recibe la llamada del profesor Frans Balder, un eminente investigador especializado en Inteligencia Artificial quien afirma tener en su poder información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Blomkvist sabe que esa puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander tiene sus propios planes.

Fede Álvarez, director del thriller No respires, se ha puesto detrás de las cámaras con un guion adaptado por él y por Steven Knight, junto a Jay Basy. El rodaje está encabezado por la británica Claire Foy (The Crown). Ésta será la primera adaptación del bestseller internacional escrito por David Lagercrantz para producirse en lengua inglesa. Las adaptaciones cinematográficas previas lo hicieron al sueco, mientras que Los hombres que no amaban a las mujeres fue un remake de la película original sueca que supuso un éxito mundial, con una recaudación de 230 millones de dólares.

Una pelea familiar...

David Lagercrantz fue elegido por Erland y Joakim Larsson, padre e hijo del fallecido Stieg Larsson. La intención era "mantener con vida a aquellos personajes y aquel mundo que fue creado por Stieg Larsson" en la saga protagonizada por el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander. "No pude resistirme. He recibido varias ofertas, pero ninguna de ellas me parecía suficientemente atractiva. Cuando me presentaron la idea, y después de recuperarme del shock inicial, no vi el momento de empezar a escribir. No recuerdo la última vez que me sentí tan emocionado, emocionado y aterrorizado, debo decir", dijo entonces David Lagercrantz.

Larsson, que murió prematuramente, justo cuando acababa de entregar el manuscrito de la tercera novela abandonó este mundo sin imaginar la pelea que desatarían los derechos de sus obras. Eva Gabrielsson, su viuda, quien reconoció en sus memorias que ayudó a su compañero durante 32 años a escribir los tres volúmenes de la saga Millenium, sostenía una lucha encarnizada por los derechos con el padre y el hermano de Larsson. Así lo cuenta Kurdo Baksi en su libro Mi amigo Stieg Larsson (Destino). La publicación de este volumen trajo, sin duda, más desencuentros entre ellos.

Cualquier cosa que proviniese de Larsson era oro en Pano y sigue siéndolo, al menos para sus editores, deseosos de revivir el fenómeno. Hace ya un par de años, en 2013, se consiguió el original de un relato escrito por Larsson a los 17 años. Se publicó febrero de 2014 enMysterious Press, editorial norteamericana que divulga la obra de autores como James Ellroy, Mickey Spillane, Raymond Chandler y Elmore Leonard.