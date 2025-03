Martin Baron: "Trump es un aspirante a autócrata, quiere convertirse en un emperador"

"No estamos en guerra, estamos trabajando", fue la respuesta de Martin Baron a un miembro de la primera administración Trump que criticaba las informaciones del 'The Washington Post'. La frase del entonces director quedó como un lema del trabajo que deberíamos tatuarnos los periodistas. "Los políticos quieren posicionarnos como combatientes, solo con la idea de restarnos credibilidad. Es importante que no actuemos como una oposición. Yo solo soy aliado de los hechos", señaló Baron este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde ha presentado su último libro 'Frente al poder'.

"El último de los grandes directores de periódico", fue como le presentó el director de ABC Julián Quirós durante el acto del lunes. Bajo su dirección, las distintas redacciones en las que ha trabajado han conseguido 18 premios Pulitzer. Martin Baron es uno de los periodistas más prestigiosos e influyentes del último medio siglo, especialmente reconocido por su compromiso con la verdad y el rigor periodístico. Como director de 'The Boston Globe' (2001-2012), lideró la famosa investigación que destapó los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos que el propio periodista ha considerado como su mayor logro.

Experto en recibir presiones de poderosos, Baron se muestra preocupado por la situación actual bajo la nueva política de Trump: "Yo esperaba lo peor, pero lo peor es peor de lo que yo esperaba. Trump se esfuerza por socavar la sostenibilidad de la prensa. No solo con retórica, también con medidas como investigaciones a medios de comunicación críticos, salvo a una excepción: FOX, que es un brazo propagandístico del presidente". "Trump es un aspirante a autócrata, quiere convertirse en un emperador", señala sobre las intenciones del presidente americano de apoderarse de Canadá, Groenlandia o el canal de Panamá. "Creo que piensa que solo hay tres países importantes: EEEUU, China y Rusia".

La única lealtad de Trump es él mismo

Baron señala que en este nuevo mandato, Trump se ha rodeado de aduladores acríticos y considera que el único freno sea la salud económica del país. "Si los ciudadanos sienten el impacto, habrá un freno; pero internamente ningún miembro de su gabinete va a contradecirlo". Preguntado por la cercanía de Trump con el dueño de X, Elon Musk, Baron considera que es una mera posición de interés: "Si a Trump le interesa seguirá siendo su amigo. La única lealtad de Trump es él mismo".

Y del primero a la segunda persona más rica del mundo. Baron que tuvo como propietario del Post a Jeff Bezos señala estar "muy consternado por su actitud reciente". De nuevo considera que el acercamiento del dueño de Amazon a Trump se debe a un interés empresarial. "Debo decir que el Post sigue haciendo buen periodismo, ha mantenido su independencia, está profundizando en lo que está ocurriendo en el gobierno de Trump y sigue habiendo editoriales contra el presidente. Pero hay una gran preocupación dentro de la redacción", ha matizado el antiguo director del medio.

"Yo creo en la objetividad"

Como director ejecutivo de 'The Washington Post' (2013-2021), Baron convirtió al diario en un referente mundial, impulsando su transformación digital y multiplicando su audiencia global. Bajo su dirección, el Post ganó múltiples premios Pulitzer, destacando especialmente por coberturas relacionadas con la vigilancia masiva revelada por Edward Snowden y la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

El periodista también ha abordado la problemática de las redes sociales y su colisión con el periodismo tradicional dentro del mundo de la información. "Deberíamos mantener fronteras, muchos periodistas ahora piensan en su propia marca. Una de las formas de conseguir más seguidores es decir cosas controvertidas, opiniones políticas o provocar furia entre el público". También ha insistido en la importancia de que los medios tengan suscriptores de pago para no depender de las grandes plataformas tecnológicas como Google o Facebook.

"Yo creo en la objetividad porque la misión de nuestro trabajo es conocer la verdad. La mayoría del tiempo vemos el mundo a través de una cerradura, con suerte podemos abrir la puerta y ver toda la realidad, pero requiere una mente abierta, una investigación profunda y al principio siempre requiere ser conscientes de nuestros propios prejuicios. Pero muchos jóvenes piensan que la objetividad es la equidistancia, pero no es así. La misión del periodista es descubrir la verdad", ha afirmado el periodista que también ha insistido en la necesidad de los medios de adaptarse al nuevo mundo digital y aprender y experimentar con las nuevas formas de comunicación que han popularizado los influencer o podcasters.