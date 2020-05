Marta Rivera de la Cruz: “Hoy más que nunca urge una Ley de Mecenazgo”

Hace ya cinco años que Marta Rivera de la Cruz apartó la pluma de novelista para ponerse el traje de político. Diputada del partido Ciudadanos, Rivera de la Cruz asumió en 2019 el cargo de consejera de Cultura y Turismo en el Gobierno de coalición con Ciudadanos que encabeza en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (PP). Sobre ese tema, la Cultura en Madrid tras la embestida del coronavirus, conversa Marta Rivera con Vozpopuli.

Las dimensiones de las pérdidas son dramáticas y difíciles de paliar. La Comunidad de Madrid concentra alrededor del 30% de las representaciones escénicas de todo el país (18.000 de las 60.000 nacionales) y aporta casi 4 millones de espectadores de los casi 15 millones en toda España. En términos de taquilla, de los más de 226 millones de euros recaudados por las artes escénicas en todo el país en 2011, Madrid obtuvo una caja que ocupaba cerca del 50% del total.

No sólo los teatros y los cines asisten a la ruina que supone cerrar sus puertas durante más de dos meses y, si fuese posible, abrir con un 30% del aforo. También los museos, galerías, músicos, bailarines, libreros y editores resienten el duro golpe que las limitaciones sanitarias suponen para su supervivencia y actividad económica. La cultura vertebra la importancia turística de la ciudad. Esto, sin duda, traerá consecuencias.

Una cita como la Feria del Libro, que reúne a 2,3 millones de visitantes y factura 10 millones de euros, amerita una revisión de lo que culturalmente supone convocar este evento. La lectura y la creación literaria son también elementos amenazados. El Madrid literario, que cuenta con enclaves fundamentales como el Barrio de las Letras –territorio de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo-, también sufre. Todo permanece paralizado. Sobre estos temas conversa Marta Rivera de la Cruz en esta entrevista concedida a Vozpopuli vía telefónica.

¿Cómo está la Cultura en la Comunidad de Madrid a día de hoy?

Cuando esto surgió, la cultura en Madrid estaba en un momento de esplendor absoluto, de ebullición: teatros, tanto privados y públicos, que funcionaban bien. Había una cantidad significativa de proyectos y comenzaba a consolidarse un turismo movido por las artes escénicas y la danza. Todo esto ha sido terrible.

¿Cuál es la magnitud de los daños y las pérdidas?

Es muy difícil determinarlo. Estoy en comunicación con todos los sectores. Cada uno tiene su particular drama y cada uno es peor que otro. Madrid había conseguido ser una especie de lugar preferente para el sector privado de las artes escénicas. Al margen de los teatros púbicos, que son importantes, Madrid desarrolló una empresa de artes escénicas sólida. He visto llenos constantes y localidades agotadas. Había un movimiento de provincias limítrofes para ir al teatro. Madrid se había convertido en la capital de los musicales en español. Todo eso se ha parado de golpe, sin que nadie estuviese preparado.

La Consejería de Cultura ha tomado algunas medidas enfocadas, por ejemplo, a los libreros. ¿Qué otras acciones han tomado?

Hemos aumentado la dotación de fondo para las bibliotecas: 1.250.000 para comprar libros, a través de las librerías. Las medidas para Artes escénicas incluyen una ayuda de dos millones de euros para salas privadas, para patrocinios cuando abran sus puertas. Hace 15 días, por medio garantías recíprocas, se concedieron créditos blandos por valor de 40 millones de euros. Cuentan con 18 meses de carencia, para devolverlo en 4 años. Se dispuso además una cantidad de 20.000 euros, créditos pequeños pensado en salas pequeñas. De momento estamos movilizando los recursos de la consejería.

¿Se ha reunido con los libreros de Madrid?

Varias veces durante esta crisis. Ayer tuvimos una reunión con el sector del libro y pedí al consejero de economía que me acompañara para que fuese más consciente de la importancia de este tema. En el caso de las librerías también ha sido un drama. Han tenido que cerrar de golpe y hacen lo posible para reinventarse. Me han dicho que están muy contentos del comportamiento de la clientela, que han acudido a comprar. El día en que abrieron las librerías compré libros. Es una cuestión de ponerlas en marcha y los usuarios y lectores así lo han hecho también.

¿Hasta qué punto la Comunidad tiene injerencia en teatros nacionales como el Real, el María Guerrero o el Auditorio Nacional?

En el caso del INAEM, estoy en contacto con su directora. Hablamos dos veces por semana. La Comunidad de Madrid forma parte del patronato del Teatro Real. También estamos en contacto permanente con el Auditorio Nacional o el María Guerrero, que son teatros nacionales. Pero creo hay cosas que tienen que aclararse: los protocolos de sanidad, el asunto de los aforos. Se habló de un 33%. Hay que ver si eso permanece igual o aumenta. Los teatros están preparándose: la evaluación del uso de mascarillas; maquinaria limpiadora y muchos otros aspectos.

Los Teatros del Canal ya han adelantado algunos aspectos de su protocolo: el uso de mascarillas. ¿Qué más detalles puede ofrecer?

Los teatros Canal tienen una estructura muy concreta. Son muy grandes. Estamos estudiando qué medidas adaptar. Hemos hablado con otros teatros europeos. Lo que hacen los teatros en Milán o los teatros franceses sirve de hoja de ruta. Una cosa sí que tenemos segura: en los teatros del Canal se exigirá mascarilla. Cada vez está más claro que es una medida eficaz de protección, lo dicen los epidemiólogos. Entrar

¿Cuáles son las necesidades del sector de exhibidores y salas de cine?

Nos hemos reunido con ellos durante la crisis y con la presidenta Díaz Ayuso, que durante toda la crisis me ha preguntan cosas del sector culturan, nos contaron la situación a la que se enfrentan, que es muy difícil de precisar. Podemos hablar de fases pero no sabemos su los días que bran los tetaros y los cines van a querer ir, en el caos de las salas de cine, capital privado, han hecho un protocolo …

¿La Feria del Libro de Madrid, es en verdad viable?

Supimos de la cancelación de la feria. Se habló de celebrarla en Otoño, pero no sé en qué ha quedado eso. La fría del libro de Madrid es una feria muy de época, en junio…. Vamos a estar ahí para lo que haga falta. La CAM tiene su pabellón. Si se pone en marcha

¿Cuál es el estatus de los rodajes en la ciudad?

Madrid Film Office nos han mostrado su protocolo. Estamos en un momento de mando único, apoyamos y damos un paso más en cuanto a seguridad, pero tiene que ser el Ministerio de Sanidad quien lo haga, ni siquiera la consejería autonómica puede. Y eso es un problema, lo dificulta todo.

¿Cómo se coordina la Consejería de Cultura con el Ministerio de Sanidad?

Vamos un poco al tran-tran. Esta situación es inédita y lo comprendo, pero creo que no se está escuchando a los sectores suficientemente. Hablan cosas que están fuera de la realidad. Los aforos, por ejemplo. El problema con los teatros no sólo es el aforo es el propio hecho teatral, desalojo sala, la cola para comprar los billetes. Hay que ir más allá, con los cines pasa lo miso. Nos vamos al trazo grueso y damos la espalda a cosas que son importantes y que hay que estudiar. El lleno de la sala no es lo que me preocupa, hará falta una época de transición. Habrá que aprender cómo se va a l cine o cómo se va al teatro. Tenemos que trabajar codo con codo y con sentido común.

¿Ha sostenido la CAM consultas con otros gobiernos locales europeos?

Los contactos con otros países europeos son más del tipo como lo que ocurre con los teatros Canal, con instituciones. Al estar todos limitados por el mando único, tenemos un mando de actuación completamente limitado. No puedo abrir la biblioteca cuando quiera sino cuando me permita el gobierno central. Sigo con atención lo que ocurre. En la carta al ministro, pedí que abrieran

¿Es posible saber cuándo volveremos a ir a los teatros, al menos en Madrid?

En cuanto hay temas sanitarios de por medio, soy incapaz de hacer runa previsión. Desde la CAM exploramos posibilidades. Los teatros Canal funcionarán en breve con las salas cerradas, con la unión e autores lecturas de clásicos virtuales, y ahora se empezarán las lecturas que se transmitirán en streaming.

¿Cuál es la situación de la música en vivo en Madrid? ¿Es posible que una orquesta pueda tocar con distancia de seguridad?

En el caso de los músicos, la orquesta comunidad de Madrid tendría que mantener una distancia de cinco metros. Tenemos que explorar, por ejemplo, en lugar de interpretar un instrumento de viento, se sustituye por un grupo de cuerda. La ORCAM hizo un concierto solo con cuerdas, no tienen problema. Otro problema es el baile, por el sudor.

¿Cómo es la situación de los museos en la Comunidad de Madrid?

Hay cinco museos bajo la responsabilidad de la CA2M. Cuando nos permitan, podemos abrirlos. Porque no son museos con una afluencia del tipo del Prado o el Reina Sofía. Así que se pueden abrir con un tercio de capacidad, porque es un tipo de museo gratuito, no es inviable. Ejemplos pueden ser el C2M en Móstoles, la casa de Cervantes en Alcalá de Henares, la casa de Lope Vega.

¿Me gustaría una valoración suya como consejera de Cultura del papel que ha desempaño el ministerio de Cultura en esta crisis?

Entiendo la dificultad del trabajo del ministerio ahora mismo. Hice una propuesta al ministro, que no ha contestado, de un proyecto conjunto del ministerio de Cultura con las comunidades autónomas. Un pacto por la cultura es algo abstracto, habría que aterrizarlo. Propuse al Ministerio que financie propuestas culturales en líneas fijadas por ellos, que cada comunidad impulsaría y saldrían con lo dos sellos, el del gobierno central y el autonómico. Si la cultura puede salir adelante es a través de trabajo conjunto.

Usted impulsó con especial énfasis el Estatuto del Artista. ¿De qué manera puede ayudar hoy esa figura?

El estatuto del artista fue un trabajo de todos los partidos. Ahora se ha puesto al descubierto la precariedad de los creadores y la intermitencia de sus contratos y retribuciones. El estatuto está desarrollado en su tercera parte. Es un marco legal muy bueno para las carencias. Y lo que hay que poner sobre la mesa es la ley de mecenazgo, una de las medidas que planteó el ministerio era desgravación, pero el mecenazgo va más allá de la fiscalidad. Es un problema de seguridad jurídica, porque no hay una ley de mecenazgo como tal y la protección para el propio mecenazgo. El que crea que mecenazgo es sólo desgravación, no entiende el concepto. Una de las puertas de salida de la crisis en el sector cultural es la colaboración con la empresa privada, pero no hay un instrumento legal. EL problema de mecenazgo no es fiscalidad, es el propio concepto del mecenazgo. No se trata de que las desgravaciones tengan que ser mayores, sino la creación de un articulado que blinde al mecenas. Hoy más que nunca es necesaria una ley de Mecenazgo.