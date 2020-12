La mujer que romperá el tabú de la infancia trans en el cine

La actriz Marta Nieto alcanzó la fama con una interpretación estremecedora que nadie podrá olvidar: la de una madre que recibe la llamada telefónica de su hijo pequeño, perdido y asustado, que se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia. Aquel cortometraje, un drama angustioso dirigido por Rodrigo Sorogoyen, fue nominado al Oscar y tuvo su desarrollo en un largometraje homónimo que, sin embargo, no tuvo tanta suerte en la temporada de premios. Sin embargo, la actuación de Nieto fue galardonada en la Mostra de Venecia y hace apenas unos días ha competido en los European Film Awards (EFA). Finalmente, no ha podido vencer a la maravillosa Paula Beer (ganadora con 'Ondina'). En cualquier caso, las puertas que le ha abierto el papel protagonista de 'Madre', tan poliédrico, con tantas capas de profundidad y tantas arrugas de dolor, pueden ser en el futuro más satisfactorias que una simple distinción porque su carrera no ha hecho más que comenzar.

Nieto (Murcia, 1982) está a punto de pegar el salto a la dirección y su debut romperá con un silencio: el de la infancia trans en el cine, un tema sobre el que la intérprete espera plantear "preguntas" y cuyo rodaje coincidirá con los debates sobre la ley trans que el Gobierno está preparando y que tanta controversia y división ha generado, especialmente entre los sectores feministas. Según el anteproyecto de ley, uno de los objetivos es permitir cambiar el sexo en el DNI sin necesidad de presentar informe médico. Este y otros puntos han despertado la oposición de buena parte de los movimientos feministas, que acusan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de haberse convertido en "altavoz de quienes promueven normas que socavan los derechos de las mujeres basados en el sexo".

Sin duda, la decisión de la ahora también directora es valiente y pretende subsanar un vacío. "Veo el asunto como algo que necesita referentes y que necesita ser contado, porque están deseosos de verse reflejados en la vida, y el cine tiene esa herramienta tan poderosa que es crear imaginario colectivo", ha dicho Nieto sobre su ópera prima en declaraciones a Vozpópulicon motivo de su nominación en los EFA. Desde otra perspectiva, Javier Calvo y Javier Ambrossi también han contribuido recientemente a dar voz al colectivo trans con la serie 'Veneno', que ha sido muy aplaudida también fuera de las fronteras españolas.

El personaje de mi película va desde el desconocimiento total de lo que significa ser trans -lo que me ocurría a mí antes de conocer este asunto- a la necesidad de entender por qué uno de cada mil niños se manifiesta trans en España"

En su caso, Marta Nieto tiene claro que su objetivo es mostrar "con amor" todo lo que les ocurre a los niños trans al tiempo que planteará las mismas preguntas que ella tiene en su cabeza. "El personaje de mi película va desde el desconocimiento total de lo que significa ser trans -lo que me ocurría a mí antes de conocer este asunto- a la necesidad de entender por qué uno de cada mil niños se manifiesta trans en España, por qué ahora hay visibilidad de la infancia trans o qué hacer cuando pasa", avanza.

La actriz es partidaria de la ley trans y espera que se apruebe porque cree que será "mejor para todos" contar con normas con las que se promueva la "tolerancia" y con las que se tenga en cuenta que "la diversidad forma parte del individuo". Sin embargo, reconoce que no entiende la división que se ha creado en el movimiento feminista y admite que debe formarse más sobre un asunto que le parece "complejo" y que le lleva a diferentes conclusiones en función de la voz que escucha, al tiempo que ve mucha "demagogia". En cualquier caso, y desde una perspectiva "más laxa", cree que hay que "respetar el proceso" que vive cada individuo, y a su juicio esto no pasa ni por descartar ciertas "cuestiones queer" ni por quitar crédito a la "desigualdad de género".

Identidad y maternidad

Tal y como ha señalado Nieto, el punto de vista de la película es el de la madre de un niño trans, por lo que no solo aborda el tema de la "identidad", sino también la "maternidad". De esta forma, cumple así con su misión de sacar adelante personajes femeninos con peso y que no sirvan solo como "apoyo a los hombres", en lo que para ella significa un empoderamiento "en toda regla". "El feminismo en el cine tiene que ver con eso también: ponerse a hacer lo que quieres que pase, esas historias que te interesan", ha dicho.

Por ello, para Nieto, su papel en 'Madre' marca un "antes y un después" definitivo en su carrera y una "revelación" para ella, porque le ha dado la "oportunidad" de sentirse "realizada", una frase que puede parecer manida pero que refleja su situación. "Antes llevaba mucho tiempo trabajando, con mucho anhelo de aspirar a crear personajes complejos, y con esta historia y la confianza de este director he podido tirarme al vacío, confiada de que no me iban a dejar caer", ha enfatizado la actriz. Bajo toda la intensidad y riqueza de 'Madre', ella ha encontrado un acceso directo y una voz propia que le permitió ser seleccionada en el programa Residencias de la Academia de Cine de ayuda a creadores. Sus dudas y sus certezas, sin artificios y tan sinceras, prometen al menos aportar algo más de luz a un debate que será largo, pero, sobre todo, permitirá tener una visión más humana en la ficción, tan necesaria a veces para entender la realidad.