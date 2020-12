Marjane Satrapi: "Marie Curie se convirtió en un icono feminista con su trabajo"

La autora franco-iraní Marjane Satrapi alcanzó gran éxito con la publicación en el año 2000 de la novela gráfica 'Persépolis', en la que narró los recuerdos de su infancia en Teherán durante la revolución islámica y su llegada a Europa. Más tarde, en 2007, llevó a la gran pantalla esta historia junto a Vincent Paronnaud y consiguió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Ahora, la historietista y directora estrena el biopic 'Marie Curie', en el que reivindica la aportación a la humanidad de la científica y marca distancia respecto a los anteriores retratos más edulcorados y sentimentales que se han llevado a cabo sobre la dos veces galardonada con el Premio Nobel.

Esta película adapta al cine la novela gráfica de Lauren Redniss Radioactive. Marie And Pierre Curie. A Tale Of Love And Fallout y está protagonizada por una espléndida Rosamund Pike, quien fue galardonada en la pasada edición del BCN FIlm Fest con el premio a la mejor actriz. Junto a ella, completan el reparto Sam Riley ('Control', 'Orgullo y prejuicio y zombis') y Anya Taylor-Joy, que se encuentra en la actualidad en cartelera con la película Emma y en Netflix con la popular serie Gambito de dama.

Tal y como ha destacado Satrapi a Vozpópuli, con motivo del estreno de su película este viernes en los cines españoles, lo que le interesaba era mostrar a Marie Curie como nadie la había mostrado antes, como la científica que fue, más allá de su perfil de "mujer" y de los detalles de su "matrimonio" o de su historia de amor con Pierre Curie, de quien tomó el apellido que le llevó a la fama en el ámbito científico internacional. Para ello, Satrapi huyó de las biografías que se han escrito hasta ahora, ya que cree que la mayoría "no dejan de ser una mera interpretación" de su vida, y estudió a fondo sus cartas.

"No me he inventado el carácter de Curie, ella era así", subraya la directora de esta película, en la que se muestra a una científica sincera, sin pelos en la lengua y hasta cierto punto obstinada, que no dudó en mostrar su desacuerdo con quien hiciera falta, a pesar de las consecuencias que esto podía tener en su vida profesional. "Cuando reemplazó la cátedra de su marido fallecido dijo: 'Estos imbéciles me han dado una cátedra'. Ella era así", señala sobre su personalidad.

Su manera de dirigirse al mundo, marcada, según cuenta esta película, por la pérdida de su madre cuando apenas era una niña, se refleja especialmente en la relación con su marido, Pierre Curie, a quien en varios momentos se dirige para reivindicar su aportación esencial a sus descubrimientos conjuntos, en lo que en otra época habría sido interpretado como una actitud de soberbia. "Es una reivindicación totalmente legítima. Ella era mejor que él", destaca la cineasta, quien, no obstante, matiza que él inventó el electrómeto, necesario para que Marie pudiera medir la radioactividad. "Se juntaron un genio con otro genio", agrega.

Su matrimonio era un tanto atípico en aquella época y "toda su historia discurrió de forma paralela: su ciencia, el propósito de su vida y su amor". Además, Pierre era un hombre "muy feminista", algo "sorprendente" también en aquel momento, pero real ya que está "documentado en varias cartas".

En cuanto a la vinculación de Marie Curie con las reivindicaciones feministas de la época, Satrapi destaca que ella "nunca se sumó a ningún movimiento feminista". "No porque no diese su apoyo al movimiento de las mujeres, sino que su obsesión no era ser una mujer sino dedicarse a la ciencia", ha destacado la directora. En este sentido, destaca que "de manera indirecta, aunque no pretendiese convertirse en un icono feminista, lo fue con sus hechos". "No solo demostró que era igual que los hombres, sino que en muchas ocasiones era incluso mejor", recalca Satrapi.

El título original de esta película es 'Radioactive', precisamente porque la directora aborda lo que el descubrimiento del matrimonio Curie aportó al mundo y las consecuencias éticas de sus hallazgos, entre otros, "la bomba atómica" pero también "curar el cáncer". "Con los descubrimientos es posible tomar decisiones que estén encaminadas hacia algo positivo. Cuando hace 20 años se clonó a la oveja Dolly se decidió no clonar seres humanos", apunta.

'Marie Curie' es también el retrato de una época en la que el arte y la ciencia estaban unidas. Precisamente, el matrimonio Curie era amigo de Loie Fuller, una bailarina que revolucionó la danza al combinar la luz y el color en sus coreografías, de gran belleza visual y que emulaba elementos de la naturaleza como el fuego. La espiritualidad que evocaban sus creaciones resultaba muy atractiva para Pierre quien, a pesar del carácter aparentemente pragmático de su profesión, admiraba las emociones y lo que pasada inadvertido ante los ojos.