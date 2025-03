Maribel Medina en 'Hambre': "La verdadera soledad no es estar solo, sino sentirse solo en un mundo que no te hace feliz"

Maribel Medina (Pamplona, 1969) presenta en su última novela Hambre una historia desgarradora sobre el aislamiento y la transformación de una mujer atrapada en las sombras de su propia existencia. La historia de Sylvie, la protagonista, transcurre en el oscuro y lluvioso valle de Baztán, en Navarra, donde la soledad no solo es una compañía constante, sino que se convierte en una cárcel que asfixia y consume.

La novela comienza con la protagonista descubriendo, una mañana cualquiera, una nota escrita por su pareja que la deja abandonada. "Solo estoy yo. Solo. Sola", dice Sylvie en uno de los pasajes más desgarradores de la obra, mientras observa el paisaje agreste que la rodea. Esta desolada mujer, aislada físicamente y emocionalmente, inicia un proceso de reconstrucción personal que, según Medina, fue un desafío narrativo y emocional que le llevó años de trabajo.

"La idea de 'Hambre' nació durante el tiempo que viví en el valle de Baztán, en una borda aislada. Reflexioné sobre la soledad obligada, sobre cómo lo viviría una mujer dependiente, tutelada toda su vida por figuras masculinas", explica Medina al inicio de la entrevista. El contexto de su propia experiencia en la montaña navarra fue esencial para dar forma a este relato crudo de abandono y supervivencia.

El terror a la soledad

Sylvie no solo se enfrenta a la soledad física, sino también a la emocional. La protagonista experimenta una angustia profunda por la ausencia de propósito, lo que le provoca un hambre existencial que va más allá del hambre física. "La verdadera soledad no es estar solo, sino sentirse solo en un mundo que no te hace feliz, sin sentido. Sylvie descubre que la soledad no tiene testigos, y que va a volverse loca por ella", afirma Medina, quien se sumergió en la psicología de la protagonista para retratar esa sensación abrumadora de vacío.

La construcción psicológica de Sylvie fue uno de los mayores desafíos para la autora, quien reconoce que la complejidad de la protagonista le costó años de trabajo. "No entendía a Sylvie. Esa necesidad de ser una mujer 'correa de perro', buscando un dueño, algo por lo que sentirse validada. El miedo atroz a estar sola era tan grande que temía volverse loca".

Este terror a la soledad es el eje de Hambre, donde la protagonista vive con la sensación de que el entorno le empuja a la desesperación. "Cuando vives en un lugar del que no puedes huir, no te queda otra cosa que mirarte a ti misma. Y gracias a ello, empieza una historia de honestidad, que es el primer paso hacia el cambio", explica Medina, quien utiliza la soledad como el catalizador de la transformación de su personaje.

El Valle de Baztán como personaje

El lugar en el que se desarrolla la novela no es solo un telón de fondo, sino que se convierte en un personaje más. "Llevo 25 años en el valle de Baztán y conozco su lado cruel. En mi primera casa, la humedad nunca dejaba que la ropa se secara, el viento entraba por todas partes y la chimenea, la 'fumadora de puros', siempre apestaba", recuerda Medina. Esta descripción tan visceral de la geografía navarra refleja el impacto del entorno en la protagonista, quien ve su casa como una prisión, un lugar que le ofrece refugio físico, pero la somete a una angustia emocional.

"Sylvie solo ve lo malo del lugar: la mugre de las ovejas, las verduras podridas, las botas embarradas, la ropa húmeda que no se seca… todo es un recordatorio constante de su soledad y su sufrimiento", señala la autora. El paisaje hostil, el frío, la humedad y el barro son elementos que no solo complementan la narrativa, sino que intensifican el sentimiento de desesperanza que atraviesa a Sylvie.

A medida que avanza la historia, Sylvie decide reinventarse como detective privada, aunque su única experiencia en este campo son las novelas policíacas que lee en sus ratos libres. Este giro en la trama simboliza un cambio en su vida: un intento por escapar de la espiral de desesperación en la que se encuentra. "El convertirse en detective, investigar el caso de las vacas degolladas, la obliga a salir del pozo. Adopta un burro para ir al pueblo, y eso le abre una ventana hacia el futuro", relata Medina.

La trama detectivesca, sin embargo, también sirve como una excusa para explorar temas profundos como el rechazo al otro, los secretos y la hipocresía que se dan en las pequeñas comunidades rurales. A través de los personajes secundarios que rodean a Sylvie, Medina presenta una crítica sutil a las dinámicas sociales del mundo rural, marcado por el aislamiento y las miradas desconfiadas hacia quienes no siguen las normas establecidas.

Venganza, transformación y hambre

Uno de los aspectos más poderosos de 'Hambre' es la evolución de Sylvie a lo largo de la novela. Lo que comienza como una mujer rota por el abandono, atrapada en su soledad y su hambre emocional, se convierte en una mujer que busca venganza, pero también transformación. En sus palabras, "Sylvie pasa de la emoción a la indiferencia. Todo le empuja hacia la venganza como una forma de estar viva. Se da cuenta de que necesita destruir para poder crear".

El viaje emocional de Sylvie es complejo. "A veces la quieres, te preocupas por ella, otras veces te horroriza y no la entiendes. Me gusta que no sea un personaje plano. No quiero que la gente se quede solo con la idea de que es una mujer desgraciada, quiero que se vea su lucha interna", asegura Medina. La autora destaca que la evolución de su protagonista es difícil de entender, incluso para ella misma: "Yo no hacía más que discutir con Sylvie, intentando convencerla de que había una oportunidad de cambio. Pero ella solo quería recuperar ese amor muerto. Fue solo en el verano pasado cuando descubrí su final. Entonces todo cobró sentido".

Aunque en 'Hambre' la protagonista lucha con la soledad y el abandono, también hay una reflexión sobre el desamor y la imposibilidad de encontrar un amor absoluto. Para Sylvie, la idea de un amor eterno y perfecto es una "estupidez infantil", una fantasía que la deja vacía y perdida. "Cuando apuestas todo al amor y te sale mal, y lo intentas otra vez con el mismo resultado, o entiendes que el problema es tuyo y debes cambiar, o sigues con esa apuesta de infelicidad", explica Medina.

Este desengaño se convierte en el primer paso hacia la autoliberación de Sylvie, quien finalmente se da cuenta de que la vida no está destinada a ser vivida bajo el yugo de un amor imposible, sino que debe aprender a vivir con su propia compañía. "La soledad puede descubrirte a ti misma, sin adornos ni influencias ajenas. La honestidad es el primer paso para la transformación", asegura la autora.

Un mensaje sobre la autonomía femenina

La novela también aborda las luchas internas de las mujeres en una sociedad patriarcal que las ha enseñado a depender de la validación masculina. "El verbo 'depender' es negativo", dice Medina, quien reflexiona sobre cómo la sociedad capitalista fomenta un consumo basado en la idea de pareja y familia como eje central. "Pero lo peor es depender de cosas, no de personas. Estar feliz contigo misma, leer un libro, pasear, cuidar de ti... es impagable", concluye Medina.

'Hambre' no solo es una historia de soledad y venganza, sino también de autodescubrimiento y de lucha por la independencia emocional y personal. La novela de Maribel Medina no solo nos invita a reflexionar sobre los límites de la soledad, sino también sobre el poder de la transformación cuando somos capaces de enfrentarnos a nuestros miedos y hambre existencial.