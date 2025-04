Manuel Huerga, director de la película sobre Jordi Pujol: "Vamos a recibir palos por todas partes"

Para muchos, Parenostre, la película biográfica que narra la crisis en la familia de Jordi Pujol tras el escándalo de la fortuna sin declarar en varias cuentas bancarias de Andorra, trata de aligerar la culpa del político, cuyo juicio -y el de su familia- está previsto para el mes de noviembre de este año. Otros, en cambio, pensarán que su legado político no está lo suficientemente reflejado en esta película, dirigida por Manuel Huerga y escrita por Toni Soler.

"Tanto Toni Soler como yo somos conscientes de que íbamos a recibir palos por todas partes. Los defensores a ultranza de Jordi Pujol van a salir en tromba a decir que la película es injusta y que no hay derecho, que se hace un juicio previo, y que Pujol tenía muchas cosas buenas que no salen -aunque sí salen, porque es muy transparente y de lo bueno también se habla-. Luego, habrá quien dice que hemos sido demasiado condescendientes y que le perdonamos la vida. No hemos intentado ni una cosa ni la otra, sino exponer las cosas tal y como sabemos que son", cuenta a Vozpópuli Huerga con motivo de la llegada de esta película a los cines.

El actor Josep Maria Pou es el encargado de encarnar al patriarca de los Pujol, mientras que Carme Sansa se mete en la piel de Marta Ferrusola, la matriarca de la familia, a la que también se conoció como "madre superiora". Los actores Pere Arquillué y Eduardo Lloveras interpretan a dos de los hijos del matrimonio (Jordi y Oriol Pujol, respectivamente), mientras que David Selvas da vida al expresident Artus Mas. Antonio Dechent (como el excomisario Villarejo), Alberto San Juan (rey emérito) o Silvia Abril (Victoria Álvarez) completan el reparto.

Parenostre se presenta, pues, como una versión "neutra" desde la perspectiva "más equidistante posible" de la figura de Pujol para que "todo el mundo asuma que Pujol es todo eso y muchas cosas más". "No es un hombre de una sola pieza, no puedes juzgarlo desde un solo punto de vista. Es un hombre complejo, un estadista y uno de los políticos más importantes del siglo XX", argumenta Huerga, que en todo momento asegura que nunca ha sido votante de Pujol, a pesar de haberlo tenido "encima 23 años".

Una de las caras que se muestra en Parenostre es el mito de Jordi Pujol y el carácter "mesiánico" que ostenta a sus 95 años y a pesar de todo lo que se ha visto, que lleva a que "se identifique Cataluña con él". "Es un régimen en sí mismo, un estado presidencialista que se ha creado a su manera. Es un virrey, se conocía así porque tenía el poder absoluto en connivencia con el Estado", afirma.

"Son los socialistas los que están blanqueando la figura de Pujol, no Toni Soler ni yo"

Cree Huerga, incluso, que en la actualidad Jordi Pujol se ha "revalorizado" o "reivindicado", hasta el punto de que "Illa le ha vuelto a acoger en su casa o en la Generalitat, porque Cataluña ya no da miedo, ha vuelto al redil". "Son ellos los que están rebajando el juicio, son los socialistas los que están blanqueando la figura de Pujol, no Toni Soler ni yo", se defiende el cineasta.

"Da la sensación de que le están perdonando antes del juicio. Yo creo que Jordi Pujol tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho, él y su familia, con independencia de que haya hecho cosas buenas en Cataluña. La gran mayoría de los catalanes no lo va a negar", recalca.

President, marido y padre

Entre los matices de esta película destaca la relación con sus hijos: él no deja que nadie hable mal de sus vástagos delante de él, pero es el primero que sospecha o que duda de ellos. "Él defiende la familia, lo tiene muy interiorizado, y también a su mujer, que es de armas tomar. Se siente responsable de haber dejado que pasara todo eso y tiene que salir a defenderla para no quedar como lo que finalmente ha sido: una persona que ha dejado hacer a sabiendas de que lo que estaba haciendo era un atropello a la honestidad y a lo que defendía como católico", señala.

Niega, asimismo, que esta película posea una épica similar a El rey Lear, como algunos comentan, porque él también tiene responsabilidad sobre su legado. Si bien es "cierto" que nunca declaró la herencia de su padre, lo que llegó después demostró que "no había trigo limpio". "Todo el mundo sabe, empezando por el emérito, que la corrupción sistémica de este país está a la orden del día. Cuando toca cargarse a alguien se lo cargan, pero mientras tanto los demás siguen", resalta al hilo de lo que propone esta trama y los propios argumentos en boca de los protagonistas.

Parenostre supone el regreso al cine de Manuel Huerga en casi 20 años, desde que estrenó Salvador (2006), un tiempo en el que ha centrado su actividad en los documentales y la televisión. En este regreso, celebra una licencia técnica cada vez más habiotual que ha permitido reproducir multitud de escenarios sin mover a los actores en Parenostre: el uso de platós virtuales.

Sin embargo, incluso aunque el "suflé" independentista en Cataluña haya podido bajar, como argumenta Huerga, lo cierto es que ni el mayor avance técnico en materia audiovisual puede desviar la atención sobre el impacto que el estreno de una película como esta puede tener en el panorama político actual, cuando solo quedan siete meses para el juicio a la familia Pujol.