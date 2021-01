La larga mano del Kremlin

Londres, otoño de 1978, una parada de autobús junto al Puente de Waterloo. Un hombre golpea fortuitamente con su paraguas a otro que espera en la cola. Se disculpa y desaparece; tiene acento extranjero. El otro coge su autobús y se va al trabajo en el Servicio Extranjero de la BBC, pero siente ardor en el sitio donde le ha dado la punta del paraguas. Al llegar a la BBC ve que tiene un punto rojo inflamado. Esa tarde padece fiebre alta y termina en el Hospital Saint James. Durante tres días, mientras empeora, le dice a todo el mundo que le han pinchado con un paraguas. Al tercer día fallece.

Parece una película de James Bond de las primitivas, las de Sean Connery, pero es una historia real. El muerto es Georgi Markov, un disidente búlgaro que trabaja en el aparato de propaganda anticomunista de Radio Liberty, dependiente del Gobierno norteamericano, de modo que la policía se toma en serio el “accidente” y encarga la autopsia al departamento de tóxicos del Ministerio de Defensa. Los expertos encuentran en la pierna un minúsculo perdigón de platino, una bolita de milímetro y medio de diámetro y hueca. Iba rellena de ricina, una de las toxinas más potentes que existen, causa de la muerte de Markov.

Aunque la prensa bautizó el caso como “el paraguas asesino”, a Markov no le han pinchado con un paraguas, como él creía, le han disparado con un mecanismo de aire comprimido disimulada en un paraguas. Se trata de una variante de la famosa pistola de gas del KGB de los años 50, utilizada por el agente soviético Stachinsky para asesinar en Alemania a los dirigentes nacionalistas ukranianos Stefan Bandera y Lev Rebet.

Diez días antes del atentado contra Markov en Londres, se ha producido un caso similar en París: otro opositor búlgaro, Vladimir Kostov, ha recibido el perdigón de platino envenenado con un modus operandi calcado, con mínimas variaciones. En vez de una parada de autobús, una parada de metro, en vez de un paraguas, un bolso para disimular el disparador. Pero ha habido una variante fundamental: el perdigón de platino ha perdido accidentalmente parte de su carga de ricina, y la dosis no ha resultado mortal, Kostov sobrevivirá en el hospital.

Años después, desertores del KGB contarán que, por aquellos años 70, los servicios secretos búlgaros habían solicitado “asistencia técnica” a su homólogo soviético, el KGB, para emprender la eliminación de opositores activos en el extranjero.

Espía no mata espía

En las películas hemos visto mil veces los peligros que arrostran los agentes secretos, sin embargo en la realidad existía una ley no escrita para la CIA y el KGB. La CIA no asesinaba agentes del KGB, el KGB no asesinaba agentes de la CIA. Sin embargo esta ley no se aplicaba a los disidentes políticos, a los “traidores” que aprovechando su refugio en el extranjero se convertía en una amenaza contra el régimen soviético. Una tradición que se habría mantenido desde Stalin hasta Putin –antiguo coronel del KGB-, si son ciertas las acusaciones de la oposición rusa.

La más feroz campaña de asesinatos estalinistas en el extranjero fue la que se lanzó contra los trotskistas a finales de la década de 1930. Hay que tener en cuenta que, en esos años, en la propia Unión Soviética tenía lugar la matanza de cientos de miles de meros sospechosos de oposición, la llamada Gran Purga. En 1938 Rudolf Clement, secretario de Trotsky, desapareció en París; al poco encontraron flotando en el Sena un cadáver al que habían cortado la cabeza, pero que fue identificado como el de Clement por sus amigos. Menos sofisticada había sido la ejecución en Lausana, en 1937, del trostkista Ignace Reiss, antiguo agente secreto del Komintern: fue concienzudamente ametrallado, tenía 15 balazos en el cuerpo.

Otro secretario de Trotsky, Erwin Wolf, cometió el error de irse a luchar a la Guerra Civil española. Desapareció en el mismo pozo obscuro que Andreu Nin, jefe del POUM, y gran número de simpatizantes españoles de Trotsky, en la implacable purga que el Partido Comunista y la NKVD (como se llamaba entonces el KGB) realizaron durante el gobierno de Negrín. Extranjeros anti-estalinistas como el socialista austriaco Kurt Landau, o Marc Rhein, hijo del histórico dirigente socialista ruso Abrámovich, también desaparecieron en la Barcelona de 1938.

Con Lev Sedov, hijo y estrecho colaborador de Trotsky, se tomaron el trabajo de disimular al máximo el asesinato. Aparentemente murió tras ser operado de apendicitis en París, donde vivía bajo identidad falsa. Sin embargo años después, antiguos agentes de los servicios soviéticos contaron su participación en el envenenamiento del hijo de Trostky. El cual sería finalmente asesinado en Méjico en 1940, como culminación de esta campaña de ejecuciones ordenadas por el Kremlin en el extranjero.

No hay espacio aquí para hacer una nómina detallada de ellas, pero dando un salto en el tiempo, en 2006 encontramos en Londres lo que parece una vuelta a los antiguos usos. Alexander Litvinenko, un ex agente que se había pasado al servicio del oligarca ruso Boris Berezovsky (enemigo jurado de Putin) murió por un envenenamiento radioactivo producido por polonio-210. Una forma muy original de matar, pues resultó el primer caso conocido de fallecimiento por esa causa.