La COMIC-CON sale de EE.UU por primera vez en 54 años y aterriza en Málaga

La COMIC-CON de San Diego, uno de los cónclaves más influyentes de la cultura pop a nivel mundial, que cada año atrae a 130.000 personas, saldrá por primera vez de los Estados Unidos con destino Málaga. Hoy lunes, todas las autoridades y personalidades involucradas presentarán el evento, en el que la ciudad pasará a ser una "filial" de la marca.

"Nos cogió por sorpresa, de hecho, hasta que no vi la confirmación de San Diego no me creía la noticia", asegura a Vozpópuli Alfredo Matarranz, CEO de la tienda 'Tomos y Grapas' en Madrid y divulgador de la cultura del cómic. En su canal de YouTube cuenta con cerca de 110.000 suscriptores que siguen las actualizaciones diarias y semanales sobre las últimas novedades del sector.

¿Qué es la COMIC-CON?

Para aquellos que lo desconozcan, se trata "del evento" por excelencia, donde se presentan los principales adelantos del cine, la industria del cómic, las series y los videojuegos, es decir, de toda la cultura pop. Tanto de forma presencial como a través de transmisiones en línea, los fans de todo el mundo esperan ansiosos los anuncios más impactantes.

Matarranz recuerda la presentación de la "Fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel" en 2006, de la mano del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, como uno de los momentos más icónicos. En esa ocasión, se revelaron películas como Iron Man 1 y 2 (2008, 2010), Capitán América (2011) o Los Vengadores (2012). Actualmente, Marvel está en la "Fase 6", y todas han sido anunciadas en la COMIC-CON.

De momento, es un misterio lo que deparará esta edición malagueña para los fans, pero lo que sí se sabe es que Santiago Segura, Daniel Sánchez Arévalo, Icíar Bollaín, Carlos Areces, Paco Plaza, Álex de la Iglesia y Joaquín Mazón estarán presentes esta mañana. Un primer indicio de la predominancia cinematográfica que tendrá el evento.

Precisamente, esto es algo que lamenta el CEO de 'Tomos y Grapas', quien explica que "el cómic ha pasado a un tercer plano en los últimos años y ahora se prioriza más la cultura popular y audiovisual". Por ello, espera que "las editoriales españolas puedan sacar provecho de esta 'deriva europea' que ha tomado la COMIC-CON".

Málaga, la ciudad ideal

Málaga es, desde hace varios años, uno de los referentes turísticos internacionales. Su clima mediterráneo y la cercanía al mar la convierten en una opción muy atractiva para los turistas. La ciudad cuenta con una red hotelera de más de 14 millones de pernoctaciones anuales y un aeropuerto conectado a más de 150 destinos en todo el mundo. Además, la gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla en 2023 ayuda a consolidar a Andalucía como un destino confiable para grandes eventos internacionales.

Desde mediados de 2024, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han trabajado para hacer realidad la candidatura, que fue confirmada por una comitiva de la organización tras visitar la ciudad y sus infraestructuras.

En este caso, el Palacio de Ferias de Málaga (FYCMA) será el principal lugar que albergará el evento, aunque habrá otras ubicaciones satélite para actividades, encuentros y espectáculos, como ha podido saber este diario. Según SUR, la fecha de celebración será entre el 25 y el 28 de septiembre de este año, aunque fuentes de la organización aseguran a Vozpópuli que "las fechas son esos días arriba o abajo", por lo que aún se baraja otra opción.

Se espera que el evento sirva para "rematar" la temporada veraniega, seguido de la conclusión de la Feria de Málaga y el comienzo del otoño. La idea es consolidar esta sede de la COMIC-CON en Málaga durante los próximos tres años, hasta 2027, momento en el cual se estudiaría una posible renovación.

Para los seguidores españoles y europeos, es una excelente noticia, también para los estadounidenses, que pueden estar tranquilos, ya que no tendrán que "cruzar el charco" para asistir a la COMIC-CON. La convención de San Diego se celebrará un mes y medio después, independientemente de lo que ocurra en Málaga.

Un gran escaparate

Aunque aún no se han confirmado los detalles de la fecha, el responsable de redes de Alcalá Comics, Javier Garrido, en conversación con este diario, asegura que ya tiene reservada su habitación de hotel en Málaga, aunque con "cancelación gratuita". Javi, como prefiere que lo llamen, es la cara visible de un negocio familiar con 30 años de historia y que aspira a dirigir algún día. Desde su tienda, repleta de cómics, mangas y merchandising, ofrece a sus seguidores todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas, novedades y recomendaciones.

Garrido explica que asistir a la COMIC-CON de San Diego es un sueño para cualquiera que se dedique a este sector, ya que "solo por la cantidad de personalidades tan importantes que consigue reunir, merece la pena". Además, resalta que, a pesar de las buenas condiciones de Málaga, España tiene una gran tradición de "salones manga o cómic", como el Japan Weekend (que atrajo a 168.000 personas en 2025) o el Saló del Cómic de Barcelona, que en su última edición de 2024 registró 110.000 visitantes. Esto refuerza la elección de España como destino.

En cuanto al nivel de producción y mercado del cómic español, este es uno de los más potentes a nivel europeo, detrás de Italia y Francia. Aunque tiene cierta relevancia en algunos autores, todavía dista de considerarse una industria fuerte. El cómic representa solo el 7% del mercado nacional, a diferencia de los países vecinos, donde la lectura de cómics está completamente integrada.

Sin embargo, Garrido cuenta que, en tiendas como la suya, en los últimos años han observado un aumento considerable en las ventas de mangas, especialmente con la proliferación de series de animación japonesas en plataformas de streaming, lo que está provocando un cambio notable en las tendencias de consumo. "Está generando un interés en personas que nunca pensaron que leerían un manga", asegura el alcalaíno.

No obstante, cree que, a diferencia de otros eventos, la COMIC-CON logra reunir "a todo tipo de público" gracias a la variedad de contenidos y actividades que ofrece. La "parte positiva", según Garrido, es esa diversidad, mientras que la "parte negativa" serían los precios, que en San Diego pueden alcanzar los 80 dólares por día. Algo que, por el momento, es impensable en España.