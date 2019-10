El Mad Cool Festival 2020 confirma a los primeros artistas de su próxima edición

Los termómetros bajan, la lluvia y el frío confirman que el invierno está cada vez más cerca. Sin embargo, la temporada estival de 2020 ya calienta motores. Muestra de ello es que uno de los festivales de mayor envergadura de este pías, el Mad Cool Festival, ya ha hecho sus primeros (y potentes) anuncios para su próxima edición.

El evento madrileño, que anunció hace apenas unos días que contará con una jornada más de conciertos, que ampliará el número de escenarios y que el aforo será reducido a 60.000 personas, ha lanzado seis nombres que, sin duda, competirán fuerte entre los carteles.

Así, por el recinto de Valdebebas-Ifema pasará la superventas estadounidense Taylor Swift, que con su country, pop y country pop, presenta este año Lover. Esta artista sigue un poco la estela de las últimas ediciones, en las que ya se ha contado con superestrellas del pop como la británica de origen kosovarDua Lipa o la sueca Lykke Li.

También estará en uno de los escenarios del Mad Cool la sensación de este año. La artista de Los Ángeles (California) Billie Eilish ha recibido el reconocimiento mundial gracias a su música pop alternativa y a su temática. La estadounidense de ascendencia irlandesa y sueca ha creado el himno Bad Guy, donde lo siniestro y la reivindicación ya le han dado en esta jovencísima artista de 17 años los premios MTV Video Music Awards a mejor artista revelación, mejor edición y Mejor artista push del año.

Las bandas estadounidenses también son habituales en este festival. De esta manera, el Mad Cool ya ha confirmado a otro de los grupos internacionales más relevantes de la actualidad. Estará el rock alternativo, indie pop y electropop de Twenty One Pilots. Este grupo de Ohio (EEUU) triunfó en 2015 con su single Stressed Out. el último disco de la banda se tituló Trench y lo lanzaron en 2018.

Además, si en la pasada edición estuvo Iggy Pop o The Cure, o en 2018 se contó con Depeche Mode o Pearl Jam, en esta ocasión parece que, de momento, ese hueco lo cubrirá Pixies. Esta banda de rock alternativo se formó en 1986 en la ciudad de Boston (EEUU), pero como grupo se desintegró en 1993 debido a tensiones internas. Fue en 2004 cuando volvieron a reunirse para continuar canciones como Where Is My Mind? o Here Comes Your Man.

La organización del evento ha confirmado, además, la asistencia de Alt J. La banda inglesa de indie rock, a la que muchos relacionan con Bastille por sus influencias comunes, se formó en 2007. Su álbum debut fue An Awesome Wave (2012). Su último trabajo, REDUXER, se lanzó en 2018.

Finalmente, el Mad Cool ha afirmado que en su cartel se leerá el nombre de Tove Lo. La cantante y compositora sueca se ha ganado el reconocimiento con Habits, que llegó al número tres en la lista Billboard Hot 100.

Con estas primeras confirmaciones, el festival madrileño confirma que continúa en la competición con lo que promete ser uno de los carteles potentes de la próxima temporada de eventos estivales. Mad Cool Festival celebrará su quinta edición del miércoles 8 al sábado 11 de julio de 2020.

Novedades del Mad Cool Festival 2020

Habrá cuatro días de festival. La propia organización del evento afirmó hace unos días que contará con una jornada más de cartel. Así, la próxima edición del Mad Cool se celebrará desde el miércoles 8 de julio al sábado 11.Tendrá, asimismo, un escenario más. Si el recinto ya impresionaba por las dimensiones y la cantidad de escenarios (en ocasiones demasiados, que provocaron las quejas por la imposibilidad de compaginar artistas), ahora serán siete lugares distintos donde poder escuchar artistas.

El aforo sufrirá un recorte. Quizá el balance de la última edición ha provocado que en esta nueva el aforo se tenga que ver reducido. Mientras que en las anteriores se logró un impresionante sold out, en la de 2019, no se llenaron los recintos. Así, en esta ocasión, el aforo será de 60.000 personas, en lugar de las 80.000 del año pasado. Por tanto, la cifra total de asistentes será la misma que el pasado, debido a que se suma un día de conciertos, hasta las 240.000 personas.