'Lost Records: Bloom & Rage', un notable thriller adolescente sobre la amistad y la aceptación

Hay compañías de videojuegos que tienen un estilo y un gusto bastante particular. Uno podría adivinar quién ha desarrollado el título que están jugando sin saber nada, únicamente dejándose llevar por el universo plasmado ante sus ojos. Y ese es el caso de Don't Nod.

La desarrolladora francesa, archiconocida por dar vida a títulos tan legendarios como 'Remember Me', la saga 'Life is Strange', 'Vampyr' o 'Jusant', entre otros, posee un toque de distinción que le ha llevado a gozar de una posición de prestigio en el mercado.

Cuando las aventuras narrativas adolecían de falta de 'pegada' en sus decisiones, como era el caso de los últimos juegos de la extinta Telltale Games, Don't Nod dio una vuelta de tuerca al modelo con 'Life is Strange'. La historia de Max Caulfield disparó el potencial de la corporación.

De hecho, cuando la saga fue a parar a las manos de Deck Nine, aunque seguía teniendo el impulso de Square Enix detrás, dio un frenazo importante. 'Life is Strange: True Colors' y 'Life is Strange: Double Exposure' bajan el listón que la propia Deck Nine había situado con 'Life is Strange: Before the Storm'.

En todo este tiempo, Don't Nod había sacado al mercado juegos de temática diversa. Desde 'Jusant', aquella magnífica historia de soledad con la escalada como hilo conductor, a 'Banishers: Ghosts of New Eden' y 'Tell Me Why'. Este último, por cierto, similar a la fórmula de aventura narrativa empleada en 'Life is Strange' pero con una puesta en escena y un ritmo algo fallidos.

Sin que nadie lo esperase, la desarrolladora francesa anunció el año pasado la inminente salida de 'Lost Records: Bloom & Rage', su nuevo diamante. Don't Nod volvía a las andadas para contarnos la historia de cuatro adolescentes, a través de dos líneas temporales, en un arco donde nuestras decisiones serían clave.

Tras un retraso de tres meses para no coincidir con la salida de Doble Exposure, ya tenemos ante nosotros este Lost Records. Dividido en dos partes, una que ve la luz hoy, 18 de febrero, y una segunda para el 15 de abril, te contamos en Vozpópuli qué nos ha parecido el título en su versión de PS5.

'Lost Records: Bloom & Rage', trabajado y con buen gusto

Aunque, como hemos comentado, solo ha salido a la venta la primera parte (cinta en el lenguaje del título) de este 'Lost Records: Bloom & Rage', os podemos contar qué nos hemos encontrado y si merece la pena o no lo nuevo de Don't Nod.

Como en IP anteriores, 'Lost Records: Bloom & Rage' goza de un apartado técnico impecable. Los colores, la estética, el diseño de los personajes y escenarios, todo desprende ese aroma tan 'Life is Strange' que te hace sentir como en casa. Mezcla como nadie, a través de su prisma preciosista, momentos risueños y antipáticos.

La trama, sin entrar en spoilers de ningún tipo, nos sitúa ante un grupo de cuatro amigas: Swann, Nora, Autumn y Kat. Éstas, a través de dos líneas temporales (1995 y 2022), revivirán un suceso traumático que marcó para siempre sus vidas y el significado de la amistad entre ellas.

A nivel jugable, 'Lost Records: Bloom & Rage', no se aleja de lo visto en juegos de este estilo. Controles sencillos, inspección de entornos, conversaciones y un movimiento controlado por los escenarios. Intercala la primera con la tercera persona en función del momento que estemos reviviendo.

Como añadido, 'Bloom & Rage' introduce la cámara de vídeo, mediante la cual nuestra protagonista grabará algunas secuencias que después podrá moldear y que resultarán claves en la trama. Una mecánica innovadora que se agradece sobremanera. Las decisiones vuelven a tener mucho peso, algo que se había diluido en 'Tell Me Why' o 'Twin Mirror', por ejemplo.

El trabajo de las actrices de doblaje es excelso, como la completa traducción de todos los ítems del título. Don't Nod, sin arriesgar demasiado, vuelve a sacar un videojuego funcional, bonito de jugar y con buen gusto. Quizá, a diferencia de sus últimas aventuras narrativas, esta tiene un corte más oscuro en determinados momentos que le sienta bien.

Por añadir un pero, la separación en dos secciones tan alejadas en el tiempo. Creo que la fórmula episódica o por partes dejó de funcionar hace algunos años. Los jugadores no tienen tanta paciencia como antaño, y puede que eso le haga perder fuerza en el mercado entre el sector de futuribles que ande más indeciso por no poder jugar todo a la vez.

No obstante, desde Vozpópuli podemos recomendarlo sin problema alguno. Es un título bien trabajado, solvente y que demuestra porque Don't Nod es tan buena en determinados nichos del mercado. 'Lost Records: Bloom & Rage' es un sí. Además, los usuarios de PlayStation lo tendrán disponible desde hoy mismo, 18 de febrero, de forma gratuita, con la suscripción Extra y Premium en PS Plus, cumpliendo con lo anunciado en el State Of Play.