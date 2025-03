Los Hermanos Martínez: la banda de pop folk que arrasa con su autenticidad y su primer álbum, Súbete el volumen

Los Hermanos Martínez, una banda española compuesta por los hermanos Álvaro, Borja y Jaime Martínez, han logrado cautivar a miles de seguidores con su propuesta fresca, auténtica y divertida. Con su primer álbum de estudio, "Súbete el volumen", lanzado el 28 de febrero, demuestran su capacidad para explorar diferentes matices dentro del pop folk, consolidando su estilo único. Su música, caracterizada por letras sinceras y melodías pegajosas, ha resonado especialmente entre el público joven, logrando más de 271,000 oyentes mensuales en Spotify y destacando en el Top Viral de Spotify España. Este 2025, la banda comenzará su primera gira por España, llevando su energía y frescura a más de una decena de ciudades del país. En una reciente entrevista, los Hermanos Martínez nos contaron cómo su filosofía de disfrutar el presente y conectar con su público se refleja tanto en sus conciertos como en sus canciones.

Vivir el Aquí y Ahora: ¡A Disfrutar de la Vida!

Desde el principio de la entrevista, los chicos no podían estar más claros: "Vamos a disfrutar de la vida". Para ellos, la música no es solo algo que se toca, se canta o se baila, sino una manera de recordar a los demás que la vida es corta y que hay que aprovechar el momento. En su canción "Súbete al volumen", dicen lo que piensan: no te obsesiones con el futuro ni te pierdas en lo que no sabes que vendrá. ¡Disfruta del ahora!

"Es disfrutar del aquí y ahora. Olvídate de quién serás en el futuro, ¿quién eres ahora mismo?" Y no es solo una filosofía en sus canciones, ¡es lo que viven en cada show! En cada concierto, ellos buscan que la gente se olvide de todo y se deje llevar por la música. "Queremos que haya una fiesta allá donde vayamos", dicen con una sonrisa, porque para ellos, un concierto es una fiesta donde todo el mundo tiene que bailar, cantar y vivir el momento. Esto es algo, que como nos hicieron saber, lo han aprendido en casa desde jóvenes, ya que cada reunión familiar era una verbena. Fotografía: Vanesa Nérida

Una filosofía clara: conectar con su público

Una de las cosas que más sorprendente de los Hermanos es el enfoque que le dan al "show". Para ellos, un concierto no es solo para tocar, sino para crear una experiencia única. Y aunque la guitarra es parte esencial de su sonido, "a veces, la dejamos de tocar en medio del concierto. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la energía y la conexión con la gente". Y es que, en su mundo, lo más importante es que el público se lo pase en grande. "Nos encanta el show, prefiero que no suene la guitarra y que el público se lleve el momento", dicen, demostrando que lo que realmente les interesa es vivir una experiencia compartida con quienes los siguen.

Aunque sus conciertos estén llenos de energía, los Hermanos Martínez también saben que la música puede ser una forma de transmitir algo más profundo. "Si alguien escucha una de nuestras canciones y luego dice, oye, esta canción hablaba de pedir perdón, voy a hacerlo... entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo".

Uno de los momentos más emotivos para ellos fue cuando grabaron una balada dedicada a la hija de uno de los miembros. "Era una canción hablando de mi hija, del momento de quiero verte, quiero estar aquí, quiero que seas feliz". La emoción fue tan fuerte que el productor no dudó ni un segundo en decirles: "Lo siento, chicos, esta canción tiene que ir dentro". Ese tipo de momentos son los que realmente marcan su carrera.

Proyectos a la vista: Giras, colaboraciones y más

Los Hermanos Martínez miran hacia el futuro. No se conforman con lo logrado hasta ahora y están listos para llevar su música a todo el mundo. Este año viene cargado de proyectos, y aunque tienen un calendario lleno de festivales, también están trabajando en un EP de Villancicos (a lo Bisbal) y varias colaboraciones con otros artistas. "El 2025 va a ser un año muy top", nos dicen con entusiasmo, y no es para menos, con la cantidad de proyectos que tienen en marcha.



Fotografía: Vanesa Nérida



Y hablando de giras, se preparan para llevar su energía por ciudades como Oviedo, Málaga, Sevilla y, por supuesto, Madrid. "El 15 de mayo, en San Isidro, nos vamos a pegar una vestimenta de chulapos y vamos a invitar a todo el mundo a que venga así, porque es San Isidro y Madrid es muy grande", cuentan entre risas, anunciando con mucha ilusión su gran show en la Riviera. ¡Prometen una fiesta que nadie se puede perder!

Influencias que marcan su sonido

Los Hermanos Martínez no solo hacen música, la viven. Desde pequeños, crecieron rodeados de canciones que, sin saberlo, marcarían su sonido actual. The Beatles fueron una referencia constante en su casa, al igual que Mumford & Sons, una banda que dejó huella en su estilo folk. De hecho, su padre solía cantarles temas de estos grupos, reforzando esa conexión con las melodías que hoy forman parte de su identidad.

Uno de los detalles más curiosos de su música es el uso del dobro, un instrumento de cuerda con resonador que muchos confunden con un banjo. Esta elección, combinada con guitarras acústicas y percusión vibrante, les da ese sonido cálido y enérgico que los distingue dentro del pop folk español.

Fotografía: Vanesa Nérida

Pero su inspiración no se queda solo en el pasado. Siempre están explorando nuevos sonidos y tendencias. Entre sus descubrimientos recientes, destacan Grupo Frontera, cuya fusión de música latina les ha atrapado por completo. "Me está gustando mucho, tiene algo que te atrapa", comentan con entusiasmo.

Para los Hermanos Martínez, la música no es solo una cuestión de estilo, sino de emoción. Y esa mezcla de influencias, vivencias y experimentación es lo que les permite seguir evolucionando y conectando con su público de una manera única.

Disfrutar, conectar y dejar una huella

Los Hermanos Martínez no son solo un grupo de música, son una banda que cree en el poder de disfrutar, de conectar con la gente y de crear algo que perdure. Ya sea con su energía en los escenarios o con sus mensajes de reflexión en sus canciones, están decididos a dejar una huella en la vida de las personas. Si todavía no los has visto en vivo, este es el momento: "Vamos a disfrutar de la vida, de la música y de todos los momentos que se nos vienen".