Lorenzo Silva: "En España cuando pasa una calamidad se trata de buscar a un tonto al que endosársela"

A media hora exacta del centro de Madrid, Illescas recibe al visitante con chalets adosados de ladrillo visto de los que brotan en todo el extrarradio madrileño. Las mismas casas, las mismas calles que compensan la distancia de la capital con más metros cuadrados y un jardincito. Todos rodeados de descampados esperando una nueva promoción inmobiliaria y polígonos industriales que dan trabajo a este pueblo que en una de sus iglesias esconde cinco cuadros del Greco. Hasta allí han viajado Bevilacqua y Chamorro, hasta allí los ha llevado su creador, Lorenzo Silva, y los ha puesto a investigar unas muertes sospechosas del inicio de la pandemia en su última obra Las fuerzas contrarias.

Cuando en España comenzamos a entender que eso de la covid no era otra gripe A sin importancia, una septuagenaria aparece sin vida en su casa de Illescas, una muerte que reclama la atención de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El estado de alarma, las distancias de seguridad, las mascarillas y los EPI complican la investigación y aligeran las diligencias. “Un amigo me dijo un día que se estaban encontrando cadáveres y los médicos estaban certificando la muerte desde el portal. Eso me dio la idea de que quien tuviera una mala inclinación tuviera un momento perfecto para desarrollar un crimen. Qué mejor momento para cometer un crimen que cuando la muerte galopa desbocada por las calles”, señala el escritor a un grupo de periodistas en el puesto principal de la Guardia Civil en el municipio toledano de Illescas.

La obra tiene algunas claras referencias a casos en los que la política mostró su lado más sucio con personas mayores abandonadas, comisionistas sin escrúpulos y ceses injustos: "En España cuando pasa una calamidad se trata de buscar a un tonto al que endosárselo y el resto exonerarnos, pero todos fracasamos ante una amenaza identificada y pagamos el peaje de ciento y pico mil vidas", comenta. “En la pandemia yo tenía mucho tiempo libre y me dediqué a leer el testimonio que había de las pestes, el de Tucídides y Procopio de Cesarea, mientras duró el miedo todo el mundo tenía propósito de ser virtuoso, cuando todo sucedió volvimos a lo de antes”, concluye.



14 libros, 15.000 páginas

El escritor celebra este el 30 aniversario de la redacción de la primera aventura de la pareja de guardias civiles que lleva 14 libros y 15.000 páginas. "Lejos de impedirme hacer otras cosas, Bevilacqua y Chamorro me han dado la libertad para poder transitar esos caminos". Asentado como uno de los autores que más vende del momento, a Silva dice no importarle la etiqueta del prestigio: “Una de las cosas que me inhabilita para la Academia es dedicarme a la literatura popular”, responde el escritor a una pregunta de Vozpópuli.

Como toda buena novela negra, la investigación policial en Las fuerzas contrarias sirve para plasmar la atmósfera de aquella España en cuarentena. En una de los pasajes de su obra, uno de los personajes apunta: “Vives en un país y una época donde hagas lo que hagas, digas lo que digas y sea cual sea tu motivo siempre vas a ofender a alguien”. Preguntado por este medio por la crispación del debate público actual, el escritor se muestra pesimista: “Vamos a peor, todo se convierte en trinchera y campo de batalla, la mala fe se presume, al contrario de lo que dice el Código Civil y una cultura jurídica de dos mil años, pero nuestro mundo está regido por personas que creen que están inventando todo de cero”.

En estos 30 años que España ha pasado de no tener móviles a ser adicta a ellos, el escritor también repara en la evolución de la Benemérita: “En el año 1995 solo hacía 17 años que España era un estado de derecho y una de las cosas que yo me fijaba era cómo los servidores públicos habían asimilado el estado de derecho y me dedicaba a puntuar, y en el 95 la nota era bastante baja. A mí me llamaba la atención que los guardias civiles eran muy cuidadosos desde entonces”. “Ahora hay muchos más medios y hay gente muy variopinta que representa mejor la diversidad de la sociedad española”.

En este aspecto, Silva también se congratula de haber incluido a Virginia Chamorro como uno de los protagonistas, lo que para él fue el “mayor acierto” de esta saga. “A través de ella he podido contar la transformación de la sociedad española, cómo la mujer ha pasado de un lugar doméstico a representar un lugar de autoridad, ese es el gran cambio en España, no las autovías o los hospitales”.

