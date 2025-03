Lola Índigo renuncia al Bernabéu y mueve su concierto del 14 de junio al Metropolitano

Lola Índigo ha anunciado este jueves que el concierto multitudinario que tenía pensado celebrar el próximo 14 de junio en Madrid mantiene la fecha, pero se muda del Santiago Bernabéu al otro gran estadio de la ciudad, el Metropolitano. Junto con el cambio, la promotora pondrá a la venta "un nuevo cupo de tickets", del que no ha especificado la cantidad y que estarán disponibles a partir de este próximo domingo, 9 de marzo, a las 13:00 horas, a través de la web oficial de la artista.

Las entradas previamente adquiridas son válidas para el nuevo recinto y los compradores recibirán un nuevo correo de confirmación con su nueva ubicación entre este jueves y el próximo sábado, 8 de marzo.

"Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido meses de mucha incertidumbre", ha señalado la artista en sus redes ante este cambio, motivado por la disputa entre el estadio Santiago Bernabéu y los vecinos a causa del ruido de los conciertos celebrados a lo largo de 2024, tras su remodelación, y que devinieron en numerosas y cuantiosas multas por exceso de decibelios y en demandas judiciales. Fue por ello que en septiembre del pasado año, el club madridista anunció la suspensión de todos los eventos restantes hasta llegar un acuerdo.

Esa circunstancia provocó un desencuentro público cuando la granadina anunció el pasado mes de diciembre que sí celebraría su concierto en el Bernabéu en una nueva fecha, el próximo 14 de junio, además de otros dos conciertos el 21 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla y el 12 de julio en el RCD Stadium de Barcelona.

"Unos meses muy duros"

Inmediatamente, el Real Madrid aseguró que no estaba en ese momento "en disposición de asegurar ninguna fecha" para acoger conciertos en su estadio y que no lo estaría "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en buenas condiciones".

"Han sido unos meses muy duros donde todo el equipo ha trabajado para sacarlo adelante", ha reconocido la intérprete y compositora hoy en Instagram, tras agradecer el apoyo de sus seguidores y celebrar que se haya podido mantener la misma fecha para no alterar los gasos de alojamiento y transporte en que ya pudieran haber incurrido.

Tras el cambio de Lola Índigo, solo los dos conciertos que Aitana tiene previsto celebrar también el próximo mes de junio en el estadio del Real Madrid permanecen pendientes de confirmación o de reubicación.