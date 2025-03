Listado de ganadores de la 97 edición de los Premios Oscar

La 97 edición de los premios Oscar se ha celebrado este domingo en el Teatro Dolby de Los Angeles, como es tradición, en una ceremonia conducida por Conan O'Brian, en la que la película Anora ha sido la gran vencedora, con los galardones más importantes de la noche: mejor película, mejor dirección, mejor montaje, mejor guion origina y mejor actriz (Mikey Madison). Por su parte, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, solo ha recibido tres de los 13 galardones a los que aspiraba, entre ellos, el de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña. En Vozpópuli recogemos los nombres de todos los ganadores:

Mejor película: Anora

Mejor dirección: Sean Baker (Anora)

Mejor guion original: Sean Baker (Anora)

Mejor guion adaptado: Cónclave

Mejor actriz protagonista: Mickey Madison (Anora)

Mejor actor protagonista: Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin (A real pain)

Mejor película internacional: Aún estoy aquí (Brasil)

Mejor montaje: Sean Baker (Anora)

Mejor documental: No other land

Mejor película de animación: Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor banda sonora original: The Brutalist

Mejor canción original: El mal (Emilia Pérez)

Mejor sonido: Dune

Mejores efectos visuales: Dune

Mejor fotografía: The Brutalist

Mejor cortometraje de ficción: I'm not a robot

Mejor cortometraje de animación: The shadow of the cypress

Mejor cortometraje documental: The only girl in the orchestra

Mejor diseño de vestuario: Wicked

Mejor maquillaje y peinado: La sustancia