'Chernobyl' arrasa en las candidaturas a los premios Bafta: estos son todos los nominados

Las serie 'Chernobyl', que se emitió en mayo del pasado año, se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo y, ahora, ha arrasado en las nominaciones a los galardones de la televisión británica, los premios Bafta. La próxima edición, la ficción sobre los entresijos detrás de la gestión de la crisis nuclear de abril de 1986 en Prípiat (Kiev, Ucrania) opta a 14 candidaturas.

Detrás de la ficción está el director Johan Renck, cuyo nombre también se encuentra en otros títulos como 'Vikingos', 'Bates Model', 'The Walking Dead' o la considerada una de las mejores de la historia de la televisión 'Breaking Bad'. Renck podrá llevarse el Bafta a mejor director por esta miniserie de HBO.

La cinta está nominada, además, a los premios británicos a mejor miniserie, mejor actor principal (Jared Harris), mejor edición, mejor guion de drama, mejor maquillaje y peluquería, mejor música original y mejor fotografía, entre tantas.

Además esta, entre las nominadas están otras series como 'The Corwn' (Netflix), que opta a siete galardones; 'Fleabag' (BBC) y 'Giri/Haji' (Netflix), ambas con seis nominaciones; así como 'His Dark Materials' ('La materia oscura') (BBC Studios/HBO) y 'The Virtues' (Channel 4), nominadas en cinco categorías.

Nominados a los premios Bafta

En la categoría de mejores actrices principales optarán a una 'estatuilla' Jodie Comer, por el también fenómeno 'Killing Eve'; Glenda Jackson, por liderar el reparto de 'Elizabeth is Missing'; Suranne Jones, por su trabajo en 'Gentleman Jack'; y Samantha Morton, como actriz principal de 'I Am Kirsty'.

En la categoría masculina, están nominados Stephen Graham, de la serie 'The Virtues'; el citado Jared Harris, por su papel en 'Chernobyl'; Takehiro Hira, protagonista de 'Giri/Haji'; y Callum Turner, de la ficción 'The Capture'.

Además, en las nominaciones destacan también los nombres de la actriz y escritora británica Phoebe Mary Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie Demetriou, también británico, acumulan por su parte tres nominaciones cada uno.

Asimismo, a sus 84 años, la actriz nacida en Birkenhead (Reino Unido) Glenda Jackson, vuelve a estar nominada, esta vez por su participación en 'Elizabeth Is Missing'. Jackson regresa a esta ceremonia después de décadas, ya que fue nominada a los Bafta en el año 1972.

En el lado contrario están quienes, para muchos críticos, deberían estar en la lista de nominaciones. No se encuentra ni el actor irlandés Andrew Scott, por su papel en 'Fleabag', así como Olivia Colman, con su papel protagonista en 'The Queen'.

Cuándo son los premios Bafta y dónde se pueden ver

Los premios Bafta han sido otros de los afectados por la crisis del coronavirus. Su edición de este año estaba prevista para el pasado 2 de febrero, sin embargo, la actual crisis global obligó a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a cambiar sus fechas.

Así, la ceremonia, que se celebra en el Odeon Cinema de Leicester Square (Londres), se emitirá, finalmente, el próximo día 31 de julio por la cadena inglesa BBC.