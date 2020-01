'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar y Antonio Baderas, nominados a los premios Oscar 2020

El cineasta español Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas estarán en teatro Dolby en Los Ángeles (EEUU). La Academia de Hollywood ha seleccionado finalmente Dolor y gloria, la película más personal del manchego,y el trabajo de Banderas como nominados para los premios Oscar 2020. Sin embargo, las candidaturas españolas no cesan ahí, ya que la cinta de animación de Sergio Pablos, Klaus, también competirá por la estatuilla.

La última cinta del director español ya ha sido reconocida por la crítica nacional, la internacional y por la taquilla, que ha recaudado más de cinco millones de euros en España y es una de las reinas en EEUU.

Ahora, Hollywood ha decidido que sea una de las nominadas para competir por las estatuillas a mejor película internacional (de habla no inglesa). No solo eso, Antonio Banderas competirá en la categoría a mejor actor protagonista por este mismo filme.

A principios de septiembre se dio a conocer que entre las candidatas españolas (Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar; Buñuel en el laberinto de las tortugas, la ópera prima de Salvador Simó; y la última de Almodóvar), finalmente sería la protagonizada por Antonio Banderas la que aspiraría a ganar algún Oscar.

La película de Almodóvar es la única película hispanohablante, ya que ahora ha logrado ser la única en esta lengua en superar el corte por el que la Academia preselecciona a diez candidatas, entre un total de 91 aspirantes extranjeras.

Así, Dolor y gloria competirá contra Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Rusia), Les miseràbles (Francia) y Parasite (Corea).

Se quedaron fuera varias películas latinoamericanas como la colombiana Monos, de Alejandro Landes; la brasileña A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz; o la argentina La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein.

Que es un buen año para el manchego es indudable, ya que esta noticia llega tan solo una semana después de que los antecesores de los Oscar, los Globos de Oro, nominaran a la producción a mejor película de habla no inglesa y a la de mejor actor protagonista al malagueño Antonio Banderas en su próxima edición, la 77.

También llega días después de que un el periódico cabecera estadounidense The New York Times la haya catalogado como la mejor película de 2019 por encima de otros títulos aclamados como Érase una vez... en hollywood (One upon a time... in Hollywood, en inglés), El irlandés (The Irishman) o Parásito (Parasite).

La reputada crítica del séptimo arte Manohla Dargis ha tildado la última creación de Almodóvar como una "obra maestra melancólica y profundamente sentida". "El director de cine se enfrenta a su propia mortalidad, despierta el deseo y transforma la rabia en arte", reza.

Almodóvar ya cuenta con dos premios Oscar por Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002), aunque también recibió el reconocimiento de la Academia de Hollywood con una nominación en 1988 gracias a Mujeres al borde de un ataque de nervios.

La cinta española Klaus, producida por Netflix, ha sido nominada al Oscar a mejor película de animación en la 92 edición de los Oscar. Dirigida por el español Sergio Pablos cuenta en español con las voces de Luis Tosar, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez, llegó al servicio de streaming el pasado 15 de noviembre tras un discreto paso por salas cinematográficas. Narra la historia de un aprendiz de cartero enviado a una ciudad congelada del norte, donde de descubre que Papá Noel está escondido.

Lista completa de nominados a los premios Oscar 2020

La lista de nominados de los premios Oscar 2020 la lidera Joker. La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix cuenta con once candidaturas, seguida de El irlandés (The Irishman), 1917 y Erase una vez... en Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood), que tienen diez menciones por cabeza.

Mejor película

Érase una vez en Hollywood (Once upon a time... in Hollywood).

1917

El Irlandés (The Irishman).

Joker

Historia de un matrimonio

Parásitos (Parasite).

Le Mans 66 (Ford vs Ferrari)

Mujercitas (Little Women).

Mejor dirección

Sam Mendes, por 1917.

Quentin Tarantino, por Érase una vez en Hollywood.

Martin Scorsese, por El Irlandés.

Bong Joon Ho, por Parásitos.

Todd Phillips, por Joker.

Mejor película internacional

Parásitos, de Bong Joon Ho (Corea del Sur).

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España).

Los Miserables, de Ladj Ly (Francia).

Corpus Chriti (Polonia).

Honeyland (Rusia).

Mejor actor protagonista

Joaquin Phoenix, por Joker.

Adam Driver, por Historia de un matrimonio.

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez en Hollywood.

Antonio Banderas, por Dolor y gloria.

Jonathan Pryce, por Los dos papas.

Mejor actriz protagonista

Renée Zellweger, por Judy.

Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio.

Charlize Theron, por El escándalo.

Saoirse Ronan, por Mujercitas.

Cynthia Erivo, por Harriet.

Mejor actor secundario

Brad Pitt, por Érase una vez en Hollywood

Joe Pesci, por El Irlandés

Al Pacino, por El Irlandés

Tom Hanks, por Un amigo extraordinario (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins, por Los dos papas

Mejor actriz secundaria

Laura Dern, por Historia de un matrimonio.

Margot Robbie, por El escándalo.

Florence Pugh, por Mujercitas.

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit.

Kathy Bates, por Richard Jewell.

Mejor guion original

Parásitos (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

Érase una vez en... Hollywood (Quentin Tarantino).

Historia de un matrimonio (Noah Baumbach).

Puñales por la espalda (Rian Johnson).

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar).

1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns).

Mejor guion adaptado

El irlandés (Steve Zaillan).

Jojo Rabbit (Taika Waititi).

Mujercitas (Greta Gerwig).

Joker (Todd Phillips y Scott Silver).

Los dos papas (Anthony McCarten).

Mejor actriz de reparto:

Scarlett Johanson.

Florence Pugh.

Laura Dern.

Margot Robbie.

Mejor vestuario

The Irishman.

Jojo Rabbit.

Joker.

Little Women.

Once Upon a time... in Hollywood

Mejor sonido

Ad Astra.

Ford Vs Ferrari.

Joker.

1917.

Once Upon a time... in Hollywood.

Mejor edición de sonido

Ford Vs Ferrari.

Joker.

1917.

Once upon a time... in hollywood.

Star Wars

Mejor banda sonora

Joker.

Mujercitas.

Marriage Story.

1917.

Star Wars.

Mejor corto de animación

Dcera(Daugheth).

Hair Love.

Kitbull.

Memorable.

Sister.

Mejor cortometraje

Brotherhood.

Nafta Football Club.

The Neighbors window.

Saria.

A sister.