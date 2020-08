Hasta 90 millones de dólares, esto es lo que se han llevado los 10 actores mejor pagados

Las nuevas formas de consumo de la cultura -cine, series y televisión- no solo están impulsando a las plataformas de 'streaming' como reinas de los contenidos audiovisuales, sino que los actores de estas ficciones lo están notando también en sus sueldos.

La revista 'Forbes' ha publicado una de sus populares listas, en este caso, la de los actores mejores pagados en 2020 y la publicación estadounidense achaca los descomunales sueldos al gigante Netflix.

El medio destaca a la compañía de Reed Hastings debido a que, aunque la mayoría los servicios de vídeo han visto incrementado su número de usuarios durante las medidas de confinamiento, lo cierto es que, en el caso de todos los actores mejor pagados, coincide que han participado en algún proyecto de Netflix.

Los actores mejor pagados de 2020

El 'top 10' de actores mejor pagados de Hollwood -el ranking de las actrices se conocerá en septiembre- lo cierra el actor nacido en Hong Kong Jackie Chan. A sus 66 años, el intérprete trabajó en cinco películas el pasado año y, sumado a sus acuerdos publicitarios, ha ganado 40 millones de dólares (33,8 millones de euros).

En el puesto nueve se encuentra el actor, cómico, productor y guionista Adam Sandler, al que tantos éxitos le han dado comedias como '50 primeras citas' (2004) y 'Un papá genial' (1999). Sin embargo, su entrada en el 'top 10' de mejor pagados se lo debe a un filme de Netflix, 'Diamantes en bruto' (2019). Sandler se ha llevado en lo que va de año 41 millones de dólares (unos 34,4 millones de euros).

Hay otro actor de Hollywood que se mantiene entre los mejores pagados. Desde que dio vida al príncipe de Bel-Air -que ahora prepara su 'reboot' en forma de drama-, sigue siendo de los actores más recurrentes. Will Smith estará, próximamente, en 'King Richard' como padre de Serena y Venus Williams. En 2020 se ha embolsado 44,5 millones de dólares (37,4 millones de euros).

El compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor estadounidense Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de los musicales de Broadway 'In the Heights y Hamilton' ha ganado unos 45,5 millones de dólares (38,3 millones de euros). Entre otras cosas, se debe a que Disney adquirió los derechos dinematográficos de la producción del musical.

En el puesto número seis está el único intérprete de Bollywood, el actor hindú Akshay Kumar, que solo entre 2019 y 2020 ha formado parte de cinco filmes. Ahora está trabajando en su primera serie para Amazon Prime, 'The End', aunque casi todo lo ganado proviene de acuerdos de patrocinio. Kumar se ha hecho con 48,5 millones de dólares (40,8 millones de euros).

En el quinto puesto se encuentra otro de los intérpretes más populares de la industria. A sus 53 años, Vin Diesel continúa siendo uno de los mejores pagados, habiendo ganado 54 millones de dólares en 2020 (45,4 millones de euros). Sin embargo, podría haberse hecho con mucho más gracias a 'F9', que tuvo que aplazar su estreno hasta 2021.

Cerca del pódium se queda Ben Affleck. El protagonista de 'Argo' (2012) o 'Pearl Harbour' (2001) se ha embolsado un total de 55 millones de dólares (46,2 millones de euros). En concreto, el de Berkeley (California, EEUU) protagonizó 'The Way Back' y 'The Last Thing He Wanted', de Netflix.

'Top 3' de los actores mejor pagados

El bronce es para el actor Mark Wahlberg , que ganó 58 millones de dólares (48,8 millones de euros) gracias a, entre otros trabajos, la comedia de acción 'Spenser Confidential', que se convirtió en la tercera película original más vista de Netflix.

El segundo puesto de la lista es para Ryan Reynolds que, gracias a sus trabajos en 'Six Underground' y 'Red Notice', ambas también de la plataforma de Reed Hastings, se llevó 40 millones de dólares (16,8 millones de euros). En total, en lo que va de año se ha hecho con 71,5 millones de dólares (60,1 millones de euros). No solo eso, está preparando una tercera película para Netflix.

El ránking de 'Forbes' lo cierra otro de los habituales de Hollywood. 'La Roca', 'The Rock' o Dwayne Johnson, encabeza la lista por segundo año consecutivo con 87,5 millones de dólares (73,6 millones de euros) gracias a, entre otras cosas, los 23,5 millones (19,7 millones de euros) que Netflix le va a pagar por 'Red Notice'.