'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii', la mezcla perfecta entre batallas navales, humor y mamporros

Apenas hemos llegado al mes de marzo, y los amantes de los videojuegos tenemos varios grandes nombres encima de la mesa para pasar decenas de horas delante del televisor. Títulos como 'Kingdom Come: Deliverance II', 'Lost Records: Bloom & Rage' o 'Monster Hunter Wilds' han aterrizado con fuerza en los catálogos de las tres grandes plataformas.

No obstante, faltaba una nota discordante entre tanta grandilocuencia. Y quién mejor que Sega para plasmar ese toque de locura que tienen sus creaciones. La saga 'Yakuza' nació en el año 2005, y en sus veinte años de recorrido ha dado a luz la friolera de 22 títulos.

Unas cifras de récord que confirman el tremendo éxito de los desarrollados por Ryu Ga Gotoku Studio. De hecho, 'Yakuza' dio el salto a la televisión en 2024 con una serie de la mano de Prime Video, la cual ha cuajado muy malas críticas entre prensa especializada y público.

Sin embargo, su buen momento de forma en la industria de los videojuegos ha seguido viento en popa. Y de un símil marítimo a otro, ya que este viernes 21 de febrero se estrena 'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii', última entrega de la saga (y de las más locas hasta el momento).

Lo nuevo de la compañía nipona llega a PS5, Xbox y PC, con la firme intención de divertirnos, hacernos reír y tenernos navegando en altamar hasta la extenuación. 'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii' apuesta por una premisa completamente diferente a sus predecesores, ya que el componente naval es totalmente innovador en la franquicia.

En Vozpópuli hemos podido jugar durante un buen puñado de horas en su versión de PC. ¿Merecerá la pena las nuevas aventuras de Goro Majima? Ahora mismo os lo contamos.

'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii', mucho más que una expansión de Infinite Wealth

En los primeros tráilers mostrados, 'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii' se presentó como una aventura pirata donde las batallas navales, nunca vistas en la franquicia, tendrían un peso fundamental en el gameplay. Una idea que trataría de encajar en las bases de 'Yakuza' sin perder el humor ni las premisas básicas de sus antecesores.

En origen, este 'Pirate Yakuza' fue diseñado como una expansión de 'Infinite Wealth', pero se les fue tanto de las manos a la hora de añadir contenido (decenas de horas), que acabó transformado en un ente con vida propia. De las calles de Japón a los mares en una propuesta delirante y no apta para todos los públicos.

Sin entrar en detalles de la trama ni revelar spoilers, la historia nos pone en la piel de Goro Majima, legendario personaje secundario muy querido por los fans. Después de tratar de dejar atrás su vida en los bajos fondos y el Clan Tojo, Majima despierta en una playa sin saber ni cómo se llama.

Con esta premisa, Sega y Ryu Ga Gotoku Studio han cincelado un videojuego diferente, que a veces roza lo histriónico, pero que enlaza con acierto sus virtudes. Como gran pero, señalar que la vida naval difiere mucho de lo que pudimos imaginar en un primer momento.

La gestión de la tripulación y la exploración marítima se queda escasa, pudiendo resolver situaciones y misiones secundarias en cuestión de minutos. Sin embargo, las batallas navales son muy disfrutables. Buen control, se siente la potencia de las armas de corta y larga distancia, y el número de partículas en pantalla es elevado.

El combate, idéntico al de entregas anteriores, sigue siendo su mejor baza. Gráficamente, notable alto. A nivel de contenido, una exageración. Podrás perderte en centenares de misiones, minijuegos y recados durante un buen puñado de horas. No es una expansión, es un spin-off muy bien trabajado por parte de Sega.

En definitiva, 'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii' es un videojuego solvente que hará las delicias de los fanáticos de la franquicia, pero que quizá no sea el título más accesible para los no iniciados en el universo 'Yakuza'.

Una compra segura si buscas diversión, pero si crees que esto es un 'Black Flag' al estilo japonés, te equivocas. Lo naval es un añadido simpático, pero no un pilar inamovible de la aventura. Encáralo como un híbrido simpático y disfrutarás. La saga 'Yakuza' sigue en plena forma.