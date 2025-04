11 libros de temática religiosa para leer esta Semana Santa

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del año para los católicos, que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Unos pasajes que se narran en los evangelios del Nuevo Testamento, y que, al igual que otros episodios, se han convertido en el argumento de numerosos libros.

Inmersos en esta festividad, te contamos cuáles son algunos de los populares títulos clásicos, y otros menos conocidos, de temática religiosa, convertidos en unas excelentes lecturas los días de Semana Santa.

Libros para leer esta Semana Santa

‘Ben-Hur’ de Lewis Wallace

Publicado en 1880, este fue durante años el segundo libro más vendido en Estados Unidos después de la Biblia. Un clásico que ha sido adaptado al cine en varias ocasiones, como en 1959, protagonizada por Charlton Heston, que obtuvo once premios Oscar. Narra la vida de Judá Ben-Hur, un príncipe acusado falsamente de traición por Messala, su hermano de adopción y oficial del ejército romano. Tras años separado de su familia y sometido a esclavitud, regresa a su tierra en busca de venganza.

‘Historia de Cristo’ de Giovanni Papini

En 1921 se publicó esta obra, uno de los mayores éxitos editoriales del escritor italiano, que ofrece una perspectiva personal y filosófica sobre la vida de Jesús de Nazaret. Una reflexión sobre el impacto del mensaje de Cristo en la humanidad en la que, con un tono entre lo lírico y lo crítico, aborda temas como la fe, el sacrificio y el amor.

‘El libro de la vida’ de Santa Teresa de Jesús

Este libro recoge la vida de santa Teresa de Jesús, en el que se combinan la autobiografía de la santa y el itinerario de su vida religiosa. Una obra fundamental de la literatura mística en la que narra desde su vida cotidiana y su proceso de conversión espiritual hasta su relación con Dios, sus experiencias místicas y la fundación de la orden de las carmelitas descalzas.

‘El Hereje’ de Miguel Delibes

Ambientada en Valladolid a mediados del siglo XVI, esta es la última novela que escribió Miguel Delibes. Se publicó en el año 1998 y cuenta la azarosa vida de Cipriano Salcedo, un próspero comerciante de pieles que se une a un grupo de protestantes que, de manera clandestina, empezaban a introducirse en la Península.

‘Esperanza. La autobiografía’ del Papa Francisco

Publicada el pasado mes de enero, esta es la primera autobiografía de un pontífice que se publica en la historia. Seis años tardó el Papa Francisco en completar esta obra que narra su vida, desde su infancia y las inquietudes de la juventud hasta la llamada de su vocación y su pontificado.

‘Quo Vadis?’ de Henryk Sienkiewicz

Se publicó por episodios en el periódico Gazeta Polska de Varsovia entre los años 1895 y 1896, y le valió a su autor el Premio Nobel de Literatura en 1905. Se trata de una novela histórica que cuenta la historia de amor entre Vinicio, un patricio romano, y Ligia, una rehén cristiana, y que explica la persecución de los cristianos en Roma durante el reinado del emperador Nerón.

'Reconstrucción' de Antonio Orejudo

Publicado en 2005, este relato trata conflictos actuales como el fanatismo religioso, la lucha por el poder o la pérdida de ideales. Una novela que se sitúa en el siglo XVI, cuando la Inquisición persigue cualquier indicio de herejía, y donde el inquisidor general de Lyon trata de identificar con urgencia al autor de un manuscrito anónimo e impedir su difusión. Una tarea para la que recurre a Joachim Pfister, un culto grabador de tipos de imprenta con varios talleres en Francia.

‘La agonía de Cristo’ de Tomás Moro

Santo Tomás Moro escribió este manuscrito desde la Torre de Londres, donde estuvo confinado antes de su decapitación el 6 de julio de 1535 acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la iglesia anglicana en Inglaterra, oponerse al divorcio del Rey y no acepta el Acta de Supremacía que declaraba al rey Enrique VIII cabeza de esta nueva iglesia. Una obra que no pudo acabar el autor, quien había decidido centrar su atención en la agonía de Cristo antes de crucifixión.

‘Vía Crucis’ de Joseph Ratzinger

A través de este libro, Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI, propone recorrer el Vía Crucis a través de una meditación orante de la pasión y la muerte de Jesucristo a través de diversos momentos y situaciones en el recorrido que hizo hasta su crucifixión.

‘Leyendas y misterios de la Semana Santa’ de Fran Maldonado

Este libro relata algunos de los relatos y enigmas que rodean a la Semana Santa, más que una celebración religiosa, un viaje en el tiempo en el que las procesiones ha sido testigos de hechos inexplicables, historias que han pasado de boca en boca y que el autor recoge.

