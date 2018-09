10 libros de ensayo para inaugurar septiembre

Septiembre arrancó a finales de agosto. Al menos en lo que al calendario editorial de novedades respecta. La semana pasada llegó a las librerías el primer título importante de la temporada otoñal: 21 lecciones para el siglo XXI (Debate), el nuevo ensayo de Yuval Noah Harari, el autor del fenómeno Sapiens (Debate) y Homo Deus (Debate) , dos libros que han vendido más de 12 millones de ejemplares en 50 países y han colocado a Harari como una de las mentes más solventes en el análisis de procesos macrohistóricos, tal y como se han referido a él personajes como Bill Gates o Barack Obama. Muchos otros libros, tanto de ensayo como de ficción, llegan en esta primera semana del mes a manos de los lectores.

Cuando se cumplen diez años de la crisis económica de 2008, la editorial Crítica actualiza el ensayo Entre el imperio y la globalización, publicado hace ya ocho años por Albert Carreras y Xavier Tafunell y que en esta nueva oportunidad añade precisiones a la anterior edición de esta historia económica de la España contemporánea. También de Crítica, llega el 6 de septiembre Crash, el libro en el que Adam Tooze traza una crónica sobre cómo una década de crisis financiera ha cambiado el mundo. En estas páginas, el historiador británico plantea que el fenómeno de 2008 no fue espontáneo ni aislado, sino que se trató del inicio de un gran cambio global, ya que sus consecuencias se extendieron también al campo de la política: desde el colapso de Grecia al Brexit o la elección de Donald Trump como presidente de los EE UU.

Ariel publica también esta semana La España contemporánea, un ensayo en el que la hispanista Pamela Beth Radcliff recorre la historia del país desde 1808 hasta nuestros días. La hipótesis apunta a que en lugar de hablar de una lucha entre dos Españas, una moderna y otra tradicional, los siglos XIX y XX constituyen un período de síntesis. España construyó su propio y accidentado camino hacia la modernidad. Se trató, asegura, de un proceso contradictorio muy distinto del relato aislado que se ha hecho hasta ahora de ese periodo. En otro eje temático, el sello Capitán Swing publica esta semana Gueto: la invención de un lugar, la historia de una idea, un ensayo en el que el sociólogo y etnógrafo estadounidense Mitchell Duneier recorre el concepto del gueto desde sus comienzos en el siglo XVI y su renacimiento de mano de los nazis hasta el presente.Fue seleccionado como uno de los mejores libros de no ficción de 2016 y elegido como uno de los destacados por The New York Times y Publishers Weekly.

También para esta semana del 6 de septiembre, y justo antes de la celebración de la Diada, Arcadi Espada publica Contra Catalunya (Ariel), una crónica en la que el analista, escritor y periodista vuelca una mirada crítica sobre el creciente proceso de secesión catalana. También dedicado al soberanismo catalán, el sello Debate lanza el libro colectivo Anatomía del procés, en el que se incluye el análisis de distintos autores, especialistas y figuras políticas: desde el sociólogo Manuel Arias Maldonado, el escritor Jordi Amat o el periodista Lluís Basset hasta los políticos Josep Borrell o Manuel Valls.

Como parte de su catálogo de septiembre, Ariel publica ¿Cómo mueren las democracias?, una de las novedades dedicadas al ensayo político global y que va firmada por los investigadores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. El ensayo aterriza en España precedido del éxito que ya tuvo entre los lectores anglosajones, quienes acogieron con interés la explicación sobre las distintas modalidades de populismo que dejan al descubierto las nuevas formas de extinción de la democracia. Finalmente, en su colección Españoles Eminentes, Taurus trae la biografía de Concepción Arenal, esta veza cargo de la escritora y crítica literaria Anna Caballé, quien reconstruye la vida de una de las precursoras del feminismo en España. Como ya hiciera en esta colección Jordi Gracia con Ortega y Gasset, Caballé relata a fondo y con detalle la biografía de una mujer adelantada a su tiempo, alguien que dedicó todos sus esfuerzos intelectuales y vitales a la defensa de la mujer, la reforma penal y la causa obrera.

El sello Akal también llega a septiembre con nuevos títulos. Destaca en especial una edición bilingüe de El Capital, texto de Karl Marx y Friedrich Engels, que Akal recoge en castellano, inglés y alemán, con un prólogo de Jodi Dean y epílogo de David Harvey (la traducción pertenece a Juanmari Madariaga y Cristina Piña Aldao). Entre las recomendaciones de su editor, Tomás Rodríguez, destaca El tiempo pervertido, un ensayo en el que Esteban Hernández desarrolla una reflexión sobre cuál será el espacio de la derecha e izquierda en el siglo XXI. Según el editor, Hernández retoma en estas páginas el tono de La trampa de la diversidad, aunque desde un espacio muy diferente, marcado -aseguran- por un fuerte tono crítico.