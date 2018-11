Cinco libros para llegar a fin de mes

Noviembre deshoja su última semana, mientras un creciente hedor a encendido navideño carga el ambiente. A las librerías han llegado libros que pueden ayudar a paliar el síndrome de la alegría de datáfono que recorre las calles en estos días e incluso sobrellevar, cómo no, los días que quedan para la llegada de diciembre. El primero que toca citar lleva la firma del hombre que defenestró a Nixon: Miedo. Trump en la Casa Blanca (Roca Editorial), del reportero Bob Woodward , hoy editor asociado en The Washington Post, el diario donde ha trabajado durante cuarenta y siete años y en el que dio su gran scoop del Watergate.

El avezado periodista se introduce en el entorno político de Trump y revela con todo detalle el día a día en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, así como la forma en que este toma sus principales decisiones políticas internas y exteriores. Woodward analiza cientos de horas de entrevistas a fuentes de primera mano, notas de reuniones, diarios personales, archivos y documentos. El libro hace especial hincapié en los polémicos debates y en las decisiones que se toman en el despacho oval, la sala de situaciones, el Air Force One y en la residencia oficial de La Casa Blanca.

En una línea también periodística destaca Don Juan contra Franco (Plaza & Janés), un libro que resume la investigación de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Jesús García Calero, quienes tuvieron acceso en exclusiva a los informes que redactaron los espías de Franco y que habían permanecido inéditos hasta ahora. Los papeles corresponden al año 1948, cuando ya don Juan de Borbón había avanzado lo suficiente urdiendo una conspiración contra Franco, en ese entonces dispuesto a no restaurar la monarquía, al menos no con él como heredero. La narración está llena de episodios y personajes fascinantes y muestra en perspectiva hechos decisivos: el fin de la Guerra Mundial, el ascenso del Caudillo y los cambios geopolíticos que modifican su situación en el mapa. Queda muy claro que si Franco era astuto y tenía muy claro todo cuanto hacían, no es menos evidente que en aquel entonces los personajes más disímiles unieron sus fuerzas contra él, desde la izquierda en el exilio hasta personajes como el duque de Alba o el general Kindelán, hombres que gozaron de su confianza.

Lorenzo Silva publica nuevo libro con Destino: Ahí fuera, una selección de los reportajes periodísticos publicados por el autor durante los últimos años. En un primer apartado incluye textos de corte criminal, escritos con los resortes del policíaco y el thriller. En una segunda parte recopila su experiencia en los conflictos bélicos en Occidente y España , junto con otros textos que evocan las guerras del pasado siglo. Por último, incluye las entrevistas con varios personajes de dispar pero indudable interés, entre ellos Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, o Emmanuel Carrère. También este sello publica un libro cuya lectura es más bien de consulta, pero eso no lo exime de ser un atractivo ejemplar de picoteo: Historia mundial de España. Dirigido por Xosé M. Núñez Seixas, este libro reúne el trabajo de más 100 historiadores quienes han elegido y desarrollado 127 episodios singulares que explican la historia de España, a partir de una fecha y un momento clave. El objetivo es explicar cómo estos hechos cambiaron al mundo y el mundo los condicionó.

El último libro de la selección es brevísimo, pero imprescindible. Lo ha publicado Anagrama en su colección de nuevos cuadernos de ensayo, que lleva ya más de una decena de títulos. Se trata de Monstruas y centauras, en cuyas páginas Marta Sanz reflexiona sobre hechos concretos: el #MeToo, la carta de las intelectuales francesas, la huelga feminista del 8 de marzo y la sentencia de La Manada. Con una prosa inteligente y ácida, Sanz desarrolla lo que cada uno de estos hechos supone, cómo posicionarse ante y de qué forma ‘proteger’ la lucha feminista de la simplificación y comercialización de un capitalismo que lo puede absorber todo, y piensa también sobre las cuotas y el poder, para llegar a la conclusión de que quizás lo que deba modificarse sea la noción de poder, un aspecto en el que coincide con el más reciente libro de Mary Beard publicado en España: Mujeres y poder (Crítica).