Libros indispensables que leeremos a partir de agosto

En medio de los rebrotes de covid-19 en toda España y casi en el ecuador de un verano atípico, las editoriales anuncian sus libros para la reentré. Se trata de aquellos títulos que leeremos, no se sabe todavía si tras el regreso de estas inusuales vacaciones o en la vuelta a un nuevo confinamiento. De chiste, el asunto tiene muy poco, y es la verdad. Aún en medio de la incertidumbre, los sellos dan a conocer sus apuestas más ambiciosas. Vozpopuli elige una selección con las más importantes de las que se han dado a conocer hasta ahora.

En agosto vuelven autores fundamentales de la narrativa literaria contemporánea española como Ignacio Martínez de Pisón, quien el 25 de agosto publica con Seix BarralFin de temporada, una novela en la que recorre casi un cuarto de siglo de la historia española, a través de la relación entre una madre y su hijo. Todo comienza en una carretera junto a la frontera de Portugal, en los años setenta. Fin de temporada es, según sus editores, "una novela sobre la fuerza, a veces envenenada, de los lazos de sangre; sobre secretos familiares que hacen que cada generación se vea abocada a repetir ciertos errores, y sobre cómo saber nos transforma en otras personas".

Dos días después, el 27 de agosto, Lumen publica Viaje al sur, de Juan Marsé. El sello quería celebrar con el autor su nuevo libro, pero el tiempo no lo ha permitido. Tras la noticia de su fallecimiento el pasado domingo 19 de agosto, se publica a manera de novela póstuma, de la que el mismo Marsé confesó a María Fasce, su editora, pocos días antes: "El libro ha quedado muy bien. El que no está bien soy yo. No lo digo yo, lo dicen los médicos". En 1962 Juan Marsé recorrió las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga acompañado por su amigo Antonio Pérez y por el fotógrafo Albert Ripoll Guspi. Su intención era escribir una crónica de ese viaje, intercalando fotografías y titulares de la prensa franquista, de tal manera que su relato se infiltrase en la realidad que el poder oficial silenciaba.

También de Lumen, el 1 de septiembre llega la novela más esperada de Elena Ferrante: La vida mentirosa de los adultos. La autora de la saga Dos amigas mantiene oculta su verdadera identidad bajo ese nombre. La mayoría de críticos la saludan como la nueva Elsa Morante, una voz extraordinaria que ha dado un vuelco a la narrativa de los últimos años. El éxito de crítica y de público se refleja en premios y artículos publicados en periódicos y revistas tan notables como The New York Times y Paris Review, y en el documental Ferrante Fever. Dos semanas después, llegará a las librerías lo nuevo de Ken Follet publica Las tinieblas y el alba (Plaza&Janés), la precuela de Los pilares de la tierra.

El 6 de octubre aterriza en las librerías Línea de fuego (Alfaguara), la más reciente novela de Arturo Pérez-Reverte. Por primera vez, después de treinta años de exitosa carrera literaria, el escritor, periodista y académico aborda de forma directa el episodio más trascendental de la historia reciente de España: la Guerra Civil. En la noche del 24 al 25 de julio de 1938, durante la batalla del Ebro, 2.890 hombres y 14 mujeres de la XI Brigada Mixta del ejército de la República cruzan el río para establecer la cabeza de puente de Castellets del Segre, donde combatirán durante diez días. Sin embargo, ni Castellets, ni la XI Brigada, ni las tropas que se le enfrentan en Línea de fuego existieron nunca. Las unidades militares, los lugares y los personajes que en esta novela aparecen son ficticios, aunque no lo sean los hechos ni los nombres reales en que se inspiran. Fue exactamente así como padres, abuelos y familiares de numerosos españoles de hoy combatieron en ambos bandos durante aquellos días y aquellos trágicos años.

Otro libro prodigioso sale a la venta esa semana: Retratos de infancia, de J.M Coetzee. En 2014, los nuevos inquilinos de la antigua casa del escritor en Ciudad del Cabo encontraron una caja y una maleta repletas de fotografías. Eran imágenes tomadas por el propio Coetzee en los años 50, cuando apenas tenía dieciséis años, y que el autor decidió recoger para recomponer su infancia y recordar la Sudáfrica del apartheid. Ahora se publican acompañadas por comentarios del autor y por pasajes de su autobiografía novelada, las imágenes ofrecen una lectura paralela de una obra tan memorable como Infancia.

También en octubre, Literatura Random House publica Tercer acto, una novela con la que Félix de Azúa cierra un ciclo dentro de su obra: se trata del retrato generacional desde la Cataluña franquista hasta la aparente modernización de España. "Una roman à clef que, con profundidad y humor, retrata la generación de Azúa", aseguran sus editores. Además, destacan El banquete anual de la Cofradía de los Sepultureros, la nueva novelade Mathias Enard; Nicanor Parra, rey y mendigo, una biografía sobre uno de los grandes poetas en lengua hispana escrita por Rafael Gumucio, también chileno como el premio Cervantes.

El sello Anagrama publicará lo nuevo de Sara Mesa, Un amor, así como la primera novela de Elena Medel , Las maravillas, que reflexiona sobre el peso de la familia y del dinero –o la ausencia de él– en nuestras vidas y recorre las últimas décadas de la historia de España, contada desde la periferia. Una de las mejores noticias que aporta ese trimestre el sello dirigido por Silvia Sessé es la publicación el 02 de septiembre de la biografía de Susan Sontag a cargo de Benjamin Moser. Como ya lo hizo con Clarice Lispector, en este libro reconstruye al personaje procurando la mayor complejidad y puntos de vista.

Moser aborda sus primeros textos; su matrimonio con el profesor y ensayista Philip Rieff, y la verdadera autoría del primer libro de este; el nacimiento de su hijo David; sus temporadas en Inglaterra y París; el redescubrimiento de su sexualidad y sus relaciones con la dramaturga María Irene Fornés o la fotógrafa Annie Leibovitz. Este libro es, además, un mapa de los debates intelectuales de su época: Vietnam, Cuba, el comunismo, el feminismo o la crisis del sida, pero también el sitio de Sarajevo o la fatua contra Salman Rushdie.

Un sello que siempre promete es Blackie Books. Esta editorial arranca su colección Clásicos Liberados con la historia de todas las historias occidentales: La odisea. Reúne en torno a esta obra las voces de Nick Cave, a Mary Beard u Ovidio. Tomando la adaptación favorita de Borges, incluye, además, una versión de la historia de Margaret Atwood en una edición ilustrada por Calpurnio. La gran apuesta literaria para este regreso será Miqui Otero, quien después del éxito de Rayos, se ha tomado años para firmar su gran novela de confirmación: Simón. En las páginas de esta novela, el periodista y escritor catalán recorre de la euforia olímpica a los atentados de la Rambla, de la infancia a la madurez. "En la estela de la pasión aventurera de Baroja, con cierto aire costumbrista en la línea de Ordesa, con el amor por la leyenda de calle de Marsé y con la ternura y el humor contemporáneo de Junot Díaz. Es decir, delicada y dura, global e intimísima. Una novela como las de antes, pero que nos explica nuestro mundo y que solo podría haberse escrito ahora", han dicho sus editores.

Libros del Asteroide publicará en noviembre las obras completas de Manuel Chaves Nogales y que incluye: La ciudad; Narraciones maravillosas y biografías ejemplares; La vuelta a Europa en avión; La bolchevique enamorada y otros relatos, Lo que ha quedado del imperio de los zares; El maestro Juan Martínez que estaba allí; Juan Belmonte, matador de toros; A sangre y fuego; Los secretos de la defensa de Madrid; La agonía de Francia y todos los textos periodísticos del autor. En septiembre, el sello dirigido por Luis Solano publica Ya sentarás cabeza, querecoge las anotaciones y los dietarios de Ignacio Peyró desde el año 2006 hasta comienzos de 2012, y en octubre El evangelio de las anguilas, del sueco Patrik Svensson. Este libro es una investigación casi detectivesca sobre uno de los animales más escurridizos de la naturaleza así como un conmovedor relato autobiográfico en el que cobra especial protagonismo la relación del autor con su padre, un apasionado de las anguilas.

Acantilado goza de un catálogo aventajado. En no ficción destacan libros como Debussy, un pintor con sonidos. Se trata de la biografía del compositor francés a cargo de Stephen Walsh,, y que se publica con una traducción de Francisco López Martín y Vicent Minguet. Destaca, sin duda, el volumen que reúne una selección de las mejores entrevistas de la prestigiosa revista The Paris Review: Jorge Luis Borges, Doris Lessing, T.S. Eliot, Umberto Eco, William Faulkner, Joan Didion, Gabriel García Márquez, Vladímir Nabokov, Georges Simenon, Nadine Gordimer, Iliá Ehrenburg, Joseph Brodsky, Julio Cortázar, Primo Levi, Susan Sontag, Jean Cocteau, Czesław Miłosz, Iris Murdoch y Margaret Atwood, entre muchos otros. En ficción, los editores recomienda Poder y resistencia, del escritor búlgaro-alemán Ilija Trojanow.

Tusquets desembarca el 25 de agosto con uno de sus autores estrella: Leonardo Padura, que el 25 de agosto publica Como polvo en el viento y al que sigue en septiembre La guerra de los pobres, de Éric Vuillard. En esta ocasión, el Goncourt ofrece una novela trágica y combativa. Un episodio brutal entre los alzamientos populares, que tuvo lugar en 1524, cuando los campesinos se sublevan en el sur de Alemania. En octubre verá la luz Utilidad de las desgracias y otros textos, un volumen las mejores piezas literarias de Fernando Aramburu, autor del gran superventas literario Patria.