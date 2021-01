Libros del K.O: "No buscamos la polémica por la polémica"

Año 2011. En una España con más de cinco millones de parados y durante una de las crisis económicas más largas y severas del occidente contemporáneo, tres personas decidieron crear una editorial especializada en crónica y periodismo narrativo. Anticipándose al fracaso que muchos les vaticinaron, eligieron el lema “Todo va a ir mal, y nos parece estupendo” y por nombre Libros del K.O. Diez años después, tras sobrevivir a una pandemia y un nuevo hundimiento financiero global, nada puede dejarlos fuera de combate.

Libros del K.O. puede presumir ya no de supervivencia, sino de haber publicado dos de los títulos más polémicos y leídos en los últimos años en España: Fariña, de Nacho Carretero, y El director, de David Jiménez. El primero sobrepasó las quince ediciones y los cien mil ejemplares vendidos, consiguió que un secuestro judicial triplicara su precio en Amazon y fue llevado a la pantalla por Atresmedia; el segundo, tras vender más de 40.000 ejemplares, ya va camino de una adaptación a cargo de Fremantle España.

Sus fundadores Emilio Sánchez Mediavilla, Álvaro Llorca y Guillermo López junto a sus socios Alberto Sáez y Javier Lafuente celebran aniversario ajustándose los guantes para un nuevo asalto: la creación de una productora audiovisual asociada a la editorial. Para ello cuentan con Leire Ariz y Frank Belyeu, quienes se incorporan al proyecto convencidos de que la no-ficción y la ficción basada en hechos reales dominan las pantallas en la actualidad.

Desde el principio apostamos por un tipo de contenido muy concreto: el periodismo narrativo

Los del K.O. mantienen el objetivo de recuperar el libro como formato periodístico y aún consideran la crónica un género sexy. Por eso siguen reconociéndose promiscuos: buscan la crónica deportiva, el perfil minucioso, la microhistoria en la que nadie se fija o "los redactores de periódicos de provincia que le buscan las cosquillas a los prohombres regionales". Así lo pusieron por escrito en 2011. Una década después, resulta evidente que consiguieron mucho más que eso.

"Es difícil explicar de manera breve cómo hemos resistido estos diez años. Hay una mezcla de varias cosas. Por un lado, quiero pensar que hemos intentado trabajar de forma honesta, con mucho respeto hacia nuestros lectores, cuidando el producto que hacemos y respetando a nuestros colaboradores. También creo que ha habido audacia por nuestra parte", explica el editor y periodista Álvaro Llorca ante la pregunta sobre cómo han conseguido mantenerse.

Alberto Sáez, el hombre de las finanzas en Libros del K.O.,recuerda que en aquel Madrid de 2011 muchos los dieron por locos, aunque ellos tenían las cosas claras. "Desde el principio apostamos por un tipo de contenido muy concreto: el periodismo narrativo. Entonces había hueco para ese nicho. Comenzamos pensando que todo iba a salir mal y nos parecía estupendo. Nada más lejos de la realidad. Diez años después, seguimos aquí y con nuevos proyectos, ampliando el abanico de la crónica y el periodismo narrativo a otros medios".

Podcast, documentales y lo que surja

Con Producciones del K.O. sobre la mesa surge la duda sobre si las ganas de incursionar en nuevos formatos los llevó a crearla, o si fue en realidad productor del escarmiento de que una productora externa absorbiera los libros editados por ellos. Ocurrió, por ejemplo, con Fariña. “Ese libro fueun punto y aparte en nuestra trayectoria. Tuvo mucha influencia en que acabásemos montando esta productora. Ahí descubrimos las posibilidades del mundo audiovisual. Nos picó el gusanillo", explica Álvaro Llorca sin dejar de lado otros factores, entre ellos "que la gente haya volcado más su atención en la No Ficción para explicarnos un momento que percibimos convulso".

Sáez remata la idea de su socio: "Sin duda, las buenas ventas de esos libros fueron determinantes para despertar en nosotros esa bombilla y decir: quizás debemos dar un paso más allá y en lugar de limitarnos a vender los derechos, podríamos desarrollarlo". En Libros del K.O. siguen enganchados a la realidad y el periodismo. Por eso desean explorar y seguir la lógica de búsqueda y descubrimiento, porque no hay un formato exclusivo para el periodismo narrativo.

Frank Belyeu, que desembarca en el proyecto audiovisual junto con Leire Ariz, está convencido de que es el camino correcto: “Si ya a lo largo de esta última década, Libros del K.O ha sido un proyecto ambicioso y resiliente, creo que demuestran que al dar este paso están siendo incluso más valientes que hasta ahora. Montar una productora en este contexto no es nada fácil. Creemos en nuestras posibilidades, en las historias que llegan a través de los autores de Libros del K.O., porque tienen un potencial audiovisual increíble. Así que vamos a apostar por ello”.

"Podcast, series documentales, ficciones y lo que surja",así define Producciones del K.O. en su página web los formatos que trabajarán para adaptar las historias. "Una de las cosas en la que insistimos, y que está en el espíritu de la editorial desde el comienzo, es que lo importante está en el contenido. Lo importantes son las historias y que esas historias sirvan para entender mejor la realidad. Siempre que tengan interés periodístico, creemos que se puede llevar a cabo en cualquier formato. Lo importante es elegir el más adecuado para cada historia", plantea la productora Leire Ariz. Subraya, además, el boom de la ficción basada en hechos reales: “Podemos aportar la investigación periodística que haga de base para que otros desarrollen”.

La Cultura y el paredón

Los editores de Libros del K.O. llegan a 2021 curtidos en la batalla. Así lo ven tanto Álvaro Llorca como Alberto Sáez. “La marca funciona bien como un todo, tanto para que tuviese éxito Fariña como para que eso influyera en el hecho de que David Jiménez eligiera el sello para El director. Tiene que existir una marca que te avale y creo que haber publicado todo tipo de libros y habernos mantenido fieles a un criterio de calidad determinado es lo que ha permitido que algunos de ellos sobresalgan. Esos dos libros no hubiesen sido posibles sin el resto. No son pelotazos surgidos de la nada, hay una base que permite que eso surja”, explica Llorca.

Sobre la cultura de la cancelación, el neoconservadurismo y los linchamientos varios, los del K.O tienen muy claro que ellos ya han hecho cayo en lo que a este tipo de temas y otros más complicados respecta: “Dime libros que se hayan censurado en la última década que no sea el nuestro… ”, dice Álvaro Llorca en alusión al secuestro judicial del libro de Carretero luego de que el exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar acusara al periodista por una supuesta vulneración de su derecho al honor al mencionarlo en Fariña, libro que documenta el tráfico de cocaína y hachís en Galicia a través de las redes de clanes que manejan el negocio desde los años ochenta.

Dime libros que se hayan censurado en la última década que no sea el nuestro…

“Si te refieres a que ha habido unos procesos sociales que propician que determinados contenidos generen choques en redes sociales, pues, en fin —redondea Sáez—, suele ocurrir con personajes polémicos o aquellos cuyo discurso ha quedado desfasado con respecto a la sociedad. En ese sentido no tenemos más dificultad que antes. No hemos rehuido a una determinada temática, existen otras en las que hemos dicho que no porque no nos encajaba. Al final, como editores, tenemos una línea. No queremos hacer polémica por hacer polémica".

El colofón de la conversación tiene que ver con la pandemia de la covid-19, cuya crisis sanitaria ha golpeado a todos los sectores, especialmente la cultura. En lo que al libro respecta, los editores han visto menos comprometida su estabilidad con respecto a otros eslabones de la cadena como los distribuidores o los libreros, estos últimos principales interlocutores de proyectos como Libros del K.O.

"Lo que define el mayor o menor éxito de determinados proyectos, incluyendo las librerías, es su capacidad de generar comunidad. Las librerías que han hecho bien su trabajo durante años se han encontrado con un público que ha respondido. Aquellas otras basadas en criterios más gravitacionales, como el tamaño o la ubicación, cuando se han encontrado sin flujos de gente caminando, se han visto sin facturación. Nosotros lo hemos visto reflejado en las ventas”, aboceta Alberto Sáez sobre un tema que se libra entodos los mercados editoriales.

Sobre el confinamiento y el auge de las plataformas digitales, los editores de Libros del K.O. también rehúyen lecturas apocalípticas. “Por encima de todo está el paraguas de Amazon, la gran tienda de compra online que ha llegado a todos. Pero los libreros también se han puesto las pilas con todostuslibros.com Nosotros como editores, al final, también vamos lanzando mensajes a la que es nuestra comunidad, para tener un posicionamiento muy claro entre nuestros lectores. A la persona a la que sólo le interese la poesía, pues quizá no le interese nuestro catálogo".