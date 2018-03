Los libreros celebran su primer congreso tras la crisis: “Merece más la pena lanzar ideas nuevas que llorar”

Este miércoles comienza el XXIII Congreso de Libreros, que se celebrará hasta el sábado 10 de marzo en la ciudad de Sevilla. Con esta reunión el sector del libro busca retomar lugares de encuentro, espacios dónde sentarse a pensar en su propia dinámica. No es, asegura Juancho Pons, presidente Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), una ocasión para darse palmaditas en la espalda, sino para profundizar en la dinámica de un sector que intenta repensarse. El asunto no puede ser más necesario, justo en un momento importante: el 40 aniversario de la fundación de la Confederación.

Desde que terminó el anterior Congreso de Libreros en Las Palmas de Gran Canaria, en 2011, comenzaron años de precariedad económica que impusieron una nueva dinámica. Los libreros se plantaron ante el dilema de cómo sobrevivir, así que la celebración de los congresos –que se hacían cada tres años- quedó aparcada. "Así pues, este es el primer congreso en siete años y eso va a ser un motivo de celebración. Lo hemos planteado como un foro de reflexión conjunto con otros profesionales del sector (editores, distribuidores, etc.). Es decir, no vamos a Sevilla a contar los proyectos que tenemos entre manos para salir de allí poniéndonos medallas, sino que vamos a reflexionar qué hacer para mejorar, a generar nuevas ideas, a tejer redes, complicidades", asegura Pons.

"No vamos a Sevilla a ponernos medallas, sino que vamos a reflexionar qué hacer para mejorar", dice el presidente de CEGAL

Muchos temas formarán parte del programa de conferencias y mesas de este congreso. Debatirán temas que van desde los casos de éxito de las políticas públicas de apoyo al libro, la lectura y las librerías, o incluso los procesos de colaboración entre grupos editoriales y librerías independientes, una mesa en la que participarán editores de peso, como Elena Ramírez (Seix Barral), Miguel Ángel Aguilar (Debate) o Silvia Sesé (Anagrama) ofrecerán su visión al respecto. Los representantes de librerías icónicas en España también formarán parte de algunas de las actividades, por ejemplo:Patricia Prosper, Librería Laie (Barcelona); Rafael Rodríguez, Botica Lectores y Librerías Con-Sentido (Sevilla/Cádiz/Huelva; Javier Soler, Librería EntreLibros (Linares, Jaén); Enrique Pascual Pons, Librería Marcial Pons (Madrid); Fernando Tarancón, Librería Joker (Bilbao), también Óscar Muñoz Carrera, de Librería Traficantes de Sueños (Madrid), entre muchos otros. El programa completo, puede consultarse aquí. Sobre los retos de este congreso, así como sobre los aspectos más urgentes del sector, conversa Juancho Pons en esta entrevista concedida a Vozpópuli.

¿Cuál es el reto de este congreso? ¿Cuántos libreros participan? ¿Qué esperan?

El reto es que las librerías podamos liderar un sector fuerte y centrado en conseguir que las ventas aumenten y que la lectura y los libros tengan una mayor participación en nuestra sociedad. Además, queremos que los libreros y las libreras salgamos con un ánimo aún mayor, vistas las herramientas tecnológicas que compartimos, el intercambio de información que tenemos y la fuerza que nos da que todo el sector se está volcando en este evento. Habrá más de 280 participantes y aún se están apuntando a día de hoy.

"El reto es que las librerías podamos liderar un sector fuerte y centrado en conseguir que las ventas aumenten"

Es una forma de llevarle la contraria a los que dicen que el de los libreros es un sector plañidero.

Hay algo que también queremos conseguir con este congreso: los libreros tenemos fama de ser un gremio muy quejoso y de estar siempre llorando y hablando de lo mal que estamos (también es verdad que para todo tenemos...). Este congreso queremos que sea una celebración y estamos contra la queja: vamos a tratar de cambiar un poco la tendencia y de poner cierta alegría (sin perder de vista la realidad). Queremos convencer a nuestros colegas de que merece más la pena invertir nuestras energías en pensar juntos y en lanzar ideas nuevas que en llorar. Queremos que el congreso tenga ese tono positivo y de celebración, sin solemnidades y sin lamentos.

El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017 indicó que la compra de libros subió siete puntos respecto a 2012 (47,3%). Ese mismo barómetro dice que un 40,4% de los consultados para este estudio dijo no leer nunca o casi nunca, una cifra más alta que la del CIS (39%) ¿Cómo se entiende eso?

Del 39% al 40,4% no deja de ser una diferencia metodológica, pues ambas son estimaciones. Además, no debemos olvidar que el barómetro de 2012 lo hizo una empresa privada y el de 2016 lo ha hecho una cátedra académica de la Universidad de Zaragoza. Y ahí puede haber también diferencia de metodología. Somos conscientes de que ha habido un incremento y el único matiz que vemos es que tratamos de convencer cada día a más gente de la importancia de la lectura y de una prescripción que venga de las librerías.

"El libro de texto es un mercado muy complicado y son cada vez menos las librerías las que lo venden"

El Observatorio de las Librerías correspondiente a 2016, en España indicó que los ingresos subieron 3.64%. ¿Influyó el libro de texto en ese fenómeno?

El libro de texto es un mercado muy complicado y son cada vez menos las librerías las que lo venden, teniendo una competencia muy dura por parte de muchas de las más importantes editoriales. Por lo tanto no creemos que el libro de texto influyera demasiado.

Según ese mismo documento hubo un incremento del 3,7% con respecto al censo de 2015 en el número de librerías. ¿Qué significa eso y por qué ocurrió? ¿El sello de calidad tuvo algo que ver? ¿El plan de modernización y subvenciones acaso?

Significa que el número de librerías dejó de bajar y, poco a poco, más gente se empezó a animar a abrir nuevas librerías, pero de menor tamaño y con menos empleados que las que habían cerrado previamente. El sello de calidad todavía no ha tenido efectos en este leve aumento de librerías.

"El número de librerías dejó de bajar y, poco a poco, más gente se empezó a animar a abrir nuevas librerías, pero de menor tamaño"

Las cifras de la Federación de Editores habla de una tendencia de crecimiento desde 2015 ¿Cómo reflejan las librerías esta situación? ¿Cuál es la facturación a día de hoy?

Las librerías también notan un pequeño aumento de ventas, aunque no tenemos un dato preciso como para poder confirmarlo numéricamente. Hasta que no tengamos estudios más concretos, no podemos afirmar que esto sea algo más que una tendencia.

Las librerías han sufrido la crisis de forma severa. ¿Cuánta es la devolución a día de hoy?

Lamentablemente, no tenemos un dato que cuantifique cuántas son las devoluciones a día de hoy.

"Las librerías también notan un pequeño aumento de ventas"

Andalucía, donde se celebra el congreso, es la tercera Comunidad Autónoma que más factura (12%) y es la cuarta donde más se lee (lleva tres años consecutivos aumentando lectores. ¿A qué se debe?

Probablemente, y esto es algo que en el congreso de Sevilla podríamos comentar, se debe a un trabajo serio por parte de un sector unido, liderado por la FAL (Federación Andaluza de Librerías), de una promoción también por parte de la Junta de Andalucía y de resto de administraciones locales y del trabajo en las bibliotecas escolares y públicas. Seguro que encontraremos un momento para analizarlo en Sevilla.

"En el Reino Unido, el precio libre hace que todo esté tan liberalizado que es difícil que la diversidad editorial o librera pueda funcionar"

¿Cómo es la red de librerías en España frente a países como Francia y Reino Unido? ¿De qué forma influye aquí y allí el tema del precio único del libro?

En el Reino Unido, el precio libre hace que todo esté tan liberalizado que es difícil que la diversidad editorial o librera pueda funcionar. Son muchos menos los casos de éxito del sector independiente, a pesar de que su alto índice de lectura les ayuda mucho. En Francia, el precio fijo ayuda como en España, pero todavía tienen un nivel de lectura mayor y las ayudas estatales al sector librero son muy superiores, hay menos diferencia con el mundo editorial. Tenemos que acercarnos más al sistema francés, y sabemos que lo vamos a conseguir antes o después.

Libro electrónico y librerías, ¿de qué cifras hablamos realmente? ¿venden ebooks los libreros?

Unas pocas librerías sí que están vendiendo eBooks, pero todavía es bastante residual. Queremos estar preparados por si este mercado crece, pero también creemos que todavía la piratería es demasiado fuerte en este sector y ésta se come la inversión que las empresas podemos hacer.

"No vemos amenazas por ningún sitio, hay empresas que toman iniciativas y nosotros como organización también las tomamos"

La amenaza Amazon, ¿ha avanzado? ¿empeora la situación?

No vemos amenazas por ningún sitio, hay empresas que toman iniciativas y nosotros como organización también las tomamos con la fuerza de nuestra red de librerías, de ahí Todostuslibros.com. Y lo que nadie podrá sustituir es el contacto personal y papel prescriptor del librero

De todos los temas por los que le he preguntado. ¿Cuáles serán abordados más urgentemente en el congreso?

Los más importantes en el congreso son el diálogo entre las editoriales – independientes y de grandes grupos – y las librerías – también independientes y de cadenas. Van a venir muchos autores, y nos interesa mucho saber qué quieren ellos para poder llegar a más lectores. Por otro lado, las librerías tenemos la vocación de liderar al sector del libro, contamos con el apoyo de la cadena completa de suministro y queremos salir de Sevilla con muchas ideas que luego aplicaremos en los pueblos y ciudades de toda España. Le estamos poniendo tanta ilusión y trabajo en la organización de este congreso que sabemos que será un gran evento.