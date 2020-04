Las librerías serán las primeras en abrir; teatros y museos tendrán que esperar

Según el plan de cuatro fases planteado por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el cronograma que marca la vuelta a la actividad cotidiana permitiría a las librerías abrir sus puertas si no el 4 al menos sí el 11 de mayo. Los museos, cines y teatros tendrán que esperar a la fase dos, pero con un tercio del aforo previsto a puerta cerrada y menos de 400 personas si se trata de eventos al aire libre.

La primera etapa, señalada por Sánchez como "preparación a la desescalada", y que corresponde a la fase cero comenzará el 4 de mayo. Volverán a abrir los pequeños comercios, así como los bares y restaurantes tendrán permitido ofrecer comida para llevar, y no sólo a domicilio como anteriormente. Esa fase deja la puerta abierta a las librerías para reanudar actividades, aunque la fase prevista sería la primera.

Sobre la reapertura, los portavoces de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros aseguran a Vozpopuli que la reapertura debe estar acompañada de medidas claras: aforo dentro de los comercios, así como los criterios sobre la realización de actividades como recitales literarios o presentaciones.

La fase uno, que se inicia el lunes 11 de mayo, permite cierta libertad de movimiento dentro de la provincia, pero no se permitirá reuniones en espacios cerrados. El aforo reducido sigue como rasgo principal, pero ya prevé el funcionamiento de los lugares como locales, que incluiría en ese tramo plenamente a las librerías. La fase dos se llevará a cabo el 26 de mayo. En esta etapa se abrirán espacios culturales como cines y teatros, con limitaciones de aforo. Los monumentos culturales y patrimonio, entran ese capítulo.

Está prevista a apertura de espacios para actividades como teatros y auditorios, con un sistema con butaca pre-asignada y con un tercio del aforo. En caso de eventos al aire libre, el público no puede exceder las 400 personas y deben estar sentados. Sobre esta medida propuesta para los teatros ya hablaba Miguel del Arco, director del Teatro Kamikaze en una entrevista concedida a Vozpopuli. Puede funcionar, pero no es rentable.

"Ocupar un tercio del aforo no es viable para nosotros por muchas razones. La primera es que desde los teatros no podemos asegurar que la distancia de seguridad se pueda guardar en los accesos de los teatros. Y la segunda es que no es rentable. Los sueldos, el alquiler y los gastos generales son los mismos que con el aforo completo"

La cultura es una de las capas más desguarecidas frente a las consecuencias desatadas por la crisis sanitaria del Coronavirus. Ha sido un golpe bajo. El impacto económico del aplazamiento de la Feria del Libro de Madrid y Sant Jordi, la suspensión de actividades de teatros y cines, así como de los grandes museos como el Prado, el Thysseno el Reina Sofía suponen un duro revés para la actividad del sector cultural tanto en Madrid como en el resto de España.

Hace dos semanas, la Unión de Actores y Actrices hizo público en un comunicado que la crisis generará una perdida económica de 6.853.554 euros y un 23% de despidos entre los intérpretes, debido a la crisis sanitaria desatada por el Coronavirus. El sector empeora su situación, que nunca consiguió remontar del todo los efectos económicos de la crisis de 2008.Hoy esas cifras adquieren otras proporciones.

En un documento conjunto, 33 entidades de las artes escénicas y la música reclaman a las administraciones una batería de medidas extraordinarias que permitan afrontar los efectos del coronavirus. Se han suspendido 30.000 funciones y las pérdidas ascienden a 130 millones de pérdidas.

El sector editor, que ha pedido ayudas a la Unión Europea a través de la federación internacional de editores, calcula unas pérdidas de alrededor de mil millones de euros. xplican los editores, libreros y distribuidores que la mayoría de los actores que integran el sector comparten la tipología de empresas pequeñas. Muchas de ellas, como la librerías, son microempresas. Ese tipo de empresarios conforma un 70% del tejido del libro y están "en riesgo de supervivencia. La paralización de la actividad podría suponer la reducción en un tercio de la facturación del sector del libro en España, alrededor de mil millones de euros, 800 provenientes del mercado interior y 200 del mercado exterior del libro.