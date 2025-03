¿Por qué las mujeres están infrarrepresentadas en las artes escénicas?

¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas? es el estudio realizado por la Asociación Clásicas y Modernas y la Fundación SGAE que pone en evidencia que la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la creación y producción artística e intelectual dista mucho de conseguirse, aunque se percibe una evolución positiva respecto al estudio anterior. Amparo Zacarés, presidenta de Clásicas y Modernas, ha confirmado a EFE este viernes que las mujeres están "infrarrepresentadas" en el sector, una circunstancia que no ha variado "significativamente" desde que comenzaron estos estudios en 2015/16.

El informe que se ha presentado este viernes, realizado sobre la programación 2023/24 en los teatros estatales y autonómicos, indica que el apartado coreográfico, con un 52 %, es el que mayor número de mujeres concentra, mientras que solo se han representado obras de un 24% de autoras y un 31% de directoras.

Por otro lado, un 34 % de las versiones, adaptaciones y dramaturgia han sido realizadas por mujeres; un 12 % han sido las compositoras y han asumido la dirección musical un 13 %.

Unos datos que arrastran -según el informe- el plus de dificultad que la pandemia añadió a las empresas del sector. Los teatros nacionales analizados han sido: Comedia, María Guerrero, Valle-Inclán, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real y Liceu. Además de los autonómicos de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Canarias, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco.

El estudio refleja que los teatros que se adhirieron a la Carta Igualdad de Mujeres y Hombres han mejorado notablemente las programaciones de espectáculos escritos, dirigidos, adaptados y coreografiados por mujeres. Zacarés ha señalado que hay que abrir cauces de investigación más profundos en el ámbito de las políticas de equidad.

Incide en que se deben de "aplicar los planes de igualdad, no solo de una manera formal sino real" y añade que la escasa representación femenina es una más que recoge el ámbito de la cultura, como la brecha salarial. El informe plantea la necesidad de aplicar medidas de acción positiva, acordes con el principio de igualdad para su incorporación que no sea inferior al 40 %.

En ese sentido admite que los tiempos "no son buenos" y no todos los partidos políticos reciben con la misma voluntad esta solicitud. "El retroceso está en nuestra mente", apunta, "no solo en nuestro país lo estamos viendo a nivel geopolítico". Diagnosticar la desigualdad permite conocer -subraya el estudio- hacia dónde hay que avanzar para que las narrativas y creaciones de las mujeres se contemplen y tengan reconocimiento creativo, cultural, social y profesional.

Nieves Mateo, vicepresidenta de artes escénicas de Clásicas y Modernas, apunta que las acciones culturales en el siglo XXI necesitan perspectivas de género "para proyectar una mirada más luminosa a la interpretación del mundo" que contribuya a la creación de discursos éticos y artísticos más diversos, plurales e inclusivos.

Silvia Pérez de Pablos, delegada de Igualdad de SGAE, remarca que las mujeres son mayoría en los eventos culturales y "minoría en obras representadas. Ya es el momento de que las instituciones culturales, teatros y salas programen a las autoras en igualdad de condiciones".