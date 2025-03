Lady Gaga reina en las listas de éxitos en España y desbanca a Bad Bunny

Lady Gaga ha sumado a España, territorio más propicio desde hace años para la música en español, especialmente para el reguetón y los géneros urbanos latinos, a la lista de países donde su disco 'Mayhem' se ha hecho con la primera posición tras su salida al mercado.

Así figura en la clasificación de los 100 álbumes de mayor éxito en la semana del 7 al 13 de marzo, publicada este lunes y elaborada por Promusicae, en la que el nuevo trabajo de la estadounidense desplaza del número uno a 'Debí tirar más fotos' del puertorriqueño Bad Bunny, ahora tercero.

'Recardelino', el debut discográfico de Juanjo Bona a su salida de la última edición de 'Operación Triunfo', consigue la segunda posición pese a echar mano de un universo muy particular, su historia desde su pequeño pueblo de Magallón (Zaragoza), con jotas contemporaneizadas y otros sonidos típicos de la región.

El K-Pop irrumpe en la lista

Las otras dos entradas directas a la tabla de los diez primeros lugares las consiguen los nuevos discos de la surcoreana Jennie con 'Ruby', su primer disco al margen de la 'girl band' de K-Pop Blackpink, y la reedición de 'Unidad de desplazamiento', el cuarto disco de Los Planetas, publicado en el año 2000.

Completan el resto de posiciones de honor Quevedo por partida doble con 'Buenas noches' (cuarto) y con su anterior trabajo, 'Donde quiero estar' (noveno), así como Alleh y Yorghaki con 'La ciudad' (sexto), de nuevo Bad Bunny con el veterano álbum 'Un verano sin ti' (octavo) y Sabrina Carpenter con 'Short n'Sweet' (décima).

'Joven y arrogante', el último disco publicado por Ilegales, se queda a las puertas de debutar entre ellos al posicionarse en undécimo lugar, mientras que 'Nacer de nuevo' de JC Reyes, otra de las novedades de la semana, ha de conformarse con el decimoséptimo puesto.

Lady Gaga también se posiciona como la artista que más vinilos vendió en España en la citada semana gracias a 'Mayhem', seguida de 'Recardelino' de Bona y 'Unidad de desplazamiento' de Los Planetas, que son segundo y tercero en esta lista.

En cuanto a los sencillos de mayor éxito, después de tres semanas en el mercado salta al número uno 'La Plena (W Sound 05)' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Por detrás, baja un puesto 'Capaz (Merenguetón)' de Yorghaki y Alleh y repite en tercera posición 'Mi refe' de Beéle y Ovy On The Drums.